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蘋果新機即將發表 對台股有助漲？

聯合新聞網 / 理財周刊

在9月15日蘋果的秋季發表會上，如事前各界預測，受到疫情衝擊的影響iPhone 12將延後上市，線上發表會上僅看到新款iPad和Apple Watch的蹤影。儘管評論對iPad Air具有較高的評價，但果迷仍難掩不見iPhone新機的失望，蘋果(AAPL)股價也自消息傳出iPhone 12推遲上市的消息後，持續走弱。

但近期有市場消息指出，蘋果將在10月13日發表iPhone 12新款手機，並於10月16日起開放預購。許多人紛紛表達了對於蘋果新機的期待，甚至有許多研究機構開始對於新機推出後對股價影響的預測。然而蘋果新機的推出，真的會激勵蘋果股價走高重新返回八月股票分割前的高峰，乃至於激勵台股走高嗎？

iPhone營收佔比逐年下滑 服務及穿戴裝置重要性持續攀升

觀察近年來蘋果的整體營收結構，可以發現在2015年時，「iPhone」的營收佔比來到最高峰的66.3%，而後開始逐年降低到了今(2020)年前三季，下滑到53.1%創下新低紀錄。反觀「服務」及「穿戴裝置」的佔比出現了大幅提升，從2015年分別為8.5%及4.3%，上升到今年的18.7%及10.8%，兩者合計已接近三成水準，在這一消一長之間可以看到蘋果營運重心的轉變。

若以營收絕對數字而言，iPhone的營收高峰則是落在了2018年，全年有高達近1650億美元的數字，主要是受到前一年iPhone X首次以全屏幕的造型亮相，並搭載了臉部辨識系統，吸引了不少市場目光，也帶動了一波換機潮。

但即便如此，在「iPhone」系列的營收佔比上，相較於前一年也僅僅出現了不到0.5%的小幅彈升，隨後恢復了佔比逐年下滑的趨勢，顯見「iPhone」系列在未來對於蘋果的重要性也漸漸減弱，而蘋果也逐漸的由實體商品的銷售者，轉向提供更多軟體服務轉型。因此，對相關供應鏈的影響力，自然也會慢慢下滑。雖然這是一個較為長期的過程，但趨勢是明顯且不可扭轉的，我們必須要清楚的認識到這一點。

新機發表 股價不漲反跌

若我們實際檢驗過往蘋果新機發表後的股價表現，會發現多數的狀況下，於發表會前蘋果股價較易上漲，但在發表會後，卻以下跌機率較高。同樣的，台股在蘋果供應鏈龐大勢力的影響下，加權指數也有類似的現象發生。

其中僅在2019年的iPhone 11發表後，蘋果股價及台股雙雙出現了持續性的大漲走勢。但若對於2019年的iPhone 11發表還有印象的讀者應該會記得，因為前一代iPhone XS系列的天價定價策略，招致了大量的負面評價，即便最便宜的iPhone XR入門款也要749美元，XS系列甚至要999美元起步。而iPhone 11則顯然記取了這項教訓，入門款調降至699美元，這也是iPhone 問世以來首次的調降售價舉動，超乎市場預期的訂價，使投資人出現了積極的買進相關股票動作。

若排除這次的「例外事件」，我們會發現蘋果新機上市對於股價來講並不是利多消息，甚至可略為偏向於利空解讀，會造成這樣的原因不外乎是「利多出盡」所致。因為蘋果習慣在新機上市前，透過各種市場傳言、網路推測功能文章或是渲染圖等等藉以造勢，使市場在上市前對新機發表多有期待。各大研究機構也都紛紛釋出相關研究報告，推估新機可能會帶來的效益，使投資人瘋狂買進。等到期待已經一一實現，且沒有超乎預期的亮眼表現，自然會有一波收割的賣壓湧現，壓低股價自然也就不讓人意外了。

美大選不確定性升高 台股欲漲不易

在結合了上面的論述，我們可以知道，近年蘋果不斷的調整營收比重，iPhone營收佔比持續下滑，而在服務及穿戴裝置則反向上升。這樣的趨勢會使iPhone銷售狀況對蘋果整體獲利的影響持續降低，連帶的對於股價的影響力也有同樣的效果。再加上過往的歷史經驗告訴我們，期待蘋果新機上市對股價的推升是很難實現的，我們應該要拋開這樣的不切實際的期待。

時序進入十月，距離美大選日益逼近。在川普與拜登選戰進入白熱化的狀況下，川普很可能會有「意外之舉」擾亂金融市場。不確定性因素無法排除，再加上今年三月以來的股市反彈又快又急，股價來到了歷史高位附近，想再持續走高難度驟增，回檔風險上升。此時，多數投資人早已獲利滿滿，既然預期當下的風險已無法帶來相對應的報酬，資金自然較傾向選擇退場觀望，使股市缺乏推升力道。

台股在經過了長達兩個月的震盪盤頭過後，勢必需要一些時間與空間來調整步伐。等待美大選結束，不確定因素去除，再配合年底聖誕節傳統旺季、消費需求回溫，此時才是股市重整腳步展開另一波攻勢的時機。

投資人不妨耐心等待，調整手中投資部位，靜待下一次行情的來臨。若持股較多的投資人，也應建立適當的避險部位，為自己的財富加上一道保險，方能持盈保泰！

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廖恩平

．現任：統一期貨投資顧問部經理

．經歷：證券/期貨分析師

非凡、東森財經節目來賓

中央、台北、宜蘭等多所大專院校講師

．專長：國際經濟情勢分析、期權策略交易、程式交易

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