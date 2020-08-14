新台幣後市 台積電決定？

【文．洪寶山】

後來進入到聯準會加息的循環，照理說升息有利美元吸引海外資金流入，但川普不改弱勢美元立場，打破柯林頓以來不干預聯準會利率政策的立場，公開批評聯準會主席鮑爾的利率政策，甚至揚言要撤換鮑爾，以至於2017~2019年的升息周期，美元指數竟然沒有突破103.82點前高，在今年的三月疫情爆發之前，見到103.01高點。

眼尖的讀者看到什麼？

在技術面結構上自然是B波反彈，在美國COVID-19新冠病毒確診超過五百萬人的背景下，八月的美元指數見到92.5低點，這個位置正好是2011年72.7低點上漲以來的長期上升趨勢線支撐。

眼尖的讀者應該會發現，美元指數的72.7點正好是前一輪金價締造1921美元的歷史高價，但如今金價在聯準會無限量貨幣寬鬆政策下，已經突破二千美元大關，在八月七日見到2089.2美元的歷史新高，反觀美元指數卻還守在長期上升趨勢，顯得有些高估。

在疫情局勢依舊嚴峻，美國失業人口仍至少超過千萬人，美中關係惡化等因素交錯影響下，支撐美元指數弱中透強的關鍵就是美股的Ｖ型反彈，FAANG等五大科技股無懼疫情嚴峻相繼創歷史新高，帶領那斯達克指數站上萬點的里程碑，吸引了熱錢流入美股，支撐了美元指數，所以如果美股繼續強勢挑戰新高，那麼美元指數一時半刻想要跌破九年的長期上升趨勢線，也不是容易的事，因此可預期八月的美元指數將在92.5低點的基礎上，進行反彈。

美元指數會反彈到哪？

那麼，美元指數會反彈到哪呢？上文提到103.01高點可能是B波反彈的高點，於是當下便處在Ｃ波的下跌，Ｃ波屬於五小波的跌勢，樂觀者會認為從103.01高點到92.5低點已經具備五小波的結構，又剛好落在九年的上升趨勢線，應該可以展開一波反彈。不過悲觀者研判這個C波下跌有可能出現延伸波，也就是說，當下處在C-3波，反彈之後，還要再創新低，但這是後話。當下要解決的是會反彈嗎？彈到哪？

既然強勢的美股吸引資金湧入，支撐美元指數，那麼只要美股一日不跌，美元指數就有反彈的機會。很多人看不懂頻頻創新高的美股，為什麼無視大蕭條以來最糟糕的就業報告呢？

川普的算計還是選舉？

原因很簡單，正是因為臨時受到疫情而丟掉工作的民眾，拿著川普的紓困金投入股市，也是另番的就業，既然是受災戶投入股市，那麼川普自然要好好的照顧這群投資小白，否則已經丟了工作，又把紓困金套牢在股市，川普就不用選舉了，因此就算華爾街專家認為美股已經高估5~10％，但相信在川普第四度用行政命令發放紓困金的情況下，美股還得驚驚漲。

所以在強勢美股的引領下，美元指數有能力至少複製6月10日至26日自95.71低點反彈到97.75高點(+2.13%)，以8月6日的92.5低點估算，推測有機會反彈到94.5點。

當然只有技術面的理由還不夠充分，換個角度來找答案會更加客觀。市場老手都知道，匯率最大的主力就是央行，央行心中的那把尺，向來隱隱約約的，既不能明講，但又有線索可依循，構成了微妙的平衡。

92.5是魔術數字？

以台幣為例，近期的29.194元兌一美元的新高，出現在7月28日台積電二連板那天，比美元指數領先七個交易日見到轉折，這是因為台灣央行要照顧貿易商的利益，有足夠的時間應對，所以市場老手都知道一條潛規則，貿易商通常知道央行的底線在哪裡。因此以台積電年營收上兆來看，自然跟央行有一定的默契，從台積電法說會上所揭露的假設匯率基礎，大致可以揣摩到央行對於季度的匯率變動的立場，這點倒是在台積電的財報上可發現，自2008年以來，台積電沒有出現匯損，可以說對美元匯率的研判精準，具備參考性。

所以當第二季的法說會上，台積電以新台幣29.5元兌一美元匯率假設，提出第三季財測展望目標，這就暗示著7月28日新台幣的29.194元與8月6日美元指數的92.5點應該可以支撐到九月底，讀者不妨先記著，將來回頭再來檢視準不準。

【理財周刊第1042期】