文．高適

美國總統川普及第一夫人感染肺炎後，市場對新一輪刺激方案推出時程的預期已開始轉趨樂觀，聯準會加碼印鈔的預期也在金融市場逐漸發酵。川普10月3日在推特表示：「我們偉大的美國想要也需要經濟刺激方案，通力合作把它完成。」，將有助參議院的共和黨議員更願意折衷與民主黨方案的規模差距，加速刺激方案的通過，同時也可拉抬川普勝選的機率。

佛系防疫的英國首相、巴西總統及美國總統相繼染疫，正是打臉這些輕忽疫情的領導人，相信隨著入秋疫情再起，各國防疫措施將會轉趨積極。尤其美國的防策政策正面臨十字路口，許多美國人仍堅信自己不會感染，此次川普染疫正好來個當頭棒喝，且加拿大每日確診人數已開始突破上半年高峰，若再不認真看待疫情，未來傳播只會更嚴重。

防疫限制令又來了

紐約市市長白思豪已於10月5日表示，因疫情反彈已提出請求希望關閉布魯克林、皇后區等九個區的學校(可能關閉兩至四週)，並恢復對非民生必需企業的限制，一旦實施將是解封後的首次防疫限制令。

疫情二次爆發更為明顯的歐洲，英國、法國、荷蘭、西班牙的每日確診人數也已突破上半年高峰，不得不實施防疫限制令的壓力漸增。英國已封鎖利物浦及包括倫敦的英格蘭北部大部分地區，關閉所有餐廳及酒吧至少兩周，家庭間的聚會也禁止，超過四分一受到嚴格防疫限制。法國衞生部長也表示在巴黎實施最嚴格防疫警戒，包括關閉所有酒吧。

WFH成常態

一旦各地陸續發出限制令，企業勢必被迫重啟在家上班(Work From Home；WFH)模式，相關需求商機也將迎來二次爆發期。或許有些人認為WFH僅是企業防疫的短期方案，但隨著生活與工作型態的改變，即便有效疫苗上市或疫情完全控制，WFH也將逐漸成為長期趨勢，VMware、Facebook、Twitter等美國科技公司都已允許辦公室員工選擇永久在家工作。

當WFH成常態，每個人待在家的時間變多，不管是在家工作或居家娛樂的網路流量需求也跟著大增，推動行動與固網的傳輸流量快速提升，資料傳輸加大將促使企業用戶與資料中心升級。大型公有雲業者持續布建基礎設施為伺服器市場提供重要的成長動能，企業客戶因疫情加速上雲，以利在家上班或遠距教學，加上電商等需求也增加。

伺服器需求預期將改變

全球伺服器今年出貨估成長2.9％，台灣供應鏈受惠疫情帶動產能擴大，出貨估成長5.4％，表現優於去年。DIGITIMES Research預估，未來五年在公有雲服務、高速運算(HPC)、AI應用及5G電信資料中心等需求驅動下，預期2020~2025年全球伺服器出貨量的年複合成長率(CAGR)可達6.7％。

英特爾預計今年第四季推出採用10奈米製程生產的Ice Lake伺服器處理器(Whitley平台)，超微也計畫推出代號為Milan的伺服器處理器，讓資料中心、企業觀望新平台推出，產業將進入新舊架構調整期，預期資料中心、企業第四季將再放緩伺服器拉貨速度，導致供應鏈股價相對疲弱。但隨著疫情帶動WFH商機二次爆發，市場預期必將有所改變，資金提早卡位新一波行情自然就是大概率的發展。

※全文未完，完整內容請見《理財周刊》第1050期 2020.10.09出刊

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