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亞果成立台北會所 搶攻富豪市場

聯合新聞網 / 理財周刊
圖說：亞果遊艇總經理張慶祥表示，將集中火力開發北部富豪市場。 亞果提供
圖說：亞果遊艇總經理張慶祥表示，將集中火力開發北部富豪市場。 亞果提供

文．蔡武穆

新冠疫情帶動國內報復性旅遊，亞果今年會員人數翻倍，總經理張慶祥認為，亞果雖然是發跡於台南、高雄，但台北也有很多亞果的潛在客群，以品牌經營慣例來看，台北通常佔整個市場40%，高雄、台南佔20%，台中也不容小覷，有20%的分量，因此，集中火力開發北部富豪市場。

仔細比較，亞果遊艇會和國外遊艇會經營模式並不相同，國外遊艇會比較像是船主的集合會，遊艇會本身沒有船艇，只提供泊位，稍微高檔的遊艇會像是新加坡、香港，則有自己的會員中心或飯店，亞果遊艇會則是以經營會員為主，有自己的會員中心、飯店、高檔Villa及船舶出租、買賣。張慶祥認為，預估四期建設完成後，首席卡增值來到二五○萬元，但比起海外遊艇會卡最低四百萬起跳，仍有很大的成長空間，CP值超高。

亞果會員卡從早期的六十萬，翻倍到現在的一五○萬，下半年已在預售明年的額度，張慶祥說，過去會員只租船、不買船，隨著會員的質和量不斷提升，買船機率越來越高，目前在高雄、台南及台北皆成立遊艇銷售中心，台中則設立經銷商，預計在會員及船艇銷售的帶動下，今年營收可望較去年大幅成長。

亞果的服務是以海陸並進，陸上的接駁會由燦星規劃，水岸Villa及遊艇跳島行程則由亞果主導，針對一般愛海的民眾，亞果也沒有忘記，後年亞果會員中心完成後，高端的會員服務就會挪到會員中心進行，而現在暫時的會員中心開放給一般民眾休憩，包含餐廳、表演、獨木舟及遊艇租賃等，享受夕陽的遊艇生活。

遊艇銷售自然帶動海事人才需求，未來會需要更多的船長、水手及海上祕書，亞果聘請國外教練培訓自己的船長，目前跟學校建教合作，開設航行實務培訓班，學生在取得國際航行執照後，可在亞果累積航行時數，由水手晉身為船長。更計畫與學校合作，舉辦小型帆船賽事，讓帆船運動從小扎根，替未來大型國際帆船賽事暖身。

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