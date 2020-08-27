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血清抗體翻案！白牌司機感染源很可能不是浙江台商

郭淑珍為古厝注入新生命 賦予藝術價值

聯合新聞網 / 理財周刊

文．洪寶山

她就是力麒建設董事長郭淑珍，看過許多大風大浪，也橫跨多種產業，從商業進入環境工程，從建設公司又轉投資投入觀光旅遊產業，印證「學中做、做中學」的哲理。但整體並脫離不了郭淑珍的興趣，因此所有產業皆可結合藝術發展，讓人們共同體會藝術的奧妙，也造福藝文產業的創作家，二十年來從不間斷。

企業經營環工建設功不可沒

郭淑珍的父親由於早期經營紡織染整事業，工廠設在楊梅地區，十幾年前，因廢水排放處理不當引起環保局關注，讓郭木生毅然決然花費上千萬元建置完善的污水處理設備，日後也取得經濟部肯定及讚賞。藉此擁有環境工程的技術，如今在台灣各地皆有污水處理廠的建設，協助處理當地民生用水，另外還能將再生水供應於工業區，可節省大量的水資源。因此，關係企業山林水環境工程在全台各地可說是功不可沒。

第一間就是高雄楠梓的污水處理廠，再到宜蘭羅東、彰化、鹿港的水資源回收中心，皆是委託郭淑珍旗下企業代操經營，不僅如此，在污泥處理回收再利用、土壤污染整治、再生水處理等皆是環境工程涉及的相關層面，也讓台灣環境及綠能達到永續且良性循環的發展。此刻，郭淑珍眼中還是充滿對父親的崇拜，在當年能有如此宏觀的遠見，才能讓企業持續成長茁壯。

從建設公司轉戰藝文空間

不過談起建設，不可忽略的就是力麒建設打造出來的觀光飯店，首間飯店於日月潭開始經營，至今已拓展至北中南各地共十二間飯店。郭淑珍喜愛的則是宜蘭力麗威斯汀度假酒店，從酒店所在處到整體外觀的設計皆有規劃巧思。首先，酒店門口有一只不鏽鋼材質所砌成的巨型戒指，讓住客很難不注視，光滑無瑕的外表將周遭環境的景色反射於鋼面上，整體就像將幸福收藏起來一般。

進入大廳後，可見兩朵輕飄飄的雲朵吊掛在高空，是藝術家游文富的作品，使用大量「羽毛」和「竹」編織而成，不知不覺讓人有放鬆且輕盈的感受，而酒店的建築外觀像極了飛機要起飛的姿態。郭淑珍解釋這家酒店背後的源由，過去日據時期神風特攻隊在出勤前，隊員就是在此地區休息，呈現出活生生的歷史背景。如今結合多種大型公共藝術讓當年的歷史足跡再次傳遞給下一代，也為酒店增添一絲人文氣息。這也是郭淑珍一直以來所追求的將藝術創作帶入每個人的生活當中，刺激個人對美學的品味。

同時，在住宅建設上她也融合藝術創作，讓建築不再只是單純的住所，而是透過藝術品讓住戶感受到「溫度」的存在。說到此，郭淑珍分享讓她印象深刻的是，某次在友人介紹一位貴客至樣品屋參觀時，看見大廳擺放著一幅畫作，作者是上海藝術家劉玖通，兩人皆對他的作品感興趣，並詢問是否有在展覽，恰巧當天正是此藝術家在郭木生文教基金會最後一天展期，一群人隨即到展場欣賞畫作，當場一人就買下一幅畫作，事後回到樣品屋一人又認購一間房。

她說，原先友人並無購屋需求，但在看完展覽後回到樣品屋才決定買下那間房。或許這也是透過「藝術」，這份特殊的薰陶所帶動而影響他的決定。不過，將畫作展示在樣品屋不但只是妝點門面，還能讓藝術家有一個絕佳的表演舞台。且基金會會定期更換不同的作家和作品，讓藝術家皆有機會將作品公諸於世，藉此也可發現郭淑珍對藝術的喜愛是無人能及，但也確實利於藝文產業的發展。

然而，在基金會約二百坪左右的展示空間之外，郭淑珍還親自打理三處文創藝文空間，每個空間背後都有故事及意義，這也是她一直以來所堅持的，將廢墟改建成令人難以忘懷的古厝，給予古宅新的生命，延續其歷史價值。

