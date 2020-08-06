護國神山台積電大跌 趁便宜趕快買？

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台積電。 歐新社
台積電。 歐新社

【文．理周教育學苑．方鈞】

Q:外資上周連四天賣超，台積電ADR收跌1.3%，市值一再失守11兆元，寫下天價466.5元後，股價走跌，市值也跟著縮水，短短五天大縮水1.19兆元，未來台積電還可以投資嗎？

A:在台股中，科技股約佔70%，科技龍頭台積電表現更是直接影響台股表現，本次台積電股價創新高後大跌，主要為在美掛牌的ADR受到美股拖累影響，近期美國經濟數據表現不佳、新紓困法案爭議不休、中美關係惡化、疫情再次爆發等，都對美股造成絕對性利空，雖然整個大環境震盪，但台積電的製程技術依然保有不敗地位。

台積電以晶圓代工為主要營收，客戶遍及各地，在這次中美關係惡化下，意外成為焦點，由美國發布華為禁令看起，五月十五日美國政府對華為發布禁令，台積電跟進不再接收訂單，顯示台積電與美國緊密關係。

近日，象徵美國晶片製造領導地位的英特爾，坦言七奈米製程研發進度落後一年，而台積電七奈米製程早在二○一八年就進行量產，現階段五奈米也進入量產階段，三奈米預計二○二一年試產，就技術來看，台積電確實在製程擁有領先優勢。

據IBS研究數據顯示，每進展一個製程都需投入大量資金，從設計到流片，二十八奈米製程開發經費約5130美元，而十六奈米約需要一億美元，十奈米約1.74億美元，七奈米約三億美元，五奈米約4.36億美元，三奈米更是高達6.5億美元，因為研發過程中極為燒錢，因此製程一旦拉開，就能建立起進入障礙，這也是為什麼台積電能夠在國際市場屹立不搖。

儘管現今股市動盪不安，還是有不錯的投資標的，就價值投資來看，台積電目前擁有的製程技術，無論是三星、英特爾、中芯國際都難以超越，特別是建立的屏障是用錢砸出來時，除非是國家扶持，否則一般企業非常難超越。

整體來看，依然看好台積電未來發展，趁著拉回確實可以開始少量布局，就Ｋ線角度來看，跳空缺口價格落在395到416元之間，缺口一般容易形成支撐，想要布局的投資朋友，建議可以開始關注價位到來價值投資好標的。想學習更多股市操作技巧，可加入理周教育學苑LINE@官方帳號 @moneyedu

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