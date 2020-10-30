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桃園水務局打造親水城市

聯合新聞網 / 理財周刊

文．洪寶山

因此，「飲水思源」這句話，不單是緬懷先人的歷史意義，更必須實際落實在保護水源上，「有水當思無水之苦」，水資源如何永續循環，是每一個人必須重視的課題。

桃園有七條河川，在人口、產業急遽倍增下，水資源非常窘迫，眾所皆知，石門水庫供水區域涵蓋大桃園、新北、台北地區生活、飲用水來源，更負責農田灌溉及產業用水，根據統計，石門水庫總承載兩億公噸的水，一年必須周轉五次，換句話說，一年必須有十億公噸的水，才足以支撐北台灣大大小小的用水量。

雖然河川有自淨的功能，但是污染超過一定的負荷量，將會降低河川自淨功能，造成環境生態的破壞，每一滴水都得來不易，各種生活污水、工業用水經過處理至符合相關標準後，再放流到河川，或回收再利用，才能達到水資源循環永續的目標，其中又以水資源回收中心的興建及營運，是達成水循環再利用的首要關鍵。

目前桃園市境內有七座水資源回收中心，興建大致可分為前後兩部分，桃園市政府水務局局長劉振宇表示，前期以降低工業污染，如龜山水資源回收中心；以及保護石門水庫上游水源區為重點，包含復興水資源回收中心、三民水資源回收中心、大溪水資源回收中心及石門水資源回收中心，四座優先興建，以保護上游集水區。

南北BOT案 加速污水接管

後期則與民間合作，採BOT模式打造北區水資源回收中心及南區污水處理系統，北區水資源回收中心處理來自蘆竹、龜山、桃園、部分八德、中壢、內壢等家庭生活污水，涵蓋桃園地區30％至40％家庭用戶，而南區污水處理廠目前正進行主幹管及分支幹管接管，後續水資源回收中心落成之後，亦可處理南桃園地區包含平鎮、中壢30％至40％家庭污水，兩者將使桃園蛻變為現代化水循環城市。

為翻轉一般人對污水處理廠髒臭的印象，桃園市七座水資源回收中心各具規模及特色，設計理念在於結合在地景觀，營造自然生態美景(見附表)，居民可親可近，以北區水資源回收中心來說，兩側山巒疊翠，別出心裁以「桃花源記」中「忽逢桃花林，夾岸數百步」為主題意象，「山、林、水、瀑」映入眼簾，是兼具人文、生態、藝術、科技、教育等五大功能的親水公園，而朝陽水語公園保留大片綠地，打造水岸景觀生態，提供民眾親水及休憩環境。

水資源再利用 最佳環教場域

北區水資源回收中心占地十六公頃，分為四期完工，第一期可處理五萬噸回收水，目前進行第二期工程，四期完成後，可處理來自北桃園地區的二十萬噸生活污水，是目前台灣最大的水資源回收中心，劉振宇說，處理過後的放流水，一部分排入河川穩定基流量之外，放流水經過三級處理(高級處理)形成再生水，當地居民可取之澆花、洗車等生活雜用，亦符合工業用水標準。

「台灣今年至今沒有颱風，水庫蓄水量僅剩40％，已限制農業灌溉用水，再不下雨，連工業都要限水」，桃園擁有眾多工業區，包含大園工業區、觀音工業區、龜山工業區，重點產業如PCB、晶圓代工、石化等都需要大量用水，一旦缺水影響經濟甚鉅，日前桃園水務局已爭取獲中央四十九億補助，發展再生水設施，並與中油、東亞石化簽訂合約，每天可供十萬噸的再生用水，堪稱水資源回收再利用的典範。

朝陽水語公園為都會公園，位於東門溪上游，過去生活污水直接排放東門溪，導致東門溪水質髒臭，近年接管家庭污水後，現地做礫間處理，以微生物分解污染物，成效可達七、八成，再放流到河川，「過去入水口很髒，魚類很少，現在放流的出水口，魚群聚集，手一抓都有好幾隻」，已成為中小學生戶外的最佳環教場所。

