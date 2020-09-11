聽新聞
test
0:00 / 0:00

重組供應鏈

聯合新聞網 / 理財周刊

文．洪寶山

美豬可以不吃 台灣必須走向國際

因為美豬可以選擇不吃，但台灣不能不走向國際，而且台豬已經度過口蹄疫的出口禁令，政府又成立百億產業基金幫助豬農，相信台灣豬業會挺過衝擊、升級轉型。

開放美豬美牛議題歷經陳、馬兩任總統都未能解決，拖延了台灣與各國簽署FTA(自由貿易協定)，如今台灣與美國親密合作，只怕中國大陸拿ECFA開刀，好在化危機為轉機，如今台灣很有可能因為開放美豬美牛而與美國簽署BTA(雙邊貿易協定)，雖然較FTA少了投資層面，但至少有美國作為大國在貿易上的支持，台灣屆時的多邊貿易協議與合作，將比現在輕鬆容易許多，這有助於政府的新南向政策與台商回流重塑供應鏈。

這次COVID-19疫情讓全球得以同樣事件，檢視海峽兩岸在不同政治體制所做的決策差異，就好比同樣是口罩外交，但MIT的品質就是受到肯定，更沒有明明是生意交易，對外講成捐贈，事實勝於雄辯，台灣是可靠可信賴的夥伴，也難怪在台灣關係法四十年後，美國再現挺台熱。

一個世界兩套標準 是現在進行式

川普打算限制美中經濟關係，揚言要懲罰創造海外就業機會的美國公司，並禁止在中國大陸做生意的美國公司爭取聯邦合約，無論是脫鉤還是徵收高額關稅，無論是川普連任還是拜登入主白宮，美國都將結束對中國大陸的依賴，「一個世界，兩套標準」已經是進行式。

川普上任後主導製造業回美國，後來因5G被華為彎道超車而暴露半導體供應鏈散落在亞洲的缺點，於是要求台積電赴美設廠，重新打造供應鏈，同時要求盟友一起抵制華為。雖然並非所有的盟友都全力支持美國這項政策，但圍堵中國大陸的陣營已逐漸成形。

這次在台舉辦「重組供應鏈」論壇的目的，就是鼓勵合作夥伴將供應鏈布局於離本國或理念相近經濟體附近的位置，強調將與理念相近的夥伴根據共享的價值與標準，發展新的供應鏈，以建立能應對危機的供應鏈網絡，並確保供應鏈的安全及不受政治脅迫。

疫情重創外商 日商也開始新南向

美國在台協會(AIT)處長酈英傑表示，這次的疫情暴露出依賴單一國家或供應商，提供關鍵物資與重要產業材料所帶來的高度風險。

中國大陸是日本最大貿易夥伴，但自從疫情爆發後，連帶在中國大陸的外國製造商也受到重創，自今年二月以來，日本自中國大陸進口的的規模下滑近一半，導致日本製造商無法取得必要零件。

於是日本四月提出撥款二十二億美元，協助在中國大陸的日本製造商撤出中國或轉移至其他國家，包括依賴於中國大陸的產品和原料，如半導體製程中使用的氟化氫、電動汽車電機中需使用的稀土；也有美國用於製造飛機零件的大型壓力機和高質量的3D打印機。

截至七月中旬為止，共八十七家公司或集團將獲得總計六．五三億美元的補貼資金，其中三十家企業將把生產轉移到東南亞，包括生產硬碟部件的Hoya公司將把工廠從中國遷往越南和寮國。住友橡膠工業將在馬來西亞生產丁腈橡膠手套，而信越化工將把稀土磁鐵的生產轉移到越南。其餘五十七個項目將會遷往日本。日本台灣交流協會目前與台灣合作，共同開發、經營以「新南向政策」目標國為主的第三地市場。

全球供鏈重塑 國際肯定台灣可靠

歐美反中聲浪，加上台灣防疫成績，全球面臨經濟危機之時，卻是台灣關鍵轉捩點。透過這次疫情的表現，全球多數國家願意相信，台灣在參與全球供應鏈的重塑，會是可靠夥伴與關鍵要角。

國際社會願意跟台灣合作除了因為誠懇可靠之外，必然是看上台灣的強項產業，例如半導體與醫療。例如荷蘭半導體製造設備商艾司摩爾上個月投資超過四千六百萬台幣，在台灣啟用海外最大技術培訓中心；德國創浦集團投入五千萬台幣與我國政府合作成立雷射應用服務中心。台灣外貿協會預估，資通訊、醫療和生技產業在這波供應鏈重組都可望受惠。

台灣將強化供應鏈重組及韌性的諮商及合作；並在理念相近的區域，如印度、東協，以及捷克、匈牙利、波蘭及斯洛伐克等維斯格勒四國集團(Visegrad Group)，強化供應鏈的韌性。此舉將同時鞏固台灣的新南向政策，以及美國的印太戰略。

儘管全球不可能完全不跟中國大陸做生意，但歐盟駐台代表高哲夫說得好，「預測未來的最好方式，就是打造未來；為達到真正的韌性，必須建構開放式戰略自主，在開放、自主與整合間尋求平衡」。台灣若能抓住這次機會，必能增添抵禦中共威脅的本錢。

【理財周刊第1046期】
【理財周刊第1046期】

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1046期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

