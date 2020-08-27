文．洪寶山

過去太陽能發電成本高 供應鏈股價一落千丈

2008年金融海嘯發生之前，多晶矽缺貨漲價使得太陽能發電缺乏成本競爭力，當時太陽能發電的成本是化石燃料成本的四倍以上。2009年，同樣需要生產一兆瓦時電力的情況下，太陽能的成本是360美元，而天然氣的成本僅僅是70美元。

在這樣巨大的成本差距下，任憑環保主義者再怎樣鼓吹太陽能的環保性，仍無法將太陽能作為全球主要的供電手段，最終引發長達十年擠泡沫的崩盤，許多廠商暴跌90％以上，例如2006年的太陽能電池廠茂迪漲到985元，2020年跌到3.84元，2007年矽晶圓廠合晶漲268.5元，2015年跌到7.3元等。

太陽能發電成本跌84％ 效率提高十倍

但就像是千禧84％。這是有史以來第一次，太陽能發電可以比化石燃料能源更便宜，而且這十年間，太陽能悄然得到了跨越式發展。如今，太陽能電池板的效率提高了十倍。

在當今世界的大多數地區，太陽能已經是最便宜的發電方式——這或許意味著，「能源革命」這次真的來了。IEA預計，可再生能源將成為2020年唯一增長的能源，目前全球能源供給中綠色能源僅覆蓋了26％——這意味著廣闊的增長空間。

台積電加入RE 100組織 未來將百分百用再生能源

2019年全球企業通過PPA協議購買的清潔能源總量同比增加了44％，其中大部分由Google、臉書、微軟和亞馬遜等科技巨頭領頭。以蘋果「供應鏈清潔能源計畫」為例，產品製程必須使用100％再生能源，身為蘋果主要供應商之一的台積電加速能源轉型腳步，以確保訂單無虞，2020年初先是簽署離岸風電購電協議，接著宣告2030年生產設施使用25％以上的再生能源，7月27日正式加入RE 100組織，與全球超過240家企業共同宣示100％使用再生能源的目標，目標在2050年底前100％使用再生能源。

2019年有23個國家的一百多家公司簽署了約19.5千兆瓦的清潔能源合同，創下新高紀錄。這比2018年的13.6千兆瓦有所增加，更是2017年的三倍。這些買家正在重塑世界各地的電力市場和能源公司的商業模式。

隨著太陽能發電成本的不斷下降，BIPV(建築整合太陽能)也迎來了一個發展分水嶺。太陽能系統造價越來越低，建築物上發電的投資成本也將隨之越來越低，這給BIPV的生存和發展創造了一個很大的機會。

下一世代技術競爭 太陽能產業將重新洗牌

茂迪總經理葉正賢表示，現在台灣太陽能產業成本拚不過中國，但是在下一世代技術競爭中將重新洗牌，台灣有機會扳回一城，關鍵就在研發創新。茂迪與工研院合作的超高效N型的TOPCon電池已開發完成，模組轉換效率超過21％，可讓同樣的發電度數，節省用地面積10％，適合地窄人稠的台灣市場，也吻合BIPV的產業趨勢，茂迪近年轉型，專注在小型案場和屋頂型，憑藉著技術實力，公司訂單能見度直達明年第一季。

BIPV對太陽能零組件的要求更高，不僅要滿足太陽能發電的功能，還要滿足建築幕牆的三性實驗要求和建築物安全性能要求，因此需要有比普通零組件更高的力學性能和採用不同的結構方式，防火防水防風性能更優。BIPV在中國大陸的發展並不順暢，普及程度仍然處於較低水準，與已經成為世界第一大產能的太陽能行業形成一個鮮明的對比。

據前瞻產業研究院統計，截至2018年底，中國大陸BIPV市場累計安裝量僅1.1GW，市場規模不足210億元台幣。茂迪計畫與台灣業者合作籌組下世代太陽能電池國家隊，目標資本額為30億元，如果能獲得國發基金投資，將有助於台灣太陽能產業在下一世代技術發展中佔有一席之地，讓台灣綠能產業永續經營下去。

【理財周刊第1044期】