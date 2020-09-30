文．洪寶山

本周估計又是大震盪的一周！先是九月二十九日的美國總統大選候選人首場辯論會，然後在中秋連假期間又有美國大非農數據公布，而且本周還有可能針對卡關二個月的美國新一輪財政刺激方案做表決，局勢越亂，市場的避險情緒就會升溫，美元指數這波的反彈很有機會走出軋空行情，估計會跌破一堆市場專家的眼鏡。

美元指數反彈會軋空？

為什麼說，美元指數的反彈會超乎市場的意外呢？除了聯準會明擺著大鴿派的立場，更重要的是美國的債務在這次COVID-19疫情的催化下，以前所未有的速度暴增中，美國國會預算辦公室(CBO)表示，預計2020財年聯邦預算赤字將達3.3兆美元，是2019年的三倍以上。貿易赤字加上財政赤字，在美元的歷史上，雙赤字向來是美元貶值最主要的驅動力之一，所以才說第四季的美元指數反彈，很有可能走出落後的報復性反彈。

一國之所以會出現財政赤字，有許多原因。有的是為了刺激經濟發展而降低稅率或增加政府支出，好比川普上任以來推出一兆美元的基礎建設刺激方案，同時也大降稅，難怪從川普上任的第一季就喊出美元太強的言論。當一個國家財政赤字累積過高時，就好像一間公司背負的債務過多一樣，對國家的長期經濟發展而言，並不是一件好事，對於該國貨幣亦屬長期的利空，且日後為了要解決財政赤字只有靠減少政府支出或增加稅收。

這就是為什麼拜登的競選政見中，積極支持加稅的動機，除了糾正川普背棄了原先兩黨協商好的28%營業稅的承諾之外，美國這次因應疫情而增加的債務，已經導致美國的債務將在2021年超過GDP，這將使美國加入日本、義大利和希臘等少數幾個債務負擔超過其經濟規模的國家行列。

美國債務明年將超過GDP

據美國國會預算辦公室預計，美國政府債務規模在2021年將超過GDP，這將是自二戰以來首次出現這種情況。美國債務水準上一次超過GDP是1946年，達到了106%。但那是全球戰爭的年代，可以被理解，而現在是二戰嬰兒潮低儲蓄率、高信貸的年代，進入到退休潮卻又遇到百年大疫的意外，市場正擔心明年少了大選的政策作多條件，美國經濟會不會回歸基本面，進入到衰退周期。

耶魯大學資深研究員、摩根士丹利前亞太區主席羅奇(Stephen Roach)接受CNBC採訪時表示，美國的經常賬戶赤字是衡量該國與世界其他國家國際失衡的最廣泛指標，第二季出現創紀錄的惡化。所謂的淨國民儲蓄率，即個人、企業和政府部門的儲蓄總和，也在第二季創下歷史新低，自全球金融危機以來首次回到負值。由於缺乏儲蓄，又想實現增長，用這些經常賬戶赤字來借入盈餘儲蓄，會壓低貨幣匯率。美元將也不能倖免於調整。

台灣必須克服疫苗問題

台灣雖然躲過第一波的疫情高峰，但任何事都有利弊兩面，防疫優等生的台灣面臨到本土確診人數過低，難以進行人體實驗的窘境，再加上官員在疫苗開發一事缺乏超前部署的意識，循既定的程序按部就班的結果，就是台灣的疫苗開發進度落後其他大國約兩季度，將來面臨的最大風險就是美、歐、日、中等主要經濟體大國已經開始正常的商務旅行，而台灣卻仍無法解除十四天隔離觀察期，到時候嚴重的情況下，可能影響GDP衰退1.5%，等於是把今年防疫優異的GDP 1.2%討回去。

當然政府心裡也清楚，自然是想方設法地努力刺激經濟成長，疫情導致觀光餐飲航空業大幅衰退，於是政府針對個人部份推出三倍振興券鼓勵消費。對於企業來說，資本市場是經濟發展櫥窗，因疫情關係，有些產業短期面臨嚴重衰退，長期仍會上升，九月二十四日金管會宣布將推動資本市場藍圖方案，檢討鬆綁企業上市櫃及籌資條件，明年企業上市櫃及籌資會更便利。

企業IPO籌資條件放寬

文創與科技股掛牌可免獲利門檻，但要看最近一年與最近一期財報，淨值要逾股本三分之二，考慮減為只看最近一期半年報即可。

或許有聲音質疑企業IPO籌資大鬆綁，恐招來更多地雷股，但參考已領先實施一年多的類似鬆綁企業掛牌條件的滬深股市科創板，累積188家掛牌公司，隨著螞蟻集團、京東數科、吉利汽車等企業申報科創板上市，預計科創板今年總市值有望超過人民幣五兆元(約新台幣21.5兆)，直逼台股的37兆市值。可見得只要能夠把正面積極的意義發揮到最大，相信以台灣企業的靈活度與高質量的技術創新，一定可以在美中角力下，左右逢源。

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