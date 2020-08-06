美國史上最慘GDP 黃金、美元未來走向？

【文．理周教育學苑．方鈞】

Q:新冠肺炎疫情衝擊下，美國經濟迎來大衰退，近期美國公布第二季GDP萎縮32.9%，雖然比原本預期的34.7%還要低一點，但還是創下史上最慘的美國經濟表現，美元疲弱，國際金價飆漲，美元未來走向如何？

A:美國經濟這回出現了史詩級的大衰退，根據美國商務部最新數據顯示，美國今(2020)年第二季國內生產毛額GDP慘跌32.9%，綜合各種負面因素，創七十三年來最慘紀錄，慘過金融海嘯時二○○八年第四季的紀錄，萎縮8.4%，以及一九五八年第一季GDP跌幅10%。

市場早知道美國第二季GDP公布的數據會很差，個人消費支出直接暴跌34.6%，航空業、旅遊業蕭條，商場關閉，經濟活動停擺，民間總投資9.36%呈現下降，並且失業潮難以下降，初領失業救濟金的人數不減反增，連十九周破百萬人，申請失業給付的人變多，這些因素合力壓垮GDP，就業市場呈現一攤死水的情形，並且新的疫情浪潮來襲，許多州紛紛宣布暫緩解封，新冠肺炎確診與病例人數是全球最高，這樣的情況下經濟市場難有動能。

自疫情爆發以來，美國政府施行降息、買債、補貼等QE寬鬆政策，雖然美股因此而得救，但實質的經濟狀況似乎沒有好轉，加上最新第二輪紓困專案送審，投資人擔心美國政府救市政策會造成通膨高漲，美元避險地位岌岌可危。

此外，隨著南海局勢緊張，黃金避險功能再起，在美國內憂外患雙重衝擊下，未來黃金價格可望再創新高，短線上來看，黃金攻高遇二千美元大關，本質上容易震盪整理，建議投資人在1950美元相對支撐位置再行布局即可，整體而言，只要中美關係未有和緩，市場避險情緒依然存在，黃金多頭走勢依然不變。

至於美元部分，本次GDP數據結果已經反映利空，接下來市場關注焦點將會落在周五非農就業數據發布，如果就業人數符合市場預期165萬人，則美元有機會止跌震盪，倘若低於預期，則將造成另一波恐慌性賣壓，就目前投資角度來看，台幣兌換美元依然強勢，持有台幣或黃金將會是較佳的投資結果。想知道更多外匯資訊，可加入理周教育學苑LINE@官方帳號 @moneyedu

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