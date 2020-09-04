陳喬泓獨鍾本益成長比選股

文．洪寶山

陳喬泓從小立志當漫畫家，高中廣設科畢業以後，畫了三部作品角逐漫畫新人王，沒想到全部敗北，與漫畫界無緣，他轉讀夜二技的視覺傳達設計系，打算畢業後從事平面設計。

退伍後，他投了五十封履歷求職，都石沉大海，最後棲身一家電子公司的小美工，月薪32K。然而，自由創作的靈魂仍在心裡蠢動，他說，老闆叫你往東，你不能往西，「我只是老闆的手」，跟想像的差很多。

鑽研投資經典 從賠逾六成到翻五、六倍獲利

當時他逛書店，看到媒體人鄭弘儀的書中描寫，「每年在股市複利滾存20%，可以達到財富自由」，他心想，32K扣掉家用，所剩無幾，毅然決然辭掉小職員工作，跟家人集資二十萬，勇敢投入股市。

同一時間，他看到大學同學在牯嶺街創意市集擺攤，收入頗豐，於是仿效同學的商業模式，重拾畫筆，自創潮Ｔ品牌，開始「早上看盤、晚上畫畫、六日擺攤」的生活，市集每年營收破百萬，扣除成本，一個月盈餘還有六、七萬，對於未滿三十歲的年輕人來說，算是優渥。

「第一檔股票，亂買」，二○○六年正逢股市多頭，從六千點漲到一萬多點，當時他買進亞崴(1530)、力成(6239)、兆豐金(2886)，賺進25%獲利了結，「不是自己厲害，是行情使然」，賺到的錢再投入股市，買進允強(2034)、奇美電及航運等景氣循環股，好景不常，二○○八年全球金融海嘯，股市慘跌，一六○萬資金縮水到僅剩六十萬元。

繳出一百萬的學費，他思考錯誤的原因，並大量鑽研國外投資經典，像是巴菲特、彼得林區、約翰坦伯頓等一百多本大師書籍，擷取各家精華，找出長期獲利的方法。他發覺，國外大師多是以基本分析做為投資主軸，於是從六十萬元重新開始，把市集擺攤所得再投入股市，二○一二年以五十二元買進儒鴻(1476)，三九○元買出，中間翻了五、六倍，並陸陸續續以價值投資法找出多檔成長股標的，六年內滾出獲利超過千萬。

盈餘成長 股價上漲最重要因素

陳喬泓認為，投資要有自己的中心思想，要建立自己的投資邏輯，遇到事情用邏輯去推論，比較容易走得長久，不曉得股票的真正價值，就會頻繁換股，或只聽明牌，在股市裡載浮載沉，而他自己的中心思想是，除了本夢比以外，「盈餘成長是股價上漲最重要的因素」。

「台積電為何漲？是因為長期以來EPS往上走，儒鴻、寶雅亦是如此」，發現這個原理，操作股票會比較容易。

陳喬泓表示自己是美工出身，可說是股市的外行人，對於財報只看六個關鍵指標，並整理出八個選股法則，包括營收、毛利率、ROE、EPS、現金股利及本益比，至少追溯五年以上，以這樣的法則來挑選，挑出的股票不會超過五十檔，再縮小範圍找出最強、成長性最好的股票。

基本面投資有兩個派系，一是價值股投資法、一是成長股投資法，價值股是被市場低估的股票，也就是「好公司遇到壞情況」，一旦市場回升，就有獲利的機會，譬如電信龍頭中華電、天然氣欣雄、中興保全。價值股的成長性不夠，一般是領股利股息為主，成長股的操作策略則不同，成長股是買公司未來的成長性，因此，「即便是現在股價不便宜，未來成長性看好，還是值得進場」。

什麼樣的成長股最值得買？陳喬泓透露獨家心法，「盈餘成長大於本益比」的公司，他利用平常人很少注意的「本益成長比(PEG)」來算出合理價、昂貴價、便宜價，作為進出場依據。

本益成長比 算股價合理性

「本益成長比」的公式是「本益比÷稅後淨利成長率」，成長率即是YoY，可以從過去獲利的軌跡、公司高層對未來的看法及研究報告來推估。舉例來說，如果本益比二十倍、成長性20%，二十除以二十，PEG為一倍，就是合理價，若PEG在0.75倍以下，就是便宜價，若PEG來到1.25倍，即是昂貴價。

