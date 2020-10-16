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倒著走的人生 阮橋本代亡兒傳遞愛

聯合新聞網 / 理財周刊

文．洪寶山

同年七月二十日，阮橋本自己也在北宜公路發生了一起嚴重車禍，肋骨因此斷了十一根，但在意外當下他遇到了三名熱心的年輕人救助，使他鼻酸的想起，如果他的兒子當初在發生意外時，也有人能前往幫助，也許就不會因此離開人世了。

因此他下定決心化悲痛為大愛，成立「聖翔救援協會」，並設置救援小組幫助許多需要協助的車禍意外，希望讓這些人最後都能平安回家。

因愛子離世而浪子回頭

阮橋本雖是殯葬二代，但他的人生中有一半時間都與毒品作伴，始終在歧途路上徘徊，而兒子聖翔的意外發生後，他的生活頓時失去重心，更以這件事當藉口，在兒子治喪期間又重新拾起毒品，使自己再次被毒品綁架，他也一度試圖尋死未果，在七月的那場嚴重車禍後，他才醒悟決定化悲痛為大愛，將對兒子的思念轉換為做公益的動力，成立了「聖翔救援協會」。

「聖翔救援協會」成立之初，第一個發起的活動即是「重視新海橋橋安問題遊行」，起初是在臉書上發起，不料受到新聞媒體的關注，因此得到相當熱烈的回響，吸引了一千多名對新海橋橋安問題一樣在乎的民眾到場支持抗議，但沒想到政府卻在遊行前夕就悄悄的將橋上的分隔島建好。

談到這件事阮橋本也相當無奈地認為，政府部門有時真的需要檢討，不該是等到發生意外奪走無辜生命後，因為被害者家屬的抗議，才開始重視這些公安問題，甚至不久前發生的「錢櫃火災事件」還是如此，每一次都要等到發生重大事故，才會意識到該注意哪些問題，如果能防患於未然，也許悲劇就不會一再重演。

「聖翔救援協會」成立至今四年多，阮橋本談到，他當初沒想到做公益原來是會「上癮」的，現在他不僅將協會當作一份事業在經營，更努力地思考如何將其擴大，從起初的轉移生活重心到現在，公益早已成為他生活中不可或缺的一部分。甚至在二○一八年，阮橋本更投入參選新北市議員，只因希望能獲得一件更有力的戰袍加身，來為需要發聲、需要協助的民眾做更多事。

生命看似脆弱卻又堅強

從二○一六年初成立至今，「聖翔救援協會」幫助過一千多個家庭，其中最令阮橋本印象深刻的是一名住在花蓮的徐姓年輕人，當時是聖翔救援協會的總幹事在新聞上看到一起車禍事件，並前往給予協助，這名徐姓年輕人在二○一八年因為一場車禍變成了植物人，那時他才十七、八歲，他的媽媽雖然傷心不已，仍不離不棄的照顧他。慶幸後來奇蹟發生，這名年輕人清醒了，在媽媽的細心照料下過了半年，他慢慢地能開口說話，又過了半年他開始能自己翻身，再過了半年他能自己站起來了，到現在他已經能走路，也能清楚地說話。生命真的是很微妙的東西，有時脆弱無比有時又堅強的可以，堅韌的母愛支撐信念，讓不可能成為人生無所不在的動力。

至今協會仍以送物資與提供經濟協助的方式持續照顧這對母子，這名媽媽也會每年固定二次將自己種的米寄給協會，這樣的回饋讓阮橋本內心更感慨，其實接受幫助的人也會努力用自己的方式回饋，「取之於社會，用之於社會」就是如此吧！

除此之外，還有另一件令他印象深刻的個案，是一名在桃園市復興區因跌落樓梯意外癱瘓臥床長達十七年之久的個案，除了言語之外，無法下床活動。聖翔救援協會成立不久即開始協助，至今四年從未間斷，阮橋本曾問這名個案「是為了什麼而活著呢？」他回答「為了奇蹟而活」，這句話令阮橋本感動不已。

隨著聖翔救援協會幫助了越來越多的家庭，見證了許多奇蹟、許多仍努力活著的生命鬥士，阮橋本對於生命的感觸，也從過去的忿恨轉念為珍惜世上每一條生命，並想盡力幫助他們活下去。

