聽新聞
test
0:00 / 0:00

預防性掃貨將引爆轉單潮

聯合新聞網 / 理財周刊

文．高適

中芯限供可能只剩時間問題

美國為了阻撓中國實現半導體自製大夢，先是透過制裁華為狙擊中國IC設計龍頭海思，現在又傳出魔爪將伸向中國晶圓代工龍頭中芯國際。消息一出，市場悲喜交織的預期心理，提前掀起半導體族群股價大地震，受惠受害個股漲跌互見。

路透社報導，美國國防部向美國商務部提議，將也列入制裁的實體清單(Entity List)中，要求出貨給中芯的美國廠必須先取得許可。有人認為因位處中國的中芯，仍有違反禁令繼續幫華為代工的疑慮，美國政府故意先拋出這個議題，含有警告中芯的意味，違反禁令的代價就是先進製程的半導體設備的斷供。不過，以美國牽制中國半導體發展的戰略目標來看，限供中芯可能只剩時間問題。

中芯為中國晶片製造本土化的標竿，最先進製程為一四奈米，落後全球晶圓代工龍頭台積電(2330)三個世代(10、7、5奈米)。目前有50％以上集中在28、40及65奈米成熟製程，因已為海思代工14奈米FinFET工藝的晶片，今年上半年14、28奈米製程佔營收比重約9.1％，較去年同期提升五．三個百分點，但在九月十五日華為禁令寬限期過後，14奈米出貨恐將大幅受到影響。

歐美客戶轉單風險較大

以客戶結構觀察，中芯前三八個客戶中，有十三個來自中國，十個來自台灣，九個來自美國，三個來自南韓。前十大客戶有海思、中興通訊、大唐電信、紫光展銳、兆易創新、豪威等中國晶片大廠，其中已被美國制裁的海思營收貢獻佔比約18.7％。

若進一步以地區來觀察，中芯營收來源仍以中國為主，今年上半年中國本土客戶貢獻人民幣84.85億元的營收，年增幅達51.5％，佔整體營收比重高達67％，其次是北美及歐洲客戶貢獻人民幣30.4億元的營收，佔比23.7％，亞洲地區客戶貢獻人民幣16.3億元，佔比12.9％。

即便美國祭出禁令，中芯頂多因設備卡關無法升級先進製程，但現有製程產能仍可繼續生產。中國客戶應該沒人敢違反中國政府本土化的軍令，轉單至其他非中國代工廠，唯一營收流失風險較大的，會是在北美及歐洲客戶。

由於目前能承接轉單的聯電(2303)、世界先進(5347)、台積電、力積電、格芯及南韓東浦等代工廠的八吋晶圓產能均已滿載，若真引發轉單，只會讓開始漲價的八吋晶圓代工費，漲得更兇更久，有助提升族群的獲利表現及評價。

市場開始點名受惠者

其中，聯電的最先進製程與中芯同為14奈米，營收與中芯規模也較為相近，被市場中芯遭制裁的最大轉單受惠者。

由於中國最大、全球第四大，市佔率16％的NOR Flash廠兆易創新，產品大多交由中芯代工，在一．三萬片的投片中有八千片是下單給中芯，佔比達62％。而其又是蘋果AirPods 的NOR Flash的供貨商，市場預期一旦中芯遭制裁，蘋果訂單將會轉至已通過蘋果認證的台灣競爭對手華邦電(2344)及旺宏(2337)。但若考量庫克近期積極進行蘋果供應鏈中國本土化的動作及中芯仍可繼續生產，不太可能再將訂單轉至工廠只在台灣的台廠。

從美國制裁對象觀察，可看出都是針對在全球各領域取得一定市佔的中國指標龍頭，像是今年第一季擠進全球半導體廠銷售第十名的海思、第二季排名全球晶圓代工廠營收第五名的中芯。因此，同樣擁有國家支援做後盾，第二季排名全球封測廠營收第三名的長電科技，就被市場預期可能成為下一個潛在制裁對象。

【理財周刊第1046期】
【理財周刊第1046期】

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1046期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

相關新聞

預防性掃貨將引爆轉單潮

近期軟銀帶頭大炒選擇權市場，加速吹大美股科技股的泡泡，主導九月美股漲多回檔的大怒神式修正戲碼，加上意料之外的中芯禁令傳聞，搞得台股投資人心惶惶，賣壓異常沉重，操作難度也大為提升。但根據華為經驗可知，禁令福禍相依，中國廠不會坐以待斃，預防性的掃貨轉單潮將緊接而來，待不確定性逐步釐清後，台股又將會是一尾活龍！

黃軍儒：ESG債券基金成長空間大

新冠肺炎疫情蔓延，含有ESG概念的債券相對抗震，成為市場追捧的新寵兒，什麼是ESG？投資ESG債券要注意哪些細節？柏瑞投信投資長黃軍儒以深入淺出的方式，帶領大家了解何謂ESG債券基金。

