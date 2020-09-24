國際半導體展 台灣揚眉吐氣

文．洪寶山

儘管剛離台的美國國務院次卿克拉奇(Keith Krach)，創下美台斷交後的華府最高層級官員訪台的紀錄，但僅止於弔唁李前總統，不免留下「雷聲大、雨點小」的遺憾，外交向來講究硬實力，一張美次卿克拉奇、蔡總統、張忠謀的合照，簡單直白的點出半導體就是台灣的硬實力。

台灣的國際能見度大幅提高

「SEMICON Taiwan 2020國際半導體展」9月23至25日在臺北南港展覽館一館舉辦。國際半導體產業協會(SEMI)表示，因台灣對新冠肺炎疫情控管得宜，考量台灣半導體產業扮演全球重啟經濟復甦發展的關鍵角色，且大部分國際指標性設備材料商在台灣設有分公司或代理商，因此受國際差旅限制影響較小。這就是化危機為轉機，誰能想到庚子年大疫，竟讓台灣的國際能見度提高，是金子走到哪都發光。

今年國際半導體展以「全新機會與挑戰共存的時代，洞察未來科技力量」為主旨，聚焦智慧製造、先進製程與綠色製造三大主題，同時呈現智慧汽車、智慧醫療、智慧數據等新興智慧應用趨勢，型態將推出全新虛實整合的展覽互動方式。這方向跟「中國製造2025」類似。

「中國製造2025」異曲同工

「中國製造2025」以實現資訊技術與製造技術深度融合的數位化網路化智慧化製造為主線。主要包括八項戰略對策，其中的推行綠色製造與推行數位化網路化智慧化製造，跟這次三大主題雷同。

可見雖然美中科技冷戰，逐漸演變成一個世界、兩套標準、供應鏈重塑，但全球科技發展的方向卻都一致，就是虛實整合，但是進入5G和AI時代除了硬體，台灣未來也需要加強軟體開發、系統整合，尤其是軟體人才的培養更是需要去強化，而恰巧台灣的半導體強項正是中國的弱項，台灣的軟體弱項正好是中國的強項。

早在2017年，阿里雲便發佈工業大腦，首次提出將人工智慧、資料技術與工業生產相結合，目前已有效說明鋼鐵、化工、水泥、電力、水務、固廢、汽車、裝備製造等各個行業實現了智慧製造的轉型升級。為了回應工業客戶的強烈需求，2020雲棲大會上，阿里雲正式發佈工業大腦3.0，將全面開放阿里雲過去三年沉澱的AI能力，客戶可以在平台完成一站式開發，證明客戶打通生產資料和業務資料，享受到雲計算帶來的效益，又好又快地開發出工業應用。

臉書推出無限辦公新功能

無獨有偶，幾年前臉書推出了Oculus for Business，這是一款面向企業的VR軟體套件。九月十六日臉書又再次加碼，宣佈推出一項名為「無限辦公(Infinite Office)」的新功能，可以讓用戶創建一個虛擬辦公空間、讓其在家辦公更加身臨其境，以提高工作效率。

具體而言，通過Infinite Office，戴上頭部顯示器的用戶就會被傳送到一個虛擬的辦公空間。在那裡，用戶可以隨心所欲地放大、縮小，添加多個可定制的螢幕，類似於多個顯示器。一如用戶對虛擬辦公室的期待，他們可以享受到絕對廣闊的工作空間和多個可定制的螢幕。

台灣台積電著眼在先進製程，中國阿里著眼在智慧製造，美國臉書聚焦在智慧數據，在5G與AI時代百花齊放、各家爭鳴，這是最好的時代，在數字化的過程，有志者只要能率先提出解決方案，就有可能成為業界的標準。

台灣應加強打造應用平台

台灣雖然在半導體獨占鰲頭，但進入產業數字化時代，打造應用平台也很重要，如果能結合智慧製造解決方案業者、系統整合、軟硬體廠商及智慧製造需求端業者，共同打造智慧製造與資安國際交流平台，才能突破過去台灣科技業受制於缺乏下游品牌出海口，而陷入「前有南韓三星的壓制，後有紅色供應鏈的追趕」窘境。

雖然疫情讓西方國家認清了中國欺瞞詭辯的本質，開始重視台灣並聯手打造可信賴的供應鏈，但日本《日經亞洲評論》與高盛的最新研究認為，75~80%的美企不會撤出中國，例如英特爾與特斯拉，甚至半導體設備、醫療保健等領域的公司反而加大了在中國的生產力度，這代表即使川普強力主導新科技冷戰時代，企圖讓海外供應鏈回流美國增加就業機會，但仍難敵以市場為導向的供需法則。

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