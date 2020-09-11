聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃軍儒：ESG債券基金成長空間大

聯合新聞網 / 理財周刊

文．洪寶山

ESG是環境(Environmental)、社會責任(Social)、公司治理(Governance)的縮寫。過去數十年，氣候變遷、人口老化、貧富不均等造成人類生存危機，二○一五年，聯合國由愛護地球的角度出發，訂出十七個永續經營的核心目標，自此，各國跟著聯合國的腳步，開始推動永續經營。

上半年社會債券成長超過三倍

台灣當然也走在國際趨勢，金管會在二○一七年推出綠色金融1.0，要求上市櫃公司必須注重環保、落實公司治理及社會責任，目前公司治理進化到3.0版，強化董監事資訊及利害關係人揭露，並得以發行債券提升公司治理。去年，世界各地森林大火，再度喚起全球對ESG的重視，綠色債券火紅，今年新冠疫情爆發，大家開始重視工作環境、醫療設施，轉而關注社會債券，據統計，今年上半年ESG共發行了六六八億美元，其中，社會債券足足成長超過三倍。

ESG一般由官方開始推動，民間則由投信、銀行、保險公司、四大基金作為第二線的領頭羊，要求上市櫃公司必須善盡企業社會責任及公司治理，如果永續經營不佳，未達到永續指數、公司治理指數，將遇到融資困難、金融機構不予以投資、股票遭到拋售等窘境。歐洲煤礦及能源產業因未達到永續指標遭到銀行裁罰，去年一整年放款率下降九成，企業若借不到款，將面臨合併或倒閉的命運。

美國因政治因素，對巴黎氣候協議尚有爭議，目前ESG發債仍以歐洲為主體，發債超過全球50％以上，由金融機構、國營事業等官方或半官方站在國家立場推動債券、ESG相關的貸款，譬如金融機構債券籌資，可以擴大綠色方面貸款能力，一般企業有較高的汙染性，亦可發行債券來籌資，落實綠色環保及社會責任。高科技大廠，像是Apple、Google本身就有足夠資金實施社會責任、公司治理，不一定得發行債券才能達到ESG相關標準。

集合發行ESG債券的公司，就叫做ESG債券基金？黃軍儒直言，「未必！ESG做得好不好，並非由是否發行ESG債券來考量」，他進一步解釋，每一家公司要改善的路線及缺失不同，董事會有沒有設立目標，並嚴格執行改善才是考量重點，因此，「只要ESG做得夠好，無論所發行債券是否專款專用在ESG身上，仍然是投資購買的好標的」，亦可叫做ESG債券。

重視ESG的公司 下檔風險機率低

投資人還有一個迷思，認為注重ESG的公司獲利較差，事實上，這幾年ESG在投資等級債券中已經開始產生效益，重視ESG的公司跟不重視ESG的公司兩者互相比較，前者下檔風險機率更低。

比方說，環保做不好，過去無關痛癢，現在主管機關嚴厲裁罰，巨額罰鍰可能侵蝕獲利。還有不注重社會責任的血汗工廠濫用童工，可能被要求退出供應鏈，連帶影響營運及股價、債券的走勢。前些日子某檔KY下市，凸顯公司治理重大缺失，這些都是隱藏的地雷，瞬間爆發出來。

今年新冠疫情肆虐，加深各界對公司治理的重視，幾乎所有資金都往ESG債券流動，但也不能只偏重ESG而本業不賺錢，黃軍儒說，「本業最重要，ESG只是輔助」，傾向ESG但本業不賺錢，仍不是投資的好標的。

全台第一檔「ESG量化債券基金」

柏瑞投信看好ESG債券趨勢，當然不會在市場缺席，過去集團透過量化分析操作固定收益，得到不錯的績效，今年結合ESG、投資等級債、量化分析等三項因子，推出全台第一檔「ESG量化債券基金」，希望透過量化操作，提升債券殖利率。

柏瑞投信的量化分析分為「公債利率」及「信用利差」兩個模組，「公債利率」評析包含總體經濟、財政政策、貨幣政策及各國殖利率曲線圖，以此推測未來殖利率走勢。「信用利差」則與公司基本面有關，企業利差會收斂或擴散，當然企業體質越好、獲利越佳，再找出公司價值相對位置，判斷是否納入基金成分，「有時公司各方面都不錯，但價格已來到高點，也不見得會進場購買」。

