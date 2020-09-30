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莫忘鋼筆初心 書寫宣揚中華文化

聯合新聞網 / 理財周刊

文．洪寶山

鋼筆，一直以來給人的形象就是優雅、昂貴，似乎是社會中高階以上人士的代表配件之一，且在數位時代逐漸蓬勃的現今，當學生生涯結束後，還有多少人會持續提起筆書寫呢？但在台北市大安區的巷弄內有間民宅，卻吸引了許許多多對鋼筆慕名而來的同好們佇足，這裡就是「小品雅集鋼筆店」。

從彌補遺憾到鍾愛一生

談起為何會如此鍾愛鋼筆到決定開鋼筆店，小品雅集創辦人李台營認為，現在多數的鋼筆店經營者不見得懂鋼筆，而是將鋼筆當成一個純粹的「商品」，只在乎是否有獲利，也因此台灣現存的鋼筆專賣店越來越稀少，而其他有在賣鋼筆的文具店更不能被認定在鋼筆店的範疇中，因為他們的商品種類太多，經營者對於鋼筆的相關知識更是不夠熟稔。

在憶起與鋼筆相遇的開端時，李老闆說民國四、五十年左右，原子筆還沒在台灣誕生，當時的小學一、二年級生是使用鉛筆，到三年級以後就被規定要使用鋼筆，但那時他家境並不富裕，僅有當海軍的父親一份收入來源，卻要養一家六口，連過生日想吃顆蛋，媽媽都得偷偷帶著他走出眷村到馬路邊，無奈地說「吃完再回家」，怕被其他兄弟姊妹們看到，又得多生出幾顆分給他們。

在這樣的經濟背景下，他人生中的第一支鋼筆是在一間菜市場的小攤販買的，當時賣鋼筆的攤商會先拿起鋼筆試寫後再拿去射臉盆、木頭，射完再試寫一次證明可以使用，且強調這個筆尖是不鏽鋼做的相當耐用，因為當時大部分人都生活困苦，堅固耐用絕對是買東西的首要條件，父母總是教育他有東西能用就好，管它好不好用，更不要提能否去文具店買一支較有品質的鋼筆了。

直到長大後，經濟條件好轉，就想買一支好一點的鋼筆，補償一下小時候的遺憾，但到了鋼筆店時，因為什麼也不懂，僅看中了一支外型喜歡的就買回家，就連筆尖粗細都沒特別了解，對於自己當時「外貌協會」的擇筆概念，李老闆自嘲的說，幸好當時買的是鋼筆，而不是藥品。即使如此，他對於鋼筆仍情有獨鍾，甚至當兵的時候，有個學長曾送過他一支鋼筆，雖然是壞的，仍保留至今。

到了民國八、九○年代左右，網路剛開始起飛，李老闆因緣際會在拍賣網站上看到有人在賣舊鋼筆，自己買著買著就與賣家熟識起來，逐漸地志同道合的人越來越多，因此成立了鋼筆俱樂部─「筆閣」，這便是小品雅集的前身。

以「服務」為經營之本

當初決定要開小品雅集時，李老闆完全沒有任何要賺錢的想法，只是單純的想頂個店面，來當作他經營餐廳之餘，偶爾在網路上經營鋼筆買賣的面交地點，並歡迎其他同好們來此一起交流。因此決定要開店之際，親友們其實很不看好前景。就連要租一間店面，房東聽到要開的是鋼筆店，還猶豫著是否要出租給他，擔心之後會收不到租金。經過十多個年頭後，小品成功地打出了揚名海內外的名氣，更創下非常優異的銷售業績。

從經營餐廳到跨足經營鋼筆店，雖然兩個領域完全不同，但李老闆認為做到「賓至如歸」這點理念是相同的，讓顧客感受到親切的服務相當重要，即便是對於服務相當吹毛求疵的顧客也能讓他們感到賓至如歸，李老闆相當有自信的說：「只要進入過小品雅集，必定留下深刻印象；只要想到買鋼筆，第一個選擇即是小品雅集。」正因為秉持顧客至上理念，李老闆特別注重小品雅集的服務，不論是否有在店裡消費，只要進到店內，有任何問題都可以隨時詢問，且即使拿著不是在小品雅集購買的鋼筆前來維修，基本上都是免費協助修理，李老闆笑著回答：「別人拿著他的鋼筆來讓我研究，我也感謝對方。」

