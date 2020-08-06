預約比台積電成長大個股

【文．高適】

第4季飆股早點名，凱基投顧預估台積電以外的台股，明年平均獲利將高於台積電，嚴選明年成長高於台積電的個股，預約台股補漲行情。

源源不絕的熱錢推升全球股市驚驚漲，偏偏疫情遲遲無法控制，經濟復甦之路重重阻礙，股價面與基本面背離越來越嚴重，投資人也越來越心虛。7月29日當周的美國散戶協會(AAII)投資人情緒調查，樂觀者比重進一步下降至20.2％，創今年來的新低。悲觀者比重提高至48.5％，中立者也增加至31.3％。換言之，看保守者近八成，悲觀保守情緒瀰漫整個市場。

不過，若依據金融市場重要的二八法則(贏家總是少數)來觀察，市場越一面倒的看法，就愈不可能發生，僅剩二成少數樂觀投資人成最後贏家的機率相對較高。八月三日美股標普五百、那斯達克、費半指數同步創高，已是最好的證明。美股是如此，台股也將是如此。

弱勢美元效應 七月上演大驚奇

負利率環境下，錢滿為患的熱錢四處尋找機會，打造出七月金融市場大驚奇的全面噴出行情，一個月內貴金屬的黃金上漲9％創新高、白銀狂飆30％，美國垃圾債價格上漲五％，美股斯達克、費半指數雙雙上漲七%創新高，台股大漲九％創下13031點的歷史新高。

七月行情背後的大推手正是弱勢的美元，美元指數單月下跌4％至92.5，帶動美元報價的商品及全球股市的漲升行情。美元走弱對美股及非美股市都是利多，因美股海外營收佔比近五成，美元貶值有助海外營收成長，非美股市則可受到美元流動性外溢的幫助而評價提升、進一步上漲。

寬鬆環境確立 熱錢繼續作亂

美元弱勢格局或將維持一段時間，根據瑞信亞洲區首席經濟分析師陶冬的分析，美國的疫情控制明顯落後於歐洲，這影響了經濟復甦的進度。歐盟推出經濟穩定基金，為歐盟成立之後最重要的政策性進展，既有利於穩定南歐各國的經濟，降低舉債成本、推進財政一體化意義十分重大，成為美元匯率逆轉的短期觸發點，歐元對美元匯率因此反彈，並帶動世界其它貨幣的反彈。

聯準會主席鮑爾在最近一次的利率決策會議後的記者會談話，已被市場解讀為聯準會未來將加碼寬鬆貨幣政策，美國名目利率受控、實質利率進一步下探，熱錢被迫繼續尋找有息資產來抗通膨。但在缺少安全資產的選項下，已出現擁擠交易的黃金、科技股，依舊會是資金最佳選項，多頭行情延續自然是可預期的結果。

科技股展望佳 成稀缺的安全性資產

美股超級財報周近尾聲，能夠交出亮眼財報及財測的企業多集中在科技股，亞馬遜第二季財報優於預期，第三季財測優於預期；臉書第二季財報優於預期，第三季財測優於預期；蘋果第二季財報優於預期，其中硬體收入均優於預期、大中華區營收逆勢成長年增一．九％。讓資金更加確信原先把科技股視為安全性資產的投資邏輯。隨資金持續