相關新聞

預防性掃貨將引爆轉單潮

近期軟銀帶頭大炒選擇權市場，加速吹大美股科技股的泡泡，主導九月美股漲多回檔的大怒神式修正戲碼，加上意料之外的中芯禁令傳聞，搞得台股投資人心惶惶，賣壓異常沉重，操作難度也大為提升。但根據華為經驗可知，禁令福禍相依，中國廠不會坐以待斃，預防性的掃貨轉單潮將緊接而來，待不確定性逐步釐清後，台股又將會是一尾活龍！

黃軍儒：ESG債券基金成長空間大

新冠肺炎疫情蔓延，含有ESG概念的債券相對抗震，成為市場追捧的新寵兒，什麼是ESG？投資ESG債券要注意哪些細節？柏瑞投信投資長黃軍儒以深入淺出的方式，帶領大家了解何謂ESG債券基金。

贏家全拿 科技靠顏值吃飯時代來臨

做個小問卷，「如果你是大戶，歷經今年三月大跌的虧損，目前解套且賺錢；剩下兩個月就是美國總統大選，你會選擇：(1)再戰一個月，(2)離場觀望，(3)有國安基金護盤，戰到最後一刻？」

開璽把大餅做精緻 給新人最美的祝福

來到「開璽新苑」，不知不覺被清新明亮的氣氛所感染，左邊，白色牆面跳出紅色喜氣；右邊，木色窗櫺化出古典新意，時而東方、時而西方，好多對新人在這裡挑選喜餅，完成終身大事，聽著老闆分享新人相知相惜的故事，採訪的心情瞬間雀躍起來。

重組供應鏈

還沒走出八月二十八日的美豬瘦肉精的驚嚇，才隔一周九月四日馬上又迎來美國在台協會(AIT)與外交部、經濟部，以及歐洲經貿辦事處、日本台灣交流協會合辦「重組供應鏈」論壇，美國、歐洲和日本罕見表態，在經貿上跟台灣站在一起，這的確是很意外的利多，大大提升台灣在國際的能見度，開放美豬美牛能讓台灣走向國際，平心而論，這代價值得！

半導體將重掌多頭兵符

近來產業雜音頻傳，明顯動搖資金對台股半導體族群的投資信心，逢高獲利調節賣壓相對沉重。但因長期產業成長趨勢尚未扭轉，隨著近期熱錢重返美股科技股，那斯達克指數創高引發評價調升效應，加上市場對產業利弊得失慢慢釐清後，半導體將再重掌多頭兵符，帶領台股重新踏上創高之路。

陳喬泓獨鍾本益成長比選股

「右手拿畫筆、左手學投資」，畫家也能靠著股市賺進千萬，如果你不是財經科系出身，卻想在股市中有一番作為，那麼陳喬泓的故事可以當作你的典範。

綠電大趨勢

新冠疫情的意外來襲，受惠的產業不單單遠距離辦公教學，對太陽能市場也意味著特別的機遇。儘管由於疫情導致全球能源需求大降，但國際能源署(IEA)指出，今年上半年，幾乎所有主要燃料(煤炭、石油和天然氣)的需求都在急劇下降，但只有可再生能源(太陽能、風能和水力發電)仍能保持此前的水準。這其中的部分原因是太陽能和風能的成本低廉，所以它們通常可以優先於煤炭和核能之類等其他電力來源向電網輸送。

決勝點 從半年報找出轉機成長股

第二季財報公布近尾聲，台積電與聯發科為首的半導體是贏家，疫情下的航班大減，仰賴海運，長榮為首的航運業也意外繳出好成績，遠距辦公教學興起，原以為是一時，但防疫中心指揮官陳時中接受訪問時表示，台灣要恢復疫情前的正常生活還要一年，等待有效的疫苗或特效藥問世，才能結束疫情。換言之，是時候重新調整心態面對疫情改變了世界，特別是就業市場。

丞相起風了 半導體大復活

標普五百、那斯達克指數改寫歷史新高，帶動尖牙股蘋果、亞馬遜、谷歌等創高，美股帶動台股評價調升故事未完待續，而中國被迫加速去美化，半導體設備、晶片設計等台廠商機滾滾。

郭淑珍為古厝注入新生命 賦予藝術價值

人生就是順其自然地勇於嘗試及做出抉擇，在突如其來的情況下接受挑戰，未來的收穫總會讓人無法想像。原先在外商銀行從事外匯財務等工作，在旁人眼中可是相當穩固的職位，因緣際會，在父親也是力麗集團創辦人郭木生要求之下，回企業擔任財務規劃的職務，從此展開新的里程。

漲價題材股又來了！

受美國近期經濟數據亮眼影響，市場對經濟復甦力道的預期出現轉變，投資人風險偏好提升，金融市場的資金流向也暫時隨之改變，疫情受災戶的傳產股漲勢大幅超越原資金主流的科技股。唯在熱錢效應所推升的股市多頭行情，評價調升正是最大的驅動力，誰越能獲利持續創高，誰就越能受惠。資金最終還是會回到獲利逐季、逐年創高的科技股。

熱門新聞

魚來了不抓可惜 有賺就該先跑當沖教戰守則

顏炳立：疫後房市熱昏了嗎？

美殺多壓力仍存在 專家警告9月恐怕波及全球

黎巴嫩禍不單行 經濟恐萎縮12％

美商傑明 從水出發的隱形幕僚 推動水務管理邁向智慧化

高CP值三低股 台股震盪 物美價廉出頭天！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。