至於小品雅集與其他現存鋼筆店最大的差異，李老闆認為他是因興趣使然而決定開店，所以他對於鋼筆的使用、好壞等知識，甚至是維修都有涉略；但多數現存鋼筆店其實都是上一代傳承下來的，而繼承者大多把鋼筆當商品，對於其相關知識反而不理解。另外，他提及在經營小品雅集的過程中，他始終秉持與顧客交流、相互學習的心態，自己也因此獲益良多，每天至少接觸十來位的客人，使他對於市場走向更加清楚，這也是其中的附加價值。

小品雅集經營十多年來，也成為另類的「台灣之光」。憑藉著「T.Y.Lee Pen Shop」的名聲，吸引許多國外顧客慕名而來購買鋼筆，李老闆自豪地說：「這就是因為台灣的服務是世界第一」。曾有位德國的飛行員踏遍世界各國的鋼筆店，但來到小品時，驚嘆地說：「小品真的是我去過這麼多間鋼筆店中，服務最好且價格最實惠的！」

鋼筆應是「書寫」而非「炫富」

李老闆認為鋼筆的價值有四個面向：「收藏」、「寫好字」、「好學問」、「幫助別人」，收藏並不是只收藏昂貴的筆，而是收藏自己喜歡的筆；再者，有好筆更應該要學會寫好字，能被使用的筆才有意義，而不是單純成擺設；而所謂的幫助別人則是指能幫人代筆、教人寫字。李老闆認為，能使鋼筆達到這四個價值才是真玩家。

在小品雅集成立不久後，為了更加推廣鋼筆的書寫文化，開始每年都會舉辦書寫比賽，至今已有十一個年頭，這兩年則逐漸將重心從成人組轉至兒童組，李老闆說，因為他發現年齡越大，書寫的陋習會越根深柢固。為了鼓勵參賽，除了獲獎禮品外，更免費提供三百多支鋼筆給願意報名的學生，雖然每年至少要負擔數十萬的成本，但他相當豪邁地表示：「做這些都是為了推廣鋼筆的書寫文化。」

在訪談的過程中，李老闆一再的強調，鋼筆的重點應是以「書寫」為導向，而不是它的「品牌」、「售價」等外在因素，使鋼筆淪為「炫富」的工具，這是毫無意義的一件事，其實鋼筆並不像外行人以為的那麼昂貴，七十元左右就能買到一支，可深切地感受到他對於鋼筆的鍾愛。為何如此鍾愛鋼筆呢？李老闆認為，比起其他的筆種，鋼筆寫出來的字是有「生命」的，能隨著寫字的人呈現不同的樣貌，但原子筆寫出來的字就給人一種硬梆梆與冰冷的感覺。

此外，李老闆更發展了一套「學習如何在三十分鐘內將字寫好」的教導方式，不僅會定期開辦寫字課程，只要進到店內，隨時都能向他請教如何使用鋼筆將字寫好，這些服務毫不收取任何費用，這也是小品雅集最令顧客印象深刻的特點。

鋼筆的未來不會被數位時代改變

數位時代的興起，使書寫文化逐漸式微，但李老闆說鋼筆的衰退其實並不是在數位時代開始後，而是在更早之前，原子筆剛誕生時。任何產品在市場上都有所謂的生命週期，當時有百年歷史的鋼筆已處在成熟期階段，而市場上新出現的原子筆，主打特色就是比鋼筆方便許多，因此迅速的吸引大眾注意，也使鋼筆從成熟期進入衰退期。

雖然近幾年台灣開始重視所謂的軟實力，也促使文創產業興起，鋼筆圈因此得以再注入新血，但李老闆認為這不見得有助益，因為他始終強調推廣鋼筆應是要以「書寫」為導向，文字書寫才是發揚自己國家文化的根基，但現在為了提倡環保，世界各國都在推廣無紙化，而我們中文字是以象形構造為本，與國外字母拼音不同，中文字一旦少寫久而久之就會忘了怎麼寫，若一代不如一代時，中華文化還能繼續發揚下去嗎？

至於對未來的鋼筆產業走向是否看好呢？李老闆認為這個問題很有意思，因為自古以來看好的行業早有大企業、財團經營，根本輪不到一般人，但不被看好的產業卻不一定不賺錢，就像當初他要開小品雅集時也相當不被看好，但經過十多個年頭，小品成功地打出了知名度，創下非常好的銷售業績。他認為，其實鋼筆圈很小，世界各國的同好都會互相交流信息，小品的評價也是因此一傳十十傳百地這樣宣揚出去的，雖然這個圈子很小，但會一直持續下去，且現在接觸鋼筆的年齡層逐漸下降，因此他對於小品雅集的未來發展仍抱持著樂觀的態度。

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