台幣狂升 美元可以進場了？

文／理周教育學苑．方鈞

A:市場極其關注美國這次大選結果及對外匯市場的影響，多數看好民主黨候選人拜登勝選，並將於大選後推出更大規模的財政刺激措施，避險情緒升溫，美元指數走軟，同時投資人擔心美國大選結果可能存在爭議，也許會提振美元的避險吸引力。

美國民眾現在需要在疫情重挫下，快速刺激經濟回溫，因此財政刺激的談判進度將左右市場漲跌。

美國財政刺激方案談判再次遇阻，加上強生新冠疫苗臨床試驗研究暫停，以及大選等問題存在隱憂，市場情緒趨向謹慎，投資人可能仍傾向風險資產，除非川普獲勝，再加上新冠疫苗研究有新的突破，短期美元可能會進一步走軟，隨著大選臨近，全球新冠病例增長迅速，建議避免建立大規模避險的交易部位。

美國經常帳以及貿易逆差迅速惡化，國內儲蓄的承壓和經常帳赤字的擴展之間嚴重影響，實質利率也將進一步下降，跡象顯示，美元未來或許將有一波大規模下跌，目前看來空方動能較強，短期反彈結束將向下探底，建議投資人可逢高做空。

美元前景未明，亞洲貨幣強勢表態，新台幣匯率強升，由於國人熱中海外投資，加上台灣出口接單暢旺及海外台商資金匯回，八月底外匯存款創歷史新高紀錄，但九月底新台幣因企業資金調度需求，以及壽險業減少匯出投資，企業將美元等外匯轉成新台幣持有，外匯存款餘額自歷史高點回落。

新台幣會走強，主因是新冠疫情導致美元走弱，Fed降息及無限量量化寬鬆(QE)措施，國人將海外投資獲利資金轉成新台幣，加上台灣基本面強，商品貿易出超，以新台幣長期走勢來看，三十元以下算是相對強勢，想持有美元的投資人，應該趁台幣大漲時買進美元，尤其是長線投資人，將是一個千載難逢的好時機，新台幣匯率二十八元開頭可能成為短期常態，不過中長期無法預測。

【理財周刊第1053期】