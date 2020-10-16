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大戶資金點火高價股 新股王爭霸戰即將上演

聯合新聞網 / 理財周刊

文．高適

10月26日正式上路的盤中零股交易，小資族進入高價股門檻大為降低，在各方資金湧入下，有望讓高價股順勢成為台股攻高的主力部隊，即將上演的股王爭霸戰，更加增添高價股吸金的亮點題材。

資金提錢卡位 高價股行情有譜

由於台股盤中零股交易的目的，與先前美股蘋果、特斯拉股票分割一樣，均為了提高市場參與率。蘋果、特斯拉股價分割後變便宜，吸引散戶瘋狂搶進造就一波噴出行情的前例可循，市場自然會預期台股再複製相同模式的可能性。

在高價股行情將啟動的預期下，近期市場已有提錢卡位的跡象，台股五千金中，除了股王大立光(3008)外，其餘近一個月股價均上漲，信驊(5274)漲幅更達20％，顯示大戶資金也開始回籠布局。

時不我予 股王落難

大立光十月八日法說變法會後，加重股價修正力度，一路向下跌破三千元整數關卡，加速資金往其他千金移動，呈現一黑四紅的情況。事實上，若從產業興衰、市占率變化及毛利率變化角度來看，大立光股價短期想要扭轉頹勢恐難如登天，股王寶座拱手讓人只是早晚的事。

智慧型手機市場已飽和，疫情影響整體市場規模成長不易，高價旗艦機種也賣不動，高階鏡頭需求增加本已有限，偏偏又遇上高階鏡頭大戶華為被美國制裁，訂單全部喊停，此時專攻高階鏡頭的大立光，營運可算是雪上加霜。

即使小米、OPPO、vivo等中國品牌，明年逐步取代華為吃下原市佔，但因沿用原本供應鏈的機率高，不太可能採購更高規格、更貴的大立光鏡頭，同時大立光可能也不願意承接單價及毛利率比華為更低的訂單，造成產品組合惡化，降低毛利率。

市佔率、毛利率雙雙下滑

另一個市場期待的5G手機，因5G模組高成本，排擠到鏡頭規格升級的計畫，取而代之的是更多輔助用的中階鏡頭。中國品牌的5G手機更配合政策衝刺滲透率，加速往千元人民幣機種發展，鏡頭成本就是能省則省，高高在上的大立光自然就被排除在外。

受市場需求及品牌廠策略的轉變影響，大立光鏡頭在手機市場市佔率下滑就成了難以避免的結果。後進者技術及產能跟上，七片式鏡頭也不再是獨佔技術，加上中國本土化政策的戰略目標，品牌廠積極拉高本土供應鏈比重，訂單轉移及價格競爭的態勢明顯，毛利率下滑也會是意料之中。

在非手機的應用布局，大立光除了已確定放棄成長正起飛的車用市場，目前正夯的AR、VR等穿戴式裝置，因市場規模仍小，且穿戴裝置對溫度較敏感，需要加入玻璃鏡片，對解析度要求也比手機低，無法凸顯大立光的競爭優勢，難成為支撐營運成長的新動能。

大立光第三季毛利率已降了二．九個百分點來到65.68％，創六季來新低。華為九月中禁令生效後完全停止出貨，其他客戶尚未填滿空缺，導致產能利用率未能滿載，第四季毛利率持續下滑機率高，2021年上半年除非iPhone銷售大幅優於預期，不然毛利率仍將維持下滑趨勢，若跌破60％，就將退回到2016年的水準。

第三季EPS 43.74元，則已先創近六年同季最差表現，離營運高峰越來越遠。

潛在轉單商機龐大 矽力-KY頗有王樣

反觀股后矽力-KY(6415)，受惠中國廠積極去美化、本土化的趨勢，市佔率拓展尚有相當大的成長空間，營運正準備迎向另一波高速成長期，自然有機會成為挑戰新股王寶座的候選人，目前股價與大立光都已在二字頭的同一個級距。

矽力-KY為中國本土類比IC設計廠，在今年五月華為新禁令後，中國本土化加速進行，更多中國廠商擔心成為美國新目標，更加速導入本土晶片取代美廠。矽力-KY因產品設計及製程技術優勢，為中國類比IC設計中最有機會取代美廠中高階產品的公司。

【理財周刊第1051期】
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