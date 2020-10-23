農產品期貨漲勢 關注寒冬概念股

文．洪寶山

反聖嬰現象今年冬季達高峰

各地氣溫驟降，網路瘋傳，中國今年將出現六十年來最寒冷的冬天！根據監測，今年八月份以來，赤道中東太平洋已經進入了反聖嬰現象，秋季會繼續維持反聖嬰現象，預計到今年冬季會達到峰值，也就是到今年冬季會形成一次弱到中等強度的反聖嬰事件。

反聖嬰是什麼？是指赤道附近東太平洋水溫反常下降的一種現象。它是熱帶海洋和大氣共同作用的產物，表現在東太平洋明顯變冷，同時也伴隨著全球性氣候混亂，總是出現在聖嬰現象之後。

反聖嬰現象一旦發生，不僅會直接造成熱帶太平洋及其附近地區的乾旱、暴雨等災害性極端氣候事件，還會以其他相關的形式影響到全球其他許多地區的天氣、氣候並引發氣象災害。

美國國家海洋和大氣管理局在其展望中表示，反聖嬰現象在今年冬季北半球的持續概率為74~79%，十一月至明年一月期間很可能為中性強度。歷史統計來看，自一九八四年至今，反聖嬰現象共計出現過八次，二○○○年以後發生的共計有五次。

上次出現反聖嬰現象是在二○一一年，農產品受到不利天氣的干擾，推動全球食品價格急劇上漲，二○一一／二○一二年度全球小麥減產三千五百萬噸，二○一一年二月份聯合國糧農組織的食品價格指數比二○○九年底上漲37%，升至歷史最高紀錄。

近五十年的冷暖事件分析發現，聖嬰與反聖嬰現象期間的糧食價格波動幅度進行統計，發現聖嬰現象期間小麥價格的波幅為26.3%，而反聖嬰現象期間小麥價格波幅達到56%。今年反聖嬰事件可能使全球大豆、玉米、水稻和小麥的平均單產降低0.0~4.5%。

玉米價格一路走高 小麥期貨技術面有利多頭

先前聯合國糧農署表示，九月世界糧食價格連續第四個月上漲，其中小麥價格九月月增率上漲5.1%，年增率大漲13.6%。中秋節後玉米價格出現了較大幅度的上漲，中國現貨玉米的均價最高超過了每噸2600元人民幣，創下了近四年以來新高。

雖然目前山東、河北、內蒙古和部分東北地區的玉米已經上市，但玉米的價格還是一路走高。玉米期貨主力2101合約十月十六日最高至每噸2602元人民幣，創下二○○四年九月該合約上市以來新高，最新收報每噸2601元人民幣，今年以來累計漲幅達43.23%。

對此，糧農組織表示，對南半球小麥生產前景的擔憂以及影響歐洲冬小麥播種的乾燥天氣將推動小麥價格上漲。從CBOT小麥期貨的月Ｋ線圖可明顯發現具備底部型態，日Ｋ線圖的布林軌道上傾，有利多頭，預期農產品期貨的漲勢，將引領股票市場關注寒冬概念股。

電商旺季 Nike概念股聚焦

寒冬背景利好紡織類股，道瓊指數三十支成分股之一的Nike於九月二十三日公布2021會計年度第一季財報，營收和獲利均優於市場預期，主要受惠電子商務及中國銷售額增長所提振。受財報利多激勵，Nike當天盤後股價上漲超過13%，進入十一月，上旬有阿里的雙十一電商節，十一月二十七日有亞馬遜的黑色星期五，預期NiKe的業績可望受惠電子商務旺季而成長。

Nike概念股之一的儒鴻提供Nike高階機能衣和機能布，Nike需求回溫追單，第四季訂單能見度可看到成長，儒鴻指出，第二季確定是今年營運的谷底，進入秋冬裝出貨旺季，品牌客戶價格及毛利比較高的產品，量也逐漸出來，平均單價提升，下半年獲利可望逐季增加。

另外，Nike最新一季的財報顯示鞋類營收年增約5%，使市場看好對製鞋產業復甦看法更明確。加上

Nike預估明年上半年銷售將有明顯恢復，營收將呈高個位數至低雙位數成長，使市場推測相關供應鏈如豐泰在今年第四季將預先備貨，推動訂單將逐步好轉，明年上半年動能續佳。

豐泰生產之運動鞋數量占主要客戶Nike全球銷售量的六分之一強，公司對九月起營收看法維持正向，認為有機會逐月成長。豐泰擴產計畫重啟，讓法人對豐泰明年營運的期待度更高，以擴增產能幅度來看，明年獲利有望較二○一九年成長5~10%。

拜登若當選 不利油價 利多綠能

即將迎戰美國總統大選，隨著時間日益迫近，民調顯示民主黨總統候選人拜登對川普的領先優勢不斷擴大，就算川普猛打電郵門，也僅讓拜登民調下滑2%，仍領先川普7%，華爾街開始分析拜登當選將給金融市場帶來何種影響。

拜登當選後，可能會尋求讓美國重返巴黎協定(Paris Climate Accord)，並加大對清潔能源的投資，長期來看，這將抑制美國對相關能源的需求，除此以外，拜登也可能限制美國的石油及天然氣生產。

再加上拜登當選後，可能會「很快地」尋求與伊朗和解，在就職後的六個月內，可能會看到每天一百萬桶石油從伊朗流入國際油市中，所以拜登當選，不利油價、利多綠能。

儲能時代來臨 需求起飛

太陽能九月營收以國碩與碩禾的成長力道最明顯，恰巧碩禾董事會決議辦理私募現金增資發行普通股，股價偏多是合理的預期，十月十六日當周上漲34.89%，以大陽線突破147元頸線壓力，確認底部型態。

致力於太陽能導電漿產品的碩禾併專研於被動元件導電漿產品的致嘉，著眼於拓展被動元件、5G濾波器市場，雙方皆積極發展車用被動元件及5G陶瓷濾波器用導電漿料等產品，具備1+1>2的效果。

連續三個月累積營收年增率成長的安集，股價領先創歷史新高，今年已經漲了148%，但短線從日Ｋ線圖可發現，49.1~58.9元有大量搶進，但在54元附近出現量縮價穩的籌碼沉澱訊號，屬於拉高進貨的手法，由於連續五個季度維持賺錢，在太陽能族群算是優等生，可追蹤。

不能融資的聯合再生，單季EPS仍虧損，月營收累積年增率也維持在-30%左右的衰退，從業績上來看，轉虧為盈的題材仍遠，但今年股價已經漲了114%，顯然市場著眼的是儲能時代來臨，聯合再生的大型工商儲能貨櫃「ZEUS」等多款新世代產品訴求安全、穩定、可靠為主軸，獲得全球第一家經由UL實驗室驗證，通過UL9540各項儲能系統測試肯定，在太陽能平價時代發電廠不僅只關注電池的轉換率，儲能需求起飛，是下個決戰場。

【理財周刊第1052期】