古厝結合文創 更能彰顯藝文特色

位於迪化街的「綻堂文創」，早期是碾米廠，但郭淑珍看見此地的特殊建築「十連棟」，下定決心整治，耗費十幾年光陰整合並保留建築特色，改建完成後並將二樓打造成一間具有獨特風格的文創商店，展示古董及手作品，讓喜愛文創品的有緣人自行來挖掘。

而設置在附近的「綻堂蒔光」又有另一個故事，屋主可是大有來頭的黃子正先生(台大心理系教授黃光國的父親)，當年還是清朝末代皇帝溥儀的御醫，如此重要的人物，郭淑珍更是非將此地修復不可，重現當年背景。事後，與一位愛好陶藝的同事共同經營，讓他妥善運用空間，除了展示陶藝品，也融合金工、玻璃、木作等個人手工藝品，供文創愛好者互相交流及展示販售。

以上就是大眾所熟悉的大稻埕地區，在未經翻修及整頓之下，只見凋零且老舊的建築，已不見當年的繁榮及興盛，但在經過郭淑珍用心及翻修之下，逐步打造成為文創商圈，也間接帶動當地發展。

此外，一手打造修舊如舊的「大院子」更是讓人流連忘返。郭淑珍回想，當初也是在冥冥之中得知這塊古蹟，原先只因為新建案的開發，注意到旁邊雜草叢生的老舊房屋，怕影響新屋的居住品質及環境，調查之後發現，原來是台大哲學研究所教授方東美故居，傳聞他是世界上研究華嚴經最透徹的人，這樣的傳奇人物，讓郭淑珍又是爽快的決定翻修，讓此地的歷史價值永久保存。

不過也因此得知，在大安區有一處被稱為早期日本海軍招待所的老舊建築，在民國一○二年發生電線走火，導致房舍幾乎全毀，屋頂、地板、門窗等沒有一處完好無缺，恰好在一個月之後，這塊地要進行ROT招標，郭淑珍連評估的時間都沒有，直接進行策劃，對於藝術有所堅持的她，除了將此地打造成餐廳之外，並安排藝術及展演空間，讓她在這次投標中順利取得本案。

雖然在整個案子中耗費七千多萬，但郭淑珍並不後悔，她說：「古蹟必須修舊如舊，透過傳統工法將它恢復原貌，如此才有歷史價值。」可見在郭淑珍眼中，歷史的傳遞是如此重要。而建築對她而言就是一棟藝術品，建案一旦完成，將會流傳百年，當然是不能輕易被取代甚至褪流行，就如同人們在穿搭衣服一樣，因此裡外的規劃及設計就顯得相對重要，「大院子」去年開幕，不僅吸引當地居民造訪，更是讓許多遊客為睹古厝及畫作之美登門參訪。

經營理念打造獨特生活美學

無論在建設產業或是在藝文產業上，郭淑珍始終膽大心細在處理及面對所有難題，從建設角度來看，就是站在財務立場，她說：「有捨才有得」，土地對於建設公司而言就是原料，再考慮地點及預算成本，最後才是計算獲利模式。這讓郭淑珍擁有「標地女王」的頭銜。

但從藝術角度來說，買下一件藝術品並不是先考慮獲利價值，而是自己是否真心喜愛這件作品，因為一幅畫從千元至上萬元皆有，但不見得人人買得下手，若挑選自身喜愛的作品收藏，未來是否增值就非如此重要了。

回頭來看，郭淑珍支持藝術家也有二十多年，純粹是對於藝術的熱忱，讓她從不間斷地為藝術家開啟一扇門，也結識且造福許多創作家。她想起，過去有位來自彰化的老先生，畫風極為獨特，作品從最初三十萬元，經過十年已成長至十倍的價值，誰也未料想得到，而老畫家也因此在藝壇中佔有一席之地。如今她已收藏約有兩千件的藝術作品，不論在展覽中鼓勵藝術家或是喜愛的作品，皆不是在意未來的價值，而是在她心中的價值。

將藝術帶進生活，一直以來是郭淑珍所致力追求的，她表示，「人生什麼帶不來，什麼也帶不走，但只希望能做些有意義的事。」未來或許能再建置一所美術館，將珍藏的藝術作品供大眾欣賞，同時也能作為一座音樂廳，打造全新的藝術空間，讓人們在這繁忙都市之中，欣賞藝術且享受人生。

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