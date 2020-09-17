和頓集團跨足全球版圖

文．許洛婕

業務成長迅速 設立分公司提供在地服務

過去二十多年，和頓為亞洲地區的客戶提供優質服務，並於2013年開始與台灣專業會計師聯合事務所暨顧問公司及財務管理顧問公司聯手合作，將以土地為基礎的北美不動產投資機遇引進台灣，期間陸續推出優質的投資商品，累積眾多台灣投資人對於北美土地資產投資的高度興趣與商機。

和頓長期經營台灣市場，了解投資人需要，洞悉市場龐大的發展潛力，無論是產品專業或服務精神深獲客戶肯定與信賴。也因為持續不斷地業務成長，今年正式來台設立台灣分公司，實現和頓集團對台灣客戶提供更優質服務品質的承諾。

不斷發展並承諾提供優質服務

和頓集團亞太區總裁譚永恒(Gary)表示：「我們很高興宣布和頓集團台灣分公司正式開幕！台灣分公司的成立令我們感到非常興奮。期待通過地區的創新業務擴大我們的影響力。」

他同時表示，和頓於全球設有九個據點，員工遍及北美、歐洲、亞洲以至中東地區。團隊擁有豐富的經驗及知識，並了解各個市場的需要，台灣分公司的成立只是和頓在亞洲地區業務拓展的一步，未來將繼續開拓業務，計劃於更多國家及地區設立據點，聘任在地員工，提供獨特、以土地資產為基礎的房地產投資產品，為全球投資人提供優選機會。

未來目標：立足亞洲，連結不動產投資價值鏈

成立超過四十年，並自1992年起開始積極在亞洲拓展業務的和頓集團，成功連結亞洲與北美不動產的價值鏈。對於和頓集團未來的展望，和頓集團執行長Bill Doherty表示：「目前和頓持續尋求購買北美土地的機會，並且與建商維持良好關係，過去兩年半中，和頓與全美十五大房屋建商中的十三家合作，其中包括全美房屋銷售量第一的房屋建築商，我們共同聯手把優質的土地投資機會帶給全球的投資人與業務合作夥伴。」

透過台灣分公司的成立，和頓展望未來並繼續與台灣的業務夥伴保持緊密的合作關係，期許將優質的美國不動產投資，一項能夠提供資本增值及持續收益的產品，提供給更多的台灣投資人，創造利益並達成雙贏的局面。

【理財周刊第1047期】