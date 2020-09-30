國際銀行洗錢風暴 歐美股暴跌

文／理周教育學苑．方鈞

Q:9/22晚上，美股開盤後道瓊暴跌900多點，歐美股市一片慘綠，讓多數投資人困惑市場上到底發生什麼事情，川普不是要選舉嗎，怎麼會讓美股跌成這樣？

A:崩盤原因之一就是跨國銀行涉嫌洗錢，國際調查記者協會(ICIJ)等國際媒體一起揭露摩根大通、滙豐、渣打集團、德意志銀行、紐約梅隆銀行等多家知名銀行，多次出現在調查資料中，甚至美國政府早已對一些金融不當行為開罰，但這些跨國銀行仍替犯罪組織持續洗髒錢，將近二十年來轉移的可疑資金超過二兆美元。這件事爆發後，引起歐美亞各大股市金融股大崩盤，其中滙豐銀行在港股的股價來到1995年以來新低。

美國財政部的金融犯罪防制署(FinCEN)主要任務是打擊金融犯罪，美國政府規定，如果銀行覺得客戶的資金來源有疑慮，就必須填寫「可疑活動報告」(SARs)並通報，但銀行把這件事情視為免坐牢的保護符，一邊通報一邊繼續幫客戶進行轉帳，不阻止客戶疑似洗錢的活動，當銀行把錢轉給他們無法辨識的人，這類交易要等到發生十數年後才被通報為可疑交易。

2012年滙豐曾協助過拉丁美洲毒販洗錢，也涉及多樁龐氏騙局，而被美國當局重罰，但這次外洩的可疑活動報告中顯示，滙豐繼續為同一批毒販轉帳並從中獲利，美國政府的罰款以及對銀行的刑事起訴所起到的威脅，並沒有阻止非法洗錢，西方的金融巨頭仍然協助犯罪組織挪用公款、詐欺，幫助轉移可疑資金等。

除此之外，滙豐還有許多利空消息，諸如不配息、恐被列入中國黑名單、疑捲入洗錢風波等，滙豐股價應聲大跌。

以「信任」為核心價值的大型跨國銀行，非但無法預防非法資金流入合法的經濟體，甚至還成為洗錢的白手套與始作俑者，這樣可能破壞政經秩序，ICIJ的報告是目前市場關注焦點之一，這些被揭露的金融股近期會是投資人手上的燙手山芋。

總體而言，目前國際金融股普遍不受投資人青睞，以及滙豐銀行還需要處理額外的問題，使投資人有更多拋售金融股的動力。

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