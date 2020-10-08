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金融業不妙？ 股價會說話！

聯合新聞網 / 理財周刊

文．洪寶山

有「金融股最準外資」稱號的花旗環球證券表示，去年以來，台灣金融股表現一直領先亞洲金融股，但受疫情衝擊，全球央行大吹降息風，應避開衝擊較大的金融股。但大和資本最新發布的台灣金融股報告，卻持反向意見，投資人霧裡看花霧煞煞，到底該如何看待金融股後市呢？

先了解 什麼是時間刻度

其實，這是所有看機構法人研究報告的通病，沒有點出最關鍵的核心─時間刻度。一般來說，機構法人的研報大多以半年為時間刻度做展望，也就是說，針對當下的季報結果，推測下一季度的可能展望，所以半年的投資眼光是機構法人的基本要求，這對於一個剛踏入金融投資界的MBA生來說，已經夠折磨人了。稍微具有三年研究經驗的法人，就會開始比對前一輪景氣循環週期時發生的經驗，等到差不多具備五至八年的業內經驗後，就會參考過去二十年的景氣循環週期的歷史。所以這牽扯到兩個問題，寫報告的研究員或分析師，具備多久的行業資歷？用什麼時間刻度來看問題？對於看報告的人，認不認識執筆者的背景？該報告談的是多久時間內的問題？

有了這個概念之後，再回頭看看花旗跟大和對於台灣金融股的論點，其實就會發現，兩者都對，因為花旗的立場談的是短期疫情的衝擊，全球央行大吹降息風(聯準會在三月祭出無限量的低利率政策)，時間刻度指的是當下，事實上金融股在第三季股價表現的確弱勢，金融類股指數跌了5.69%，花旗果然沒砸了「金融股最準外資」的稱號。

花旗判得準 大和佈長線

那麼大和看錯了嗎？所謂同行相忌，既然花旗談的是短期影響，那麼其他同業必然著眼在中長線。比對台灣金融類股指數與聯準會的聯邦利率走勢，可發現從2006年的次貸風暴發生前至今，每當聯準會短期快速的降息救經濟時，金融類股指數就會因為利差縮小而下跌，例如2007至2008年從1210.99高點跌到434.22低點，跌了64.14%。同樣的，這次因COVID-19疫情爆發，聯準會在三月連續三次降息到零利率，也造成金融類股指數從1393.37高點跌到1012.44低點，跌了27.33%。

但既然是降息救經濟，那麼撐過最苦最難的時刻後，長期的低利率終究可以慢慢引導經濟回到復甦成長的路上，例如2009~2015年聯準會不僅維持低利率，而且祭出三次量化寬鬆QE，儘管金融業仍面臨利差小的難處，但經濟好轉，消費增加，信用卡業務與信貸擴張，都帶給金融業利潤重啟成長的動力。而且更重要的是，當經濟穩定後，炒底買房的首購族就積極出手，於是房貸業務的成長，更是在2009~2015年那段歲月撐起金融股業績的主力之一。

房貸創新高 銀行業大補

這次也不例外，台灣防疫有功，在台商鮭魚返鄉，積極擴廠與置產，剛性需求「固盤」之下，房市受影響層面小，2020年928檔期依舊維持破五千億元的高水位，預估全年度推案量有望突破兆元，各縣市推案漲幅最大的就在台中衝破五百億，與2019年同期相比有近兩成的成長，中部代銷還驚爆無房可賣，全台案量續破五千億量體，根據央行統計顯示，象徵房市買氣的房貸餘額八月達七兆七千億元，年增率7.1%，創歷史新高。

更重要的是，房貸在所有貸款業務中，最能扮演「火車頭」的角色，一名消費者在該銀行辦房貸，後續會延伸其他金融服務需求，例如買基金、買保單、辦外幣存款等。以聯準會最新的聲明表態將支持低利率到2023年，似乎重現2009~2015年的低利率翻版，如此一來，就金融股中長期的獲利空間來說，撐過了明年春天第二波疫情高峰，就有機會重新回到成長的軌道。

重點是 獲利有沒有成長

對存股族來說，股票變多當然是好事，但是公司股本變大，如果稅後淨利沒有同步增加，就會導致EPS下降，最後的下場就是股價大跌。所以配發股票股利並不一定是好事，重點還是公司獲利有無成長。

以今年為例，因年初發生疫情，又剛好接納花旗的建議避開受衝擊較大的金融股，則正好可以避開下跌風險，然後再從中挑選「獲利成長的幅度，超過股本膨脹的速度」的金融股，然後再利用本益比法，篩選出逢低撿便宜的名單，等待外資大和所著眼的中長期經濟回歸到成長的路徑，最後再找出本業成長性佳的個股佈局，如此就可以建構成功的存股模式，踏上財務自由之路。

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