水質水源保護區同樣以現地處理，達到水源保護的目的，劉振宇說，復興區有不少原住民部落及景觀餐廳，這些無法接管到都會污水處理廠，即以現地處理的概念，設置小型淨化槽(電解去氮除磷)，「將十戶、二十戶的家庭污水收集起來」，淨化處理後再放流至大漢溪，達到保護水源的目標。另外，大溪區有很多的豆干廠，其中員樹林礫間淨化及大溪月眉溼地水生植物之處理系統就發揮很大的功能，每天可處理近六萬噸的水，將近一個大型的污水處理廠。

親水近水 打造水岸城市

桃園水務局除了引進歐美技術改善河川水質之外，更致力河岸的綠美化，使民眾親水、近水。以大漢溪來說，大漢溪橫跨桃園、新北、台北等都會區，桃園位處於大漢溪的上游段，升格直轄市之後，鄭文燦市長特別要求整治大漢溪，桃園水務局銜命會同水利署及北區水資源局研擬政策方向並爭取經費代管，築堤美化大漢溪河岸，林蔭的單車步道、廣闊的綠地及運動空間，實是民眾不可多得的福分。

劉振宇提到，民國九十四年的一次風災，石門水庫水源濁度很高，市民17天無法用水，後來北區水資源局會同水利署決定開挖中端調整的蓄水池，中庄調整池一期約四十七公頃，池內大湖可儲存五百萬公噸的水，解決缺水之苦。原本要再開挖第二期水池，因第一期七天蓄水量已足夠，便將第二期四十公頃的水域面積轉化為土丘景觀及綠地，廣植樹林，成為周末親子的好去處，今年十月初的國際風箏節即在此舉辦，吸引六萬人參加，深獲好評。

另外，南崁溪為北桃園主要河川，在水質淨化之餘，桃園水務局亦將河岸打造為單車步道，「從龜山騎到大園，中間經過桃園、蘆竹，綿延22公里」，是單車族必經之路，目前爭取到一億多的經費，改善路面，加強跨橋燈光變化及河岸指標系統，讓民眾更放心遊憩。

鄭文燦市長認為，發展不能重北輕南，對於南桃園的老街溪整治尤為重視，過去幾年，老街溪上游段從中壢到平鎮、龍潭，已完成水質處理、自行車步道及跨橋工程，「接下來要往下施作到青埔」，青埔是水鳥的家鄉，以生態的角度免去跨橋施作，保存水鳥棲息地，工程預算馬上減半，水利署、保育專家都按讚。

桃園河川短淺，排水端狹窄，豪大雨發生，會有積淹水的情況發生，每年五到十一月汛期期間，桃園水務局都會派人留守，結合雲端系統，在河川、易淹水之處設有感測器，遠端遙控水門，並預先佈好中大型抽水機備戰，一旦河川水位超過警戒，會立即啟動相關防汛措施。此外，桃園有很多的埤塘，汛期期間亦能即時發揮疏洪、調節水量的功能，避免憾事發生。

劃出山坡地 平衡城鄉發展

劉振宇強調，針對每一個淹水的地方，汛期過後都會列入GIS地理資訊系統，秘書長每三個月召開一次會議，會集水務局、工務局、養工處一起討論改善，像是側溝清淤、河川疏濬、水門調控的強化措施，「原來兩、三百處積淹水地區，現在剩下二、三十處」，民眾有更優質生活空間。

面對未來，劉振宇說，桃園是台地，山坡面積佔40％，過去台商回流，工四工業區劃出一百多公頃土地，已展現出成效，未來包括龜山、林口附近大湖地區各三百多公頃土地、龍潭渴望園區附近近八百公頃及小人國周圍土地，都傾向整體劃出，規劃產專區或優質住宅，加速偏鄉地區發展。第二要加強污水下水道接管，桃園污水接管成長率雖為六都之冠，但接管率仍為六都之末，期盼透過南區、北區的污水BOT案，五年內達到50％的接管率。

【理財周刊第1053期】
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