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白宮確診風暴 防疫概念股再聚焦

聯合新聞網 / 理財周刊

文．洪寶山

就在眾人等待十月大驚奇，傳來川普新冠病毒確診！甚至末日軍機起飛，川普一度呼吸困難需要大量氧氣等訊息。根據曾經確診且痊癒的病人經驗自述，大致分為四個階段。

第一階段是發病頭五至七天，感受和一般感冒症狀差不多。

第二階段從第七天開始一路到二十幾天，病況變得較為嚴重，包括四肢無力、胸口沉重、胸痛、呼吸困難，甚至注意力不集中。

到了第三階段的第三十至一百二十天，雖然體內大概已經沒有病毒，但「這段期間是最慘的」，基本上從小到大有生過什麼病、開過什麼刀，都會再經歷一遍。

第四階段，雖然身體狀況仍沒有完全恢復，基本上只要不吃垃圾食物、不喝酒，可以跟一般人差不多。但曾有病人過了一百多天，每天還是隨時聞到燒塑膠的味道，或是年輕正妹仍然不斷腹瀉，過了好幾個月還是注意力無法集中。

年過七旬、肥胖又輕度心臟病的川普染疫，面對狡詐多詭的新冠病毒，任何治療過程的緊張訊息傳出，必然引發金融市場的震盪，更不用說，治癒後還有復陽及傳播病毒的可能。

美原油弱勢 壓抑美股上漲空間

所以儘管川普透過影片大打英雄牌，信心喊話表示「全球各地數百萬人確診，我為他們而戰，不只是為美國，也為全球而戰，誓言擊敗疫情」，恐怕十月的金融市場不容易出現大漲的機會，至少美原油的弱勢，就壓抑了道瓊指數的上漲空間。

不過如果川普能返回競選團隊，防疫將是重心，而川普親身經歷確診後，對於防疫會有什麼樣的積極改變，世人把2.2兆美元的紓困法案當作是觀察指標，11月3日前川普是否會同意民主黨的方案，這是金融市場唯一的潛在利多。

選情充滿變數 美國有憲政危機？

川普確診的傳染源頭指向9月26日的最高法院大法官提名會，而被提名人巴瑞特本人正是在夏天確診並痊癒者，目前已經確認至少十名與會人士確診，換言之，白宮在選前陷入新冠病毒確診風暴，無怪乎拜登已經對媒體發出「一個月後稱我老婆為第一夫人」的勝選宣言。

但拜登也別高興的太早，9月28日才在密閉空間，距離二至三公尺跟川普辯論的拜登，與川普面對面的接受「口水戰」兩個多小時，據感染科醫生表示，川普平日講話中氣十足，不排除辯論會的對嗆飛沫可達四公尺，拜登的確是有被感染的威脅，雖然拜登第一次COVID-19檢測是陰性，但二篩、甚至三篩才確診的例子比比皆是。此刻擺在大選之前更緊迫的議題是，美國的憲政危機，如果拜登也確診的話，美國大選要延期嗎？

由於美國憲法的設計，只有立法機關的美國國會有權變更選舉日，行政機關無權變更，儘管技術上可行，機制設計者早將制度設定成「推遲選舉的代價遠高於不推遲」。所以川普在最新的推特影片表示將盡快康復投入選戰，當然這是最佳的方案，可萬一川普需要更長的時間治療呢？

那麼副總統彭斯將接手川普的總統權力，並代為投入選戰，關鍵是彭斯9月28日曾與川普一同出席白宮新冠病毒工作簡報記者會，他們彼此相距很近，而且都沒有戴上口罩，至截稿為止彭斯二次篩檢皆為陰性，還不到三篩全陰，很難保證第三順位的眾議院長裴洛西會不會成為美國最高權力的代理人。

這有憲政危機嗎？原來美國的憲法並沒有明言怎樣的情況叫做總統無法行使權力，這模糊的空間，再加上川普與彭斯如果不願意第一時間把權力交給民主黨的話，就有可能產生短暫數十個小時的權力空窗期，也就給了中國、伊朗，甚至恐怖分子見縫插針的機會。

川普確診 開啟十月大驚奇

另外，由於川普的確診，最新的民調顯示75％的美國選民傾向郵遞選票，但芝加哥是其中一個提早投票的城市，有多達十萬名紐約選民收到印錯姓名、地址的選票，加上川普質疑郵寄選票會出現舞弊，或會增加點票結果的不確定性，於是共和黨籍的德州州長阿博特，宣布每個County的投遞缺席選票收集點，減至一個，結果有民權組織批評是壓制和操控選舉。

另一方面，川普9月17日再抨擊郵遞投票做法，宣稱此舉可能讓11月的總統選舉結果永遠無法準確確定。還記得九月下旬川普才對媒體暗示「不會和平的交接政權」的論調嗎？如果川普落選，郵遞投票制度很有可能成為他不承認敗選的藉口。

距離11月3日的大選日剩不到一個月，若選舉結果出現爭議，鬧上最高法院，預料會爆發示威浪潮。這就是為什麼川普非得要趕在大選之前，提名最高法院大法官補缺，讓大法官的保守勢力進一步擴大，將來大法官釋義有利於川普，可川普怎麼也沒想到，這場最高法院大法官提名會卻意外地導致了川普的確診，開啟十月大驚奇。

歐洲疫情再爆 生醫族群受益

與此同時，歐洲多國疫情再度爆發，並持續惡化，二次疫情高峰開啟，因為病毒在攝氏4~20度活躍，英國單日新增確診病例達到1.3萬人，一大學確診770例。法國日增確診病例近1.7萬，創單日最大增幅。德國累計確診新冠肺炎病例逾30萬例。義大利一周新增新冠傳播鏈逾九百處，近千間學校出現疫情。

全球新冠肺炎疫情仍延燒，台大兒醫院長黃立民認為，台灣幾乎每天都有輸出確診病例，「若國外檢驗沒錯，那就代表國內一定有病毒」，尤其冬天馬上到來，擔憂會因此爆發院內感染，規模恐怕達十人以上。換言之，生技醫療族群是中秋變盤的受益股，當之無愧。

口罩概念股獲美國FDA銷售許可

十月五日口罩概念股的恆大與康那香雙雙漲停板，熔噴不織布的敏成也漲了超過10％，在疫苗還沒問世前，戴口罩還是最有效的防疫方法，政府第一波口罩徵用合約簽至六月底，七月起重新與各廠商簽約，確定調漲價格後，口罩徵收價從一片2.7元調漲至3.1元，熔噴布價格從每公斤330元調漲至420元，已確定至年底這價格不會改變。

康那香十月起口罩日產能達四百萬片，營收逐季往上看。康那香口罩獲得美國FDA銷售許可，和歐盟CE認證註冊號，並且康那香挾三十年經驗希望透過外貿協會拓展整廠設備輸出。技術面在35~50元之間震盪四個月，完成雙底，有機會趁著川普確診的消息面挑戰新高。

熔噴布大廠擬增資擴產

敏成的熔噴布產能全台最大，日產能達九噸，今年以來受惠報價走高，上半年EPS 5.85元。熔噴不織布的價格高於口罩內外兩層不織布，主要原因就是機台的調教技術難度較高，噴射出來的不織布密度會影響口罩對病菌的隔絕率，相關技術、溫度掌控都是關鍵。

9月18日敏成公布現增案，價格暫定80元，保留10％給員工認股。股價從五月底的336元高點拉回到九月底的111元低點，跌幅超過五成，全年預估應可賺一個股本，本益比已降到合理的十至十二倍區間，有利現增認股。

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