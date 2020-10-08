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趙光晨：投資外匯 先克服心魔！

聯合新聞網 / 理財周刊

文．洪寶山

「光是一條Ｋ線，一百個人就有一百個操作劇本」，Ｋ線是價和量的歷史軌跡，每一個人都有自己的詮釋，想要在其中找到賺錢的方向。有些人在Ｋ線出奇制勝，一夜致富，有些人則在Ｋ線迷航，獨自暗夜憔悴，巴不得Ｋ線照著自己的劇本走，拚命在外部尋找錯誤的原因。指導過五千多名學生，擁有二十八年外匯操盤經驗的趙光晨老師告訴你：「回頭來看看自己的內心！」

發現原來問題出在自己的心

趙光晨在民國七十八年、七十九年當兵前後，經歷了股市多頭及空頭，當時股市從一萬二千多點慘跌到三千多點，讓他深深覺得在股市空頭時真的一籌莫展，只能等待，不若外匯可以多空操作，且不受景氣影響，因此毅然決然從股市轉戰外匯，白天工作、晚上兼差，期盼可以在工作之餘多一份收入。

香港的金融體系比台灣開放，當時已有幾家香港經紀商來台推廣外匯投資業務，他從目前最大的福匯集團開始，中間經過匯豐集團旗下的獲多利詹金寶、印尼泛印銀行及最後的亨達集團擔任專業的操盤手，交易方式從最早的電報報價、電話報價，到現今的網路下單，等於是洞見台灣早期外匯市場的發展，二十七歲到四十三歲的十餘年間，學習最多，受傷也最多。

「初期的前面十年，輸輸贏贏，最後的結果還是輸」，趙光晨坦言，投資的概率沒有百分百，每一次進場，不管作空或作多，都認為自己會贏，結果都是有些震撼驚奇，不斷在輸輸贏贏當中，精進自己的技術分析，思考問題到底出在哪裡？

他總結，在這十年中，每一年至少輸三十萬到五十萬美元，相當於新台幣一千萬到一千五百萬，若以外匯放大槓桿的倍率計算，大概是一億五千萬到二億台幣，「平均一天只睡六個小時，都在鑽研怎麼幫客戶賺錢」，比起現在投資人只輸幾千美元或一、二萬美元，簡直小巫見大巫，更遑論跌倒的次數。

二○○○年亞太金融危機，印尼金融市場崩跌，為確保客戶資金安全，公司決定全部撤離泛印銀行，讓他暫時歇業，從而有機會放空自己七個月，這期間他並沒有再接觸外匯，卻在心裡深深響起這樣的聲音，「過去都在找表面的錯誤，原來是自己內心出了問題」，而在日後的外匯生涯有了轉捩點。

最有價值的都是賠錢的經驗

很多受傷的學生找上他，都跟他當年的情況一樣，「無法勝過自己的心魔」，一旦進入市場，不管作空、作多，價格一定會上下波動，一下賺、一下賠，開始折磨你的內心，「你用八十元進場，目標價是一百元，價格卻在八十二元、七十八元上下刷來刷去，一下子跌落七十六元，你一緊張認賠殺出，沒想到行情跑上去，來到八十五元，你不甘心，又貿然追高」，始終無法按照自己的投資策略來操作。

「投資最有價值的都是賠錢的經驗」，所有的心法、心得都是從賠錢的經驗慢慢歸納而來，他每每問學生，「你到底能夠承受多少虧損？」今天你十元買進，價格跌到九元，你的感受如何？是緊張？難過？還是害怕？如果是害怕，一塊錢的價差，經過槓桿放大，可能是一千美元，「要不斷測試自己的心跳，什麼樣的價格，你會緊張」，人一緊張，腦子變空白，出錯的機率就會變高。

「如果損失一千元是極限，就把每一筆交易的風險調到六百元、八百元」，因為這個價位，你不至於失去理智，要如何克制自己的心魔，第一步要讓自己在舒適的狀態做任何一筆交易，而不是緊張的做分析。

