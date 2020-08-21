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看財報、研究產業 分享投資心法

聯合新聞網 / 理財周刊

【文．洪寶山】

股票市場上許多人信靠股神巴菲特的價值投資法，但有人大賺，也有人賠錢，算股偵探陳飛龍老師年僅三十歲，就靠著股市賺進千萬財富，他勤跑法說會、研究各公司的財報，對於價值投資的操作方法相當嫻熟，目前也在他私人的粉絲團分享授課，本期「理財我最大」邀請陳飛龍與大家分享價值投資的操作邏輯及心法。

陳飛龍高中時就接觸股票，跟著媽媽一起看電視財經台及收聽電台，起初，他也是以技術分析為主，後來發覺Ｋ線的漲幅，只為價格而做，「股價漲就高興、跌就難過」，好像猜謎，二分之一的機率。上大學之後，從電子相關科系轉到商學院，接觸財經課程，開始研究財報及券商的研究報告，因而踏上價值投資之路。

看新聞掌握趨勢、產業 觀察個股財報透視營運

新聞的消息面會影響股價的漲幅，陳飛龍建議剛接觸股市的新朋友，先學會看新聞，他認為，看新聞的用意，是要看整個大趨勢，了解產業未來的真實性，並非像多數人一樣，投資馬上就要有結果。譬如說，去年不論外資、內資、媒體都大喊5G硬板題材，主機板廠楠梓電(2316)、欣興(3037)去年根本沒什麼獲利，真正的5G硬板需求到今年才發酵，但是去年PCB股價就已經領先漲一波，就是未來的成長性。

從新聞關心趨勢之後，再來看個股。陳飛龍說，他會先從財報看一些簡單的數字，營收、毛利率、營業費用、每股盈餘等，因為營運方式都是固定的，可以用過往的經驗，配合現在的月營收。譬如說，一家公司如果營收做到十億，毛利率、EPS會是多少？算出公司未來的成長性。

陳飛龍的挑股法則是：毛利率20%、營業費用穩定，重點是營收至少要出現20%的成長，因為這樣比較容易看出獲利、跳升的級距，並且選擇殖利率在7%以上的標的，也就是說，「現在買的價位，未來公司至少會配給你7%以上」，這樣的股價就很安全，萬一選錯了，後面還逃得掉，如果殖利率選在4%至5%，通常都會小賠。

至於本益比，則挑選「未來獲利的本益比的十倍」，當然本益比必須看產業而定，像是IC設計業，聯發科(2454)本益比通常是二十五至三十倍，所以如果掉到十八倍以下，就算很便宜。而柏文合理的本益比是在二十至三十倍左右，他是在本益比十五倍的時候買進，還算便宜，所以本益比的參考點大概都是十倍。

陳飛龍認為，看財報，除了理解公司目前的績效之外，最重要的是探求背後轉機的原因，以電視面板業來說，疫情爆發後，日本東京奧運取消，大家都非常不看好，殊不知因為防疫，民眾必須關在家裡或在家工作，反而造就面板業的興旺，不但庫存銷售一空，第三季還要拉貨回補。

生活型態轉變引發新需求

NB(筆記型電腦)的狀況也是一樣，因為宅經濟，電競相關的電腦機殼、電腦桌、電腦椅，需求強勁，「這些都要去追蹤，能不能在生活當中看到這些現象，要有敏感度看到產業所發生的題材」。

財報要如何結合產業趨勢來算股，他舉自己投資柏文(8462)的例子，柏文在2016年上櫃，為了達到經濟規模，公司還是持續擴廠，眾所皆知，擴廠必須花費人力、租金，還有更重要的是設備折舊攤提。

一般來說，公司的折舊攤提在五年內還沒回收，還要去擴廠，現金流就會很難看，因此柏文以配股回饋股民。當時柏文的營收、獲利雖然處於成長趨勢，但是EPS一直維持在三至四元之間，對照股價依然不動。直到2017年，過去五年開展的三十間店折舊攤提完畢，不用再攤提任何費用時，毛利率隨即回到30%，加上2018年、2019年會員大幅成長，EPS從三至四元跳升到六至七元，股價從一百四十元漲到去年三百多元，漲了一倍多。

