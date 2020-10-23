文．洪寶山

對沖交易 因應選舉不確定性

剩下八個交易日就是美國總統大選日，根據經驗，越接近投票日，沒表態的選民漸漸表態，到最後通常是五五波或六四波，所以民調差距縮小是常態，此時金融市場為了應對一拍兩瞪眼的選舉結果，通常採取對沖交易，在一買一賣的同時，面對美國大選結果公布的當下，讓盈虧達到中性，規避不確定所造成的風險。

先前拜登民調大幅領先時，外資關注拜登提出的「買進美國」經濟政策，包括三千億美元的電動車、5G、人工智慧(AI)等新科技投資計畫，刺激FAANG尖牙股引領那斯達克指數創歷史新高。當下擁有科技股倉位的多頭，在大選日越來越近，民調差距縮小，拜登的電郵門負面新聞，加上美國科技股超級財報登場(10月20日德儀，21日特斯拉、網飛，22日英特爾，23日亞馬遜)，外資採取保守策略應對，思索著如何避險。

借券衝高 力圖化解個股風險

這次外資選擇針對個股借券賣出、對沖風險，例如外資近期每日借券賣出比例由單周的1%至2%，提高到2%至3%，賣出金額自10月上旬的30多億元，增加到40億至50億元，14日還達到52億元，創9月26日來最高。借券賣出主要標的為友達、群創、宏碁、長榮航、兆豐金、台泥、新光金、長榮、鴻海、聯電等，集中在電子、金融、航運等。

這避險策略是對沖先前因拜登民調大幅領先，資金流入科技股，值得注意的是，外資其實可以直接採取台指期避險，但外資的台指期未平倉口數並沒有異常增加，甚至是28769口淨多單，可見得外資看好台積電，並且認為台股指數下跌空間在合理區間，所以並沒有加重台指期避險的功能，而選擇針對電子權值股的借券操作，化解個股風險。

既然指數處在合理的區間震盪，對於不善於期指操作的機構法人來說，買進元大台灣50反1、富邦臺灣加權反1、國泰臺灣加權反1等ETF，同樣可以達到台指期避險的功能，對沖手中的股票多單風險，10月16日當周外資上述ETF的持股比分別達到38.68%、85.4%、80.6%掛牌新高，持有庫存全破百萬張，各達475萬張、142萬張及102萬張。

力守季線 多頭試圖站穩萬三

不過所謂物極必反，就如同融券張數創新高，通常也代表著醞釀軋空的動能，反而跌不下去。同樣的，元大台灣50反1、富邦臺灣加權反1、國泰臺灣加權反1等ETF的外資倉位創新高，也暗示市場將來外資回補的力道也很強，所以可以發現加權指數硬是守在12700點之上震盪，這個位置恰好歷經川普確診的利空測試，也是季線所在，換言之，多頭力守季線，似乎想藉著第三季財報的公布，借力使力站穩13000點整數關卡。

既然要避險，也不能光是針對手中持倉避險，還要避免萬一川普再度上演驚天大逆轉，那麼軋空手的風險也將引發市場大震盪。原本穩定領先的拜登在其子杭特的醜聞被揭露後民調突然陡降，川普乘勝追擊，宣稱從洩漏秘密的筆電發現，拜登私訊很多「女孩」，暗示嗑藥與違法性行為等醜聞。

民調拉近 川普上升拜登下降

號稱美國最準民調的IBD/TIPP稍早公布的最新調查結果顯示，拜登目前得到的民意支持下降到48.1%，川普則上升至45.8%，雙方差距只剩下2.3%，已經極接近上次大選在普選票的差距(2.1%)。因川普主張減稅(零售)、鬆綁金融監管(銀行)、增加國防支出(軍工)、支持頁岩油等能源公司(塑化紡纖)，也有必要留意投資機會。

當然如果川普當選，沒有跟隨那斯達克指數創歷史新高的道瓊指數，大有補漲的機會，對於習慣操作海期的投資人來說，11月4至5日的聯準會FOMC會議正好撞上大選日，相信市場將激盪一波大行情，可採取「買進小道瓊股指期、賣出小那斯達克股指期」的跨商品價差交易。

【理財周刊第1052期】