從小單位開始進場練膽

當然投資前的準備功課相當重要，一個完整的投資策略，包含何時進場、賺錢或賠錢，是否該加碼，或進出場的時機，直到單子完全撤離出市場才是一個完整的交易策略。趙光晨提到，學生或一般投資人最大的問題是不能忍受虧損或挫折，一旦賠錢沮喪，就推翻前面擬定的策略，然後反覆修正，其實都是沒有發現自己內心真正的問題，也是他過去操盤時常犯的錯誤。

話說回來，講是一回事，真正到市場接受震盪又是一回事，「嘴巴說自己可以承受一千元虧損，實際上虧兩百元就開始緊張」，一開始不知道自己可以承受多少風險，趙光晨建議學生開始第二步驟「練膽」，可以先從0.1口、0.01口等小單位開始進場，有紀律執行投資策略，然後慢慢放大到對震盪(虧損)很有感覺。

「什麼叫害怕？像被電擊到，呆呆地看這數字跳動、虧損越來越大而不知所措時，就是害怕」，而這樣害怕或虧損的經驗都非常寶貴，一方面可以知道自己的交易策略是否完善，二方面可以測試自己可以承擔風險的底線。

控制風險比穩定獲利更重要

更深一層來說，他會反問學生，「你為何而投資？」人心詭譎多變，有些人喜歡刺激的快感，有些人習慣沉溺輸的感覺，有些人只為投資而投資，並不了解風險在哪，這些都不會有好的結果。而有些人是想要追求穩定報酬，把目標數字化，一年要獲利八○％，切割成小單位，一個月要獲利六％至七％。

但趙光晨認為，穩定獲利根本很難達成，還不如控制風險，知道自己虧損的底線，例如，最大虧損底線是20％，就把20％分散在每個投資項目，控制好虧損，利潤隨之而來。

對於外匯市場，趙光晨比較專注在歐元兌美元及黃金的操作，並從基本面、技術面、市場焦點三方面來分析。

基本面即是總體經濟，包含各國經濟數據、GDP，特別是每月第一個星期五公布美國失業率、非農就業人口、聯準會(Fed)的利率政策牽動全球經濟，其次是歐洲央行例會的利率決策及對未來經濟願景的簡單報告，對歐元匯率有決定性影響。

市場焦點面則是從基本面(總體經濟)中抽出重要的因素或事件來分析，趙光晨認為，在一段時間內，進出場總有一個理由，像是前陣子因為疫情而封城，市場就比較關注美國的失業率和非農就業人口，疫情之後，焦點轉向各國振興經濟方案，如七、八月歐洲提出七千五百億歐元的援助計畫，造成歐元升值，相對的，美國提出三兆美元的刺激經濟方案，美元卻持續走弱。同一事件在貨幣上會有不同的解釋，這些都是要了解外匯市場基礎之後，才能抓出市場焦點，進而分析變動因素。

技術分析工具越簡單越好

技術面而言，趙光晨認為，分析工具越簡單越好，太多反而作繭自縛，他自己只研究Ｋ線和移動平均線(均價)，重視Ｋ線的型態、節奏及商品特性。他強調，每一個商品都有自己的特性，有些投資人學了一點技術分析，就套用在很多商品上，是投資操作上很大的盲點，其實只要好好專注在一兩個項目上，了解其商品、Ｋ線的個性，經年累月就會成為市場的專家。

例如研究歐元，自然而然會關心歐洲的政經情勢，研究美元亦然，更何況大部分人投資理財，是希望在工作之餘多一份收入，實在沒有時間顧及眾多商品，他建議自己的學生專注在歐元兌美元及黃金兩個項目，「歐元相對穩定，是繼美元之後，全球最大的投資項目」、「黃金很活潑，市場沒有好的投資標的，黃金是最好的選擇」。

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