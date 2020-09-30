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台股跌破季線 周線收黑

聯合新聞網 / 理財周刊
國際情勢詭譎，台股由高點13,031隨著美股拉回做整理，單周下跌逾六百點，周線收黑，跌破季線。 中央社
國際情勢詭譎，台股由高點13,031隨著美股拉回做整理，單周下跌逾六百點，周線收黑，跌破季線。 中央社

文／理周教育學苑．方鈞

Q:美股暴殺拖累亞股表現，台股收低，殺破季線12,577點，也摜破12,300點關卡，加上外資賣超大逃殺，近期國際局勢變化快速，台海兩岸關係也令眾人憂心，這種情況下，面對台股收黑投資人應該擔心嗎？

A:國際情勢詭譎，台股由高點13,031隨著美股拉回做整理，單周下跌逾六百點，周線收黑，跌破季線，法人9月24日賣超台股436.7億，為史上第六大賣超，三大權值股淪為殺盤重心，科技、金融類股跌幅均逾2%。

近期盤面震盪，台股修正有幾大原因，首先是美股漲多之後A的修正，主要受美中與兩岸政治形勢變化的干擾，美中兩強持續拉鋸，科技、貿易、外交幾乎全面開戰，並且距美國大選只剩一個月，不確定因素升高。

最近中共解放軍在台海周邊進行實戰化演練，連續越過海峽中線，不斷對台灣以武力威嚇，雖然海峽中線是一條假想線，但多年來是避免兩岸軍事衝突，維持和平與穩定的象徵，中國外交部不承認，也讓台海緊張形勢升高。

資金面來說，一周內外資累積賣超七百億，且新台幣升破29元，外資不買股票，反而持有0050反一金額創高，大部分是空單，借券賣出餘額也上揚，對盤勢形成一定程度賣壓，許多投資人也看到外資台指期大幅做空，心生恐懼，加重台股跌勢。

歐洲疫情擔憂有二次爆發可能性，且經濟復甦緩慢，至今為止疫苗還沒有上市，近期美國疫苗研究有幾個已進入到第三期臨床試驗，如果美國新冠肺炎疫苗有好消息傳出，或是輝瑞的疫苗能問世，至少市場上不確定因素會減少一個，投資人也會更有信心，經濟能快速復甦，股市也會撥雲見日。

目前大盤居高思危觀望氣氛濃厚，盤勢仍有向下修正壓力，在外資賣壓籠罩陰影下，盤勢短線上壓力難解，偏向保守，接下來投資人需要關注美股科技股是否止住跌勢，否則會連帶影響台股。

如果看基本面，台股尚未跌破半年線11,772點，也沒有發生結構性改變，在全球QE資金行情下，可望繼續支撐台股行情，投資人可在股市修正時，逢低布局有長期競爭優勢的個股。

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