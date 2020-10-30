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比勝選更重要？

聯合新聞網 / 理財周刊

文．洪寶山

選股大押注 捧太陽能追蘋概股

川普政策對尖牙股(FAANG)為主的科技股較有利，拜登政策則對綠能及生技股有正面激勵。從目前的台股來看，台灣的股民心向著川普，但手裡捧著太陽能，追逐著iPhone 12概念股，十足的中間策略，任何機會不放過，該對沖的風險也平衡對沖。由此可見，美國總統大選結果已經領先消化在盤面上，這點從外資並沒有積極的買進富邦VIX ETF來避險，可以得知，所以選舉是一時，日子終究還是要過下去，該是討論選後的局勢了。

突如其來的疫情，考驗了各國的防疫能力，想要經濟早日重回成長軌道，首先得控制疫情。讓川普不願面對的一個事實是，最先爆發疫情的中國，卻比美國早控制疫情，至少早了一個季度讓GDP由負轉正，中國的第三季GDP成長4.9%，比第二季成長2.7%，前三季GDP累計較去年同期成長0.7%，由負轉正，很有可能是今年國際主要經濟體唯一正成長的國家，十年後，如果中國成為第一大經濟體，關鍵的轉折，就是當下的這個差距。

防疫大作戰 意外拖累美國經濟

從這個角度來看川普的「中國」病毒陰謀論，其實也有點道理，畢竟當初武漢封城的前一晚，有30萬人連夜逃離武漢，病毒就此傳播開來，不管是有意或無意，這場防疫大作戰，意外的拖累了如日中天的美國經濟。美國截至10月10日當周續請失業金人數還高達837.3萬人，雖然趨勢是下滑，但如果眼尖的話，這個失業人口幾乎跟10月27日的美國新冠病毒確診人數865萬人相近，隨著美國疫情捲土重來，單日新增創新高，10月20~26日的七天平均值增加22%，也是創新高，很有可能重創10月的就業報告，十月美國就業報告預計在11月6日公布。

美國白宮幕僚長米道斯10月25日接受CNN訪問時稱「美國不會控制疫情，而是將控制我們得到疫苗、療法和其他緩解措施的事實。」川普不願戴口罩，讓美國疫情失控，只好轉向疫苗戰。

事實上，想要早日重返經濟成長，就得結束這場疫情；想要結束這場疫情，回顧歷史可知，除了時間久了，病毒毒性自然減弱，變成一般的流感病毒與人類共存，剩下就是早日研發出疫苗。所以疫苗是超越美國總統大選結果還要重要的事情。

疫苗大比拚 另類國力強弱指標

從疫苗製造的藥廠出發，賽諾菲巴斯德葉庭瑜醫學處長表示，COVID-19疫苗臨床前可能有五千至一萬種疫苗，進到臨床試驗的可能只有五種，最後獲FDA等組織認可大約剩下一種。

從資本的角度來看，一個藥品上市大概要20至30億美元，一個合格的疫苗要高達28至37億美元，能與兩棟台北101匹敵，可見得這場疫苗戰是另類國力強弱指數的衡量指標。

過去疫苗會先製造少量足以應付人體試驗，直到快成功才會量產，大約平均需要十八個月到二年的周期，但在非常時期，量產與檢測研發是必須同時進行的，為的就是避免疫苗在核准後無法即時普及施打。

不過疫苗加速上市勢必得犧牲部分的安全性，換言之，最快也要等到明年秋天之後，這場疫情才有機會見到曙光，所以川普防疫不戴口罩，在某種程度上，反倒是幫了他所討厭的中國縮小與美國的差距。

抗中大策略 美力保經濟體龍頭

時間不等人，中國抓緊機遇召開「十四五計畫」會議，聚焦內循環的開放經濟體，目標科技自主掌握核心技術，積極推動內循環，吸引最尖端的資金與技術進入中國市場，全面發展自有尖端技術，打造以中國為中心的全球經濟新秩序。

這是美國最大的潛在威脅，相信不管是川普或拜登都很清楚，抗中崛起是未來的主軸，但是川普的高關稅與各種制裁並沒有絲毫改變中國的行為。換言之，未來美國新任總統最主要的任務，就是制定更有效的抗中崛起策略，防止中國成為第一大經濟體。一旦中國成為第一大經濟體，財大氣粗、自我膨脹的民族意識作祟，將會給台海帶來更嚴峻的軍事威脅。

想避免中國繼續坐大，美國就必須拿出可控的防疫政策，阻止確診人數大幅增加，早日恢復到2019年的經濟成長局面，所以當下的美國，需要一個防疫有術的總統，領導美國走出疫情。

【理財周刊第1053期】
【理財周刊第1053期】

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