此外，聖翔救援協會也定期幫助許多弱勢與單親，每個月固定會發放兩次物資給近四百戶家庭，同時免費協助維護他們的機車，因為「機車健診」正是聖翔救援協會成立最初就決定要一直堅持做下去的事情，且授人以魚不如授人以漁，協助這些家庭維護他們的生財工具，比只有提供物資更有意義。

不僅如此，聖翔救援協會也有協助捐贈愛心醫療床給需要居家看護的家庭，談到這些救援過的事蹟與案例，阮橋本謙虛的說，其實最偉大最值得嘉獎的是協會的志工們，這些被笑是傻子的人，總是無怨無悔、義無反顧在做著無法獲得酬勞的事，但他們甘之如飴。

公益不該淪為權力的附屬品

談起做公益這件事，阮橋本也擔憂的表示，他曾看過許多公益團體到最後都遺忘了初衷，他認為做公益應該是甘願付出且不求回報的，但許多公益團體到最後都被權力所誘惑，甚至將基金會當成賺錢的工具，為了執掌而鉤心鬥角。阮橋本說，他絕不允許聖翔救援協會走向同樣的狀況，不論人力、財力是否充足，他都會自掏腰包堅持下去，但如果有人提供幫助，他更會抱著加倍感恩的心，感謝有人願意為聖翔支持與付出。

聖翔救援協會至今幫助過的許多案例，大多是熱心的志工或網友看到有人需要幫助時，便會將資訊提供給協會，但阮橋本特別說到，若是在網路上很熱絡被討論或有上新聞媒體的個案，協會並不會馬上去協助，因為在當下其實會從四面八方湧入很多資源，真正該關注的應該是效應退燒後的情況，當資源都退去後，如果這些案例仍需要幫助時怎麼辦？這時才是聖翔盡一己之力的時刻。

阮橋本也談到公益之路本來就很難走，自己的選擇要自己承擔，雖然想幫助別人，但也必須衡量自己的能力，如果超出了，那就很難長久走下去。他舉自己的例子而言，協會每個月在場地租金、人力等成本上，就必須固定支出十萬元以上的經費開銷，雖然有收到一些善心人士的捐款，依舊是入不敷出。而他原先初衷是希望聖翔救援協會能走到全省都有分部的目標，但是因為協助的案例日漸增加且對於協會也沒有妥善的理財規劃，並無衡量自己的負荷能力，導致自己的公司營運也受到影響，他才開始領悟「有多少力氣，走多少路」才是長久之道。因此他現在規劃了許多周邊商品，如帽子、Ｔ恤等，希望能多增添一些收入，也讓捐款的民眾能獲得一個紀念，更藉機將聖翔救援協會的名聲推廣出去。

願聖翔不被世界遺忘

雖然外界看來，阮橋本夫妻倆感覺上逐漸從悲傷中走出來，但其實失去兒子的傷痛在他們心中永遠無法被撫平，因此他們藉由做公益這件事轉移焦點，也透過全省四處奔跑送物資，來看見更多以前沒注意過的風景、努力生活的人們，雖然也曾因為經濟實在撐不下去而一度萌生放棄的念頭，但還是選擇將過去收藏的名車忍痛割愛變賣，就為了繼續在公益之路上走下去。

此外，阮橋本自己也是浪子回頭的經典代表，人生有過半時間都在跟毒品作伴的他，更能理解毒品對於生命的危害，因此他現在也憑藉著自身在網路上的影響力，勤跑各個校園去巡迴演講，只希望藉由自身的經歷，能讓年輕的學子們作為借鏡，不要因為好奇等各種因素誤入歧途，別被毒品影響人生，甚至如果未來有能力，他也想成立一間私人的戒治中心，以幫助更多已深受毒品危害的人，能有重生的機會。

今年七月下旬他出了一本自傳叫《倒著走的人生：鋼鐵爸靠北人生，活出正能量》，就是希望能透過這本書，用自身的經歷讓大眾作為借鏡，少走許多冤枉路，好好珍惜人生，也希望讓其他一樣因意外面臨支離破碎的家庭，能從傷痛中走出來，不要讓人生就此停滯不前，同時這本書的版稅也將全數用於聖翔救援協會，希望能讓協會繼續撐下去，這也是他四處接受採訪，致力爭取曝光管道的原因，希望能將聖翔救援協會的名字傳播給更多人知道，希望聖翔這名字能不被這世界遺忘，只要聖翔救援協會一直存在，對於他們夫妻倆而言，就像兒子始終待在他們身旁，用做公益來彌補來不及給兒子的疼愛。

【理財周刊第1051期】
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