贏家全拿 科技靠顏值吃飯時代來臨

做個小問卷，「如果你是大戶，歷經今年三月大跌的虧損，目前解套且賺錢；剩下兩個月就是美國總統大選，你會選擇：(1)再戰一個月，(2)離場觀望，(3)有國安基金護盤，戰到最後一刻？」

開璽把大餅做精緻 給新人最美的祝福

來到「開璽新苑」，不知不覺被清新明亮的氣氛所感染，左邊，白色牆面跳出紅色喜氣；右邊，木色窗櫺化出古典新意，時而東方、時而西方，好多對新人在這裡挑選喜餅，完成終身大事，聽著老闆分享新人相知相惜的故事，採訪的心情瞬間雀躍起來。

重組供應鏈

還沒走出八月二十八日的美豬瘦肉精的驚嚇，才隔一周九月四日馬上又迎來美國在台協會(AIT)與外交部、經濟部，以及歐洲經貿辦事處、日本台灣交流協會合辦「重組供應鏈」論壇，美國、歐洲和日本罕見表態，在經貿上跟台灣站在一起，這的確是很意外的利多，大大提升台灣在國際的能見度，開放美豬美牛能讓台灣走向國際，平心而論，這代價值得！

半導體將重掌多頭兵符

近來產業雜音頻傳，明顯動搖資金對台股半導體族群的投資信心，逢高獲利調節賣壓相對沉重。但因長期產業成長趨勢尚未扭轉，隨著近期熱錢重返美股科技股，那斯達克指數創高引發評價調升效應，加上市場對產業利弊得失慢慢釐清後，半導體將再重掌多頭兵符，帶領台股重新踏上創高之路。

陳喬泓獨鍾本益成長比選股

「右手拿畫筆、左手學投資」，畫家也能靠著股市賺進千萬，如果你不是財經科系出身，卻想在股市中有一番作為，那麼陳喬泓的故事可以當作你的典範。

綠電大趨勢

新冠疫情的意外來襲，受惠的產業不單單遠距離辦公教學，對太陽能市場也意味著特別的機遇。儘管由於疫情導致全球能源需求大降，但國際能源署(IEA)指出，今年上半年，幾乎所有主要燃料(煤炭、石油和天然氣)的需求都在急劇下降，但只有可再生能源(太陽能、風能和水力發電)仍能保持此前的水準。這其中的部分原因是太陽能和風能的成本低廉，所以它們通常可以優先於煤炭和核能之類等其他電力來源向電網輸送。

決勝點 從半年報找出轉機成長股

第二季財報公布近尾聲，台積電與聯發科為首的半導體是贏家，疫情下的航班大減，仰賴海運，長榮為首的航運業也意外繳出好成績，遠距辦公教學興起，原以為是一時，但防疫中心指揮官陳時中接受訪問時表示，台灣要恢復疫情前的正常生活還要一年，等待有效的疫苗或特效藥問世，才能結束疫情。換言之，是時候重新調整心態面對疫情改變了世界，特別是就業市場。

丞相起風了 半導體大復活

標普五百、那斯達克指數改寫歷史新高，帶動尖牙股蘋果、亞馬遜、谷歌等創高，美股帶動台股評價調升故事未完待續，而中國被迫加速去美化，半導體設備、晶片設計等台廠商機滾滾。

郭淑珍為古厝注入新生命 賦予藝術價值

人生就是順其自然地勇於嘗試及做出抉擇，在突如其來的情況下接受挑戰，未來的收穫總會讓人無法想像。原先在外商銀行從事外匯財務等工作，在旁人眼中可是相當穩固的職位，因緣際會，在父親也是力麗集團創辦人郭木生要求之下，回企業擔任財務規劃的職務，從此展開新的里程。

漲價題材股又來了！

受美國近期經濟數據亮眼影響，市場對經濟復甦力道的預期出現轉變，投資人風險偏好提升，金融市場的資金流向也暫時隨之改變，疫情受災戶的傳產股漲勢大幅超越原資金主流的科技股。唯在熱錢效應所推升的股市多頭行情，評價調升正是最大的驅動力，誰越能獲利持續創高，誰就越能受惠。資金最終還是會回到獲利逐季、逐年創高的科技股。

熱門新聞

魚來了不抓可惜 有賺就該先跑當沖教戰守則

顏炳立：疫後房市熱昏了嗎？

美殺多壓力仍存在 專家警告9月恐怕波及全球

黎巴嫩禍不單行 經濟恐萎縮12％

美商傑明 從水出發的隱形幕僚 推動水務管理邁向智慧化

高CP值三低股 台股震盪 物美價廉出頭天！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。