量化模組分析出爐後，柏瑞投信的分析師會針對發債公司提出意見及評分，把基本面及投資價值轉換成分數，「一到五分，一最好、五最差」，再放入模組分析，調節債券成分比例作分散風險的動作。

量化分析 找出債券最佳組合

黃軍儒指出，過去都是人為判斷，由上到下做產業配置，「哪個產業好，就多些比例，哪個產業不好，就少放一些」，再從產業挑選投資標的，量化是用一系列因子，找出債券最佳組合，根據過去歷史績效，採用量化分析的債券組合，殖利率會比一般ETF指數高出1.5％至2％。

柏瑞投信目前發行三檔ESG債券基金，包含全球ESG量化債券基金、高收益ESG量化債券基金及新興市場ESG量化債券基金，都是主動式管理，黃軍儒說，ESG量化債券組合中，不僅在ESG指數有一定的比例，還必須通過集團內部評分，投資等級債在前兩名的公司才會納入基金成分。

黃軍儒更強調，評分好的公司，雖是資金湧入的標的，可能因為超漲而報酬短暫，因此，針對評分比較差的公司，若經營者有心改善，有發展的潛力，集團仍會納入考量，一來會有較大的報酬空間，二來幫助企業籌資落實環保及社會責任，達到企業永續的目標。

今年上半年因為疫情爆發，柏瑞採取保守的態度，將投資轉向金融、公用事業等防禦性標的，相較於市場其他基金，受傷程度較輕。七、八月景氣反彈，態度逐漸轉為積極，投資級債佔80％、高收益債佔10％，並且透過利率期貨，調整投資組合的存續期間。對於未來的看法則是中性轉強，目前開始布局科技、循環性消費及非循環性消費的債券。

對於下半年的局勢，投資人應注意哪些風險，黃軍儒認為，首先是美國總統大選，如果川普連任，美中之間的緊張關係可能更為惡化，恐引發市場擔憂。假設拜登勝選，川普現有政策可能面臨改變，包括稅收政策、國際貿易政策等，以及對於能源、健保和科技電信產業的相關法令規範等等，對於漲多的美股而言，可能會動搖市場投資信心。

金管會籌設永續版 吸引國際債券來台掛牌

其次，觀察英國脫歐，今年為英國脫歐的過渡期，因疫情延宕談判進度，若到年底，細部內容沒有談妥，勢必對市場造成很大的衝擊。

第三，地緣政治因素，不管是中美、中印，還是北韓間的衝突，都牽動市場敏感神經，雖然在聯準會、全球央行資金支持下，不會有明顯下跌走勢，但是到年底還是會有一些震盪，投資人要特別留意。

台灣ESG發展還算走得前面，目前綠色金融已經來到2.0版，金管會計畫在明年設一個永續版，除了讓台灣公司發行綠色債券、社會責任債券及永續債券之外，最重要的目的是吸引國際債券來台掛牌，並投資台灣的永續版。以全球來看，ESG債券發行量佔全球債券發行量僅個位數的比例，未來成長空間很大，疫情過後，發行量或資金流入都會呈現倍數成長的態勢。

【理財周刊第1046期】
【理財周刊第1046期】

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1046期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

相關新聞

預防性掃貨將引爆轉單潮

近期軟銀帶頭大炒選擇權市場，加速吹大美股科技股的泡泡，主導九月美股漲多回檔的大怒神式修正戲碼，加上意料之外的中芯禁令傳聞，搞得台股投資人心惶惶，賣壓異常沉重，操作難度也大為提升。但根據華為經驗可知，禁令福禍相依，中國廠不會坐以待斃，預防性的掃貨轉單潮將緊接而來，待不確定性逐步釐清後，台股又將會是一尾活龍！

黃軍儒：ESG債券基金成長空間大

新冠肺炎疫情蔓延，含有ESG概念的債券相對抗震，成為市場追捧的新寵兒，什麼是ESG？投資ESG債券要注意哪些細節？柏瑞投信投資長黃軍儒以深入淺出的方式，帶領大家了解何謂ESG債券基金。

贏家全拿 科技靠顏值吃飯時代來臨

做個小問卷，「如果你是大戶，歷經今年三月大跌的虧損，目前解套且賺錢；剩下兩個月就是美國總統大選，你會選擇：(1)再戰一個月，(2)離場觀望，(3)有國安基金護盤，戰到最後一刻？」

