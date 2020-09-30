台灣矽智財與ASIC出運啦

文．高適

肺炎疫情如預期的在入秋後再次蔓延，歐洲陸續重啟瘦身版的居家隔離令，市場恐慌情緒引發近日匯市、股市、貴金屬市場大震盪，股市資金將重新尋找較安全的避風港，第四季營運旺上加旺的台灣矽智財(IP)、特定應用積體電路(ASIC)、設計服務廠，有望成為資金在疫情不確定風險中的較確定的出海口。

美國再次偉大必要手段

美國實施華為等禁令，一則為了拖累中國半導體先進製程進程，二則擴大美國半導體廠的市占率，確保美廠繼續賺世界財，最終達到美國再次偉大的目標。

回顧華為三次禁令，二○一九年五月先是禁止華為使用美國產品，二○二○年五月再禁止華為晶片使用美國軟體及相關技術生產，二○二○年八月擴大解釋禁止華為採購含有美國技術的晶片，等於是一步步全面封鎖華為。

在此同時，卻開後門放行美國廠供應華為非高階敏感性晶片，去年底陸續簽發美國廠的出貨許可證。九月十五日華為禁令正式生效後，AMD隨即在九月十九日表示，已取得美國「實體清單」中「某些公司」銷售產品的許可證，意旨華為Matebook等產品內建超微的低功耗Risen處理器將可繼續出貨。若從時間推斷，AMD的許可證應是二○一九年針對美國廠禁令時就已拿到，不受今年針對非美國廠的禁令影響，才可繼續使用。

同樣地，英特爾也表示，二○一九年底申請的許可證已經獲得美國准許，將繼續推動與華為合作的華為筆電專案，更可確信二○一九年所發的許可證，在二○二○年九月十五日後的有效性。九月二十二日華為官網更公告與英特爾聯合發表FusionServer Pro伺服器系列最新一代產品2488H V6。

華為禁令成美廠福音

AMD及英特爾都是供應華為筆電及伺服器相關零組件，並非美國打壓華為在5G相關領域的重點，加上華為在筆電與伺服器領域產業地位仍不如其他同業，可能是美國願意放行的原因。

同理可證，只要去年有取得許可證的美國廠，應都可繼續出貨給華為才對。例如美光在二○一九年十二月十八日發布聲明表示，已收到所有請求的許可證，將能夠替華為的行動及伺服器業務繼續提供支持，解禁大部分產品的銷售。微軟在二○一九年十一月二十日聲明表示，已獲得向華為銷售「大眾市場軟體」的許可證申請。

若上述推論無誤，華為禁令對非美國半導體廠是利多而非利空，為美國半導體廠代工的台積電(2330)營運自然也會是利多於弊。台積電董事長劉德音近期在國際半導體展上也有提到類似的觀點，他表示，疫情在全球擴散，讓既有一些技術如虛擬實境(VR)、人工智慧(AI)、宅經濟遠距商機等又重新被應用，帶動半導體晶片需求更為強勁，對半導體產業形成有利局面。

中美雙引擎發動 IP廠營運催落去

美中科技冷戰使未來半導體訊息流通不再像過去一樣全面而自由，雙方各自建立自己生產供應鏈。整體來看，對台灣半導體產業反而是有利局面。

事實上，自二○一九年下半年起中國品牌廠及半導體廠配合本土化、去美化目標，掀起自行研發晶片的浪潮，蘋果等美國品牌廠追求產品差異化，也開始走上自己研發晶片之路，兩大需求動能為台灣IP、ASIC、設計服務廠營運帶來一片好光景。

由於中國IC設計廠、手機廠或系統廠等並無足夠的晶片設計人才或know-how，想要加速完成自研晶片的設計定案，客製化晶片又要符合手機廠或系統廠的產品差異性需求，同時又要避開使用美國技術，只能依賴台灣IP廠或設計服務廠的火力支援。

此外，台積電等台灣晶圓代工廠本身ASIC及設計服務技術支援團隊有限，根本無法滿足所有客戶需求，導致部分客戶的技術支援工作在外包出去，成為ASIC及設計服務另一個重要市場需求來源，例如台積電的協力廠的創意(3443)、世芯-KY(3661)，自然成為此趨勢的受惠者。

※全文未完，完整內容請見《理財周刊》第1049期 2020.10.02出刊