研判題材引爆時機 未來成長動能

陳飛龍說，有些好公司，不見得要馬上進場，像柏文，他是在2016年發現這家公司，2017年確定規模經濟後才進場，足足等了一年，有些營建股也是，「要去看公司什麼時候買地、推案、交屋，在交屋前半年、一年進場布局」，沒細心研究，賺錢機會就飄忽不見。

「長線投資，要去判斷這檔股票有什麼題材，業績什麼時候爆發」，陳飛龍現在看好興富發(2542)的成長性，興富發在2016年、2017年大幅購地，2018年房市好轉時積極推案，預計二○二○年完工一路交屋到明年，未來三年，前面所推的案子幾乎都會完銷，因為營收還沒入帳，現在股價還很便宜，他這一兩年陸陸續續買進，買到今年十一月，就可以開始收割。他說自己的朋友2018年買世紀鋼(9958)，也是看好後面兩年營收會大量入帳，今年已開始貢獻獲利。

同樣的邏輯，可以用在太陽能產業，聯合再生(3576)目前市佔率大概40%，「政府要在2025年達成20GW的目標，那它未來可能市佔多少、賣多少電給台電，甚至處分電廠的利益等等」，因此到二○二五年之前，聯合再生還會有一波漲幅，目前股價十元上下，還很便宜。

成長股看爆發力 價值股被低估

買成長股，要看一間公司未來成長的爆發性，價值股則是被市場低估的股票。價值投資選股有很多種，其中之一是市場需求突然爆發，舉例來說，今年NB的出貨量創下2011年以來新高，很多NB股被低估之後，今年重新上來，像是義隆電，股價從一百元漲到一百五十元，即是一個很好的案例。

另一種價值投資是公司處分資產，譬如說，群聯(8299)在今年第二季處分金士頓的股權，前幾天又公告把中國大陸合資的兆芯股權賣掉，貢獻今年EPS約二十元，加上本業的獲利，今年EPS可以上衝到四十元，如果某一天突然發生股災，股價從二七○元跌到二四○至二五○元，就是一個很好的買點，因為明年群聯會拿本業和處分股權的獲利配給股東，有股息、股利、殖利率的護盤，股價會在跌深之後反彈，就是一個很大的投資誘因。

但陳飛龍也提醒，並非所有處分資產的公司就是價值股，投資人要小心分辨。

投資有期待，當然也有本夢比破碎的時候，陳飛龍說，如果是一般的股票，連續兩個月營收不如預期，他就會脫手賣掉，如果是長線的投資，則會看公司未來的成長動能。還是以柏文為例，柏文預計到2025年，全台要拓展至八十四間店，但是他在2019年第三季就已脫手，原因在於柏文的成長性停滯，他說，現在營收在三億元上下，在還沒有突破三．五億元以前，EPS都是七元，股價上不去，所以脫手賣出。

至於疫後可留意的產業，陳飛龍建議，NB今年會持續看好，到第三季還可操作一段，TV面板層第三季回補庫存，第四季修正，到明年第一季，韓國三星(Samsung)退出TV面板市場，友達樂觀看待明年的營收成長。

NB持續看好 Mini LED新應用 5G成長帶動記憶體

另外，Mini LED是蘋果的新應用，需求可以期待。再來是5G成長性，帶動後面記憶體。相關個股來說，Mini LED應用，晶電、隆達合組的新控股公司、台表科(6278)、臻鼎-KY(4958)可以看，手機天線廠璟德(3152)、奇力新(2456)等可留意。

最後，陳飛龍分享自己跑法說的經驗，通常他會注意公司訂單的能見度、公司大老對近期產業的看法，以及最近需求改變的原因，是上游還是下游所造成。另外，注意公司產能是否滿載或擴廠，就很容易預估未來的營收和獲利，並且留心擴廠折舊的狀況，因為折舊會影響毛利，如果加上營收不好，那等於是雙殺，會影響股價。

【理財周刊第1043期】
【理財周刊第1043期】

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