開璽把大餅做精緻 給新人最美的祝福

來到「開璽新苑」，不知不覺被清新明亮的氣氛所感染，左邊，白色牆面跳出紅色喜氣；右邊，木色窗櫺化出古典新意，時而東方、時而西方，好多對新人在這裡挑選喜餅，完成終身大事，聽著老闆分享新人相知相惜的故事，採訪的心情瞬間雀躍起來。

重組供應鏈

還沒走出八月二十八日的美豬瘦肉精的驚嚇，才隔一周九月四日馬上又迎來美國在台協會(AIT)與外交部、經濟部，以及歐洲經貿辦事處、日本台灣交流協會合辦「重組供應鏈」論壇，美國、歐洲和日本罕見表態，在經貿上跟台灣站在一起，這的確是很意外的利多，大大提升台灣在國際的能見度，開放美豬美牛能讓台灣走向國際，平心而論，這代價值得！

半導體將重掌多頭兵符

近來產業雜音頻傳，明顯動搖資金對台股半導體族群的投資信心，逢高獲利調節賣壓相對沉重。但因長期產業成長趨勢尚未扭轉，隨著近期熱錢重返美股科技股，那斯達克指數創高引發評價調升效應，加上市場對產業利弊得失慢慢釐清後，半導體將再重掌多頭兵符，帶領台股重新踏上創高之路。

陳喬泓獨鍾本益成長比選股

「右手拿畫筆、左手學投資」，畫家也能靠著股市賺進千萬，如果你不是財經科系出身，卻想在股市中有一番作為，那麼陳喬泓的故事可以當作你的典範。

綠電大趨勢

新冠疫情的意外來襲，受惠的產業不單單遠距離辦公教學，對太陽能市場也意味著特別的機遇。儘管由於疫情導致全球能源需求大降，但國際能源署(IEA)指出，今年上半年，幾乎所有主要燃料(煤炭、石油和天然氣)的需求都在急劇下降，但只有可再生能源(太陽能、風能和水力發電)仍能保持此前的水準。這其中的部分原因是太陽能和風能的成本低廉，所以它們通常可以優先於煤炭和核能之類等其他電力來源向電網輸送。

決勝點 從半年報找出轉機成長股

第二季財報公布近尾聲，台積電與聯發科為首的半導體是贏家，疫情下的航班大減，仰賴海運，長榮為首的航運業也意外繳出好成績，遠距辦公教學興起，原以為是一時，但防疫中心指揮官陳時中接受訪問時表示，台灣要恢復疫情前的正常生活還要一年，等待有效的疫苗或特效藥問世，才能結束疫情。換言之，是時候重新調整心態面對疫情改變了世界，特別是就業市場。

丞相起風了 半導體大復活

標普五百、那斯達克指數改寫歷史新高，帶動尖牙股蘋果、亞馬遜、谷歌等創高，美股帶動台股評價調升故事未完待續，而中國被迫加速去美化，半導體設備、晶片設計等台廠商機滾滾。

郭淑珍為古厝注入新生命 賦予藝術價值

人生就是順其自然地勇於嘗試及做出抉擇，在突如其來的情況下接受挑戰，未來的收穫總會讓人無法想像。原先在外商銀行從事外匯財務等工作，在旁人眼中可是相當穩固的職位，因緣際會，在父親也是力麗集團創辦人郭木生要求之下，回企業擔任財務規劃的職務，從此展開新的里程。

漲價題材股又來了！

受美國近期經濟數據亮眼影響，市場對經濟復甦力道的預期出現轉變，投資人風險偏好提升，金融市場的資金流向也暫時隨之改變，疫情受災戶的傳產股漲勢大幅超越原資金主流的科技股。唯在熱錢效應所推升的股市多頭行情，評價調升正是最大的驅動力，誰越能獲利持續創高，誰就越能受惠。資金最終還是會回到獲利逐季、逐年創高的科技股。

熱門新聞

魚來了不抓可惜 有賺就該先跑當沖教戰守則

顏炳立：疫後房市熱昏了嗎？

美殺多壓力仍存在 專家警告9月恐怕波及全球

黎巴嫩禍不單行 經濟恐萎縮12％

美商傑明 從水出發的隱形幕僚 推動水務管理邁向智慧化

高CP值三低股 台股震盪 物美價廉出頭天！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。