陳喬泓以自己投資儒鴻為例，他在二○一二年以五十二元買進儒鴻，買進以前分析過去五年的財報，除了二○○八年金融海嘯之外，二○○七至二○一一年儒鴻每年的淨利成長率都有20%，甚至有超過30%的實力，如果用30%的淨利成長率來預估，本益成長比僅有0.31倍(本益比9.4÷淨利成長率30)；若用保守的20%來預估，計算出來的PEG也只有0.47倍(本益比9.4÷淨利成長率20)，都明顯低於0.75倍的買進目標，是相當明顯的進場訊號。

他從五十二元一路加碼買進，六十元、七十元，甚至八十元，押注資金超過五成，二○一三年七月股價來到二五○元，才開始賣出第一張，直到儒鴻股價超過三五○元，大幅出脫手上持股，最高賣在三九二元，因為當股價來到三百元以上，本益比已經接近三十倍左右，若獲利成長無法再維持高檔，本益成長比很容易超過一倍以上，股價已不算便宜。加上毛利率也較去年同期衰退3%，越南工廠營業費用提高更侵蝕獲利表現，因此在二○一四年五月把股票全數出清。

營收持續成長 股價回落加碼買進

同樣的邏輯，他在二○一三年七月開始注意豐泰(9910)，二○一四年二月以七十元進場，在此之前，他回看豐泰過去的財報，以二○一三年前三季每股盈餘3.04元推估，全年EPS有機會達4.1元，稅後淨利可望較前一年同期大幅成長三成以上。

再推估豐泰二○一四年的稅後淨利及本益比，從營收年成長率19%推算，二○一四年第一季稅後淨利年成長率有機會超過20%，若維持過去的成長力道，他預估豐泰二○一四年每股稅後盈餘有機會達5~5.5元，稅後淨利有望年成長超過二成。若股價為七十五元，預估本益比約為14倍(股價75元÷預估EPS 5.3元＝14倍)。

接著計算本益成長比(PEG)，稅後淨利有望能夠年成長20%至30%之間；如果以較保守的20%計算，PEG約為0.7倍(預估本益比14÷預估稅後淨利成長率20)，符合本益成長比買進的條件。

買進後不到二個月，豐泰股價上衝到九十元，之後因為越南排華事件，股價回落至77.6元，當時他觀察豐泰月營收持續高成長，基本面仍看好，反而趁著股價回落加碼買進，後來在法人、外資買盤不斷湧入，不到半年時間，股價推升到二百元。

二○一五年三月，豐泰股價來到一五○元，他開始減碼，眼看豐泰股價節節攀升到一八○元，本益比已超過二十五倍以上，但是淨利成長率並沒有跟上，二○一六年第一季稅後淨利僅年成長9%，扣掉配發股票的成本，只剩下6%的增長。在股價還在相對高檔的情況下，他在一八○元附近陸續清出手中持股，最高賣在二百元，總計持有豐泰不到兩年時間，加計股利所得，總報酬率達260%。

配息率越來越少 要小心

陳喬泓認為，「找一檔有競爭性的公司，長期持有，獲利會遠高於短線進出的操作」，像是寶雅(5904)，剛開始不起眼，如果在二○○九年以一百萬進場，此後每年加碼十二萬元，寶雅的年化報酬率約32%，十年之後可以滾出一千萬元獲利，報酬率相當驚人。

投資當然有賠錢的時候，陳喬泓以已經下市的綠悅-KY為例，綠悅-KY做伸縮薄膜，客戶有統一、康師傅等大廠，本益比十二倍，成長率25%，PEG為0.48倍，按理說是超級便宜的公司，他在二○一八年以一六○元買進，沒想到隔一個月，董事長出清三分之一的股票，隔天即跌停，回頭察看財報得知，二○一八年綠悅-KY以十元配五元，配息率五成，二○一九年配息僅0.12元，公司缺錢，老闆賣股票把錢配給股東，造成股價跌停，他持股一個月即脫手，虧了三成。

最近發生的康友-KY(6452)也是一樣，董事長涉嫌掏空公司，造成股價重挫跌停，他提醒投資人，投資KY的公司要很小心，若對公司不了解，或經營者誠信出問題，即使財報再漂亮都不能買，另一方面，如果公司配息率越來越少，也是警訊，投資朋友要特別小心。

【理財周刊第1045期】