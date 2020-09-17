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台美BTA與兩岸ECFA

聯合新聞網 / 理財周刊

文．洪寶山

雄辯不如接受現實迎接契機

美豬美牛開放已成既定事實，正反的利弊都有，正如外媒說的：「開放美豬美牛再次展現蔡總統果斷的領導力，就如同任內拍板爭議的一休一例、年金改革政策等一樣」，既然公說公有理、婆說婆有理，那就快刀斬亂麻，接受後果，迎接契機。

選在美國總統大選前六十天開放美豬美牛進口，難免會有替川普助選的感覺。但反過來說，或許大選前川普會把反中牌進一步極限施壓，台灣處在美中角力的第一線，對中國來說，台灣越親美越惱火，除了軍演恫嚇警告之外，如果採取經濟牌反制的話，最直接有效的重拳莫過於根據ECFA第十六條，中國可單方面中止ECFA。

台灣仍應小心維繫兩岸ECFA

ECAF對台灣有多重要？以ECFA早收清單為例，截至二○二○年三月為止，在貨物貿易領域，中國對台灣累計減免關稅約六八．○三億美元，換算成台幣超過二千億元，而台灣減免中國的關稅不到七億美元，所以關稅降低是ECFA最主要的功能之一。

另一個就是以區域經濟的角度，如果少了與中國的ECFA，其他亞洲國家會有顧忌，不願積極跟台灣談其他貿易協議，自然對於台灣出口的競爭力就會受到其他國家的威脅，所以ECFA的另一個價值在於後來成功與新加坡、紐西蘭洽簽經濟合作協議，由此可知，所有的貿易協議的價值在於(1)降低關稅，(2)有大國的背書，其他國家才願意跟台灣洽簽貿易協議。

從這個角度來看FTA或BTA，就不難理解在美國主導供應鏈重組的過程，台灣為何急於在十一月美國大選前，試圖盡快跟川普洽簽FTA或BTA，畢竟經歷這場疫情之後，台灣跟美國越走越近，連台積電都已經赴美設廠，可知未來不單單只是一個世界、兩套標準，甚至自一九九○年以來台灣與中國緊密的「台灣資金＋台灣人才＋中國勞力＋土地」的供應鏈模式，也走到盡頭。

積極爭取台美洽簽FTA或BTA

在兩週前台灣罕見的與歐盟、日本、美國一同舉辦重組供應鏈論壇，西方民主國家已經表態支持台灣，台灣也將肩負起責任，籌組反北京聯盟。所以比起十年前的ECFA，台灣此時更需要的是跟美國洽簽FTA或BTA，如此其他西方民主國家，如日本與歐盟才願意跟台灣洽簽FTA。

換個角度來看，ECFA沒有包括服貿，為什麼呢？台灣的經濟結構是以中小微型民營企業為主，約九三．五萬家，平均每家企業員工只有四．二人，簽署任何的貿易協議代表雙方的人才、金流、物流可以自由的流動，試問簽署服貿對於多數的微型民營企業有幫助嗎？或許在一九九○年代的時候，還可以靠著跑單幫的方式闖中國，但二○一四年以後以國企為主體經濟結構的中國，已經不適合台灣中小企業單打獨鬥的去中國闖天下，更何況雙方開放的過程，中國寬闊的舞台容易吸引台灣高階人才過去。

相反的，中國大型企業來台，美其名是創造就業機會，但往往狼性作風，反而會造成台灣的中小微型民營企業難以競爭而倒閉，此消彼長的過程，不一定真的增加了就業機會，卻造成台灣人才的空洞化，畢竟兩岸的經濟結構與發展過程不同。

但是如果把降低成本與國安資安擺在一個平台考量時，又會覺得這個錢寧可不賺。這次疫情給西方民主國家最大的教訓就是，依賴單一國家或供應商，提供關鍵物資與重要產業材料所帶來的高度風險，更不用說，進入5G的人工智慧的世界，資安更是重要的議題。特別是這次美中5G大戰的背後，其實就是爭奪個人數據的科技戰，尤其是抖音藉著這次COVID-19疫情的居家隔離，大幅提高全球的下載次數，已經是日活躍人數高達六億的APP，這代表中國的勢力悄悄的滲透到年輕族群。

中國規模太大 台灣不能開放服貿

如果台灣對中國開放服貿，中國任何一家國銀都有能力把全台灣的銀行一起購併，金流掌握在中國手中，等於掐住有錢有勢的金字塔族群，那台灣還能玩嗎？更不用說併購電信業取得足跡個資與通信隱私，隨著美中角力、台商回流、美歐日台重組供應鏈，隨著兩岸的經濟逐漸分割，ECFA的功能已過高峰期，將逐漸遞減，台灣現階段急需的是與美簽署FTA或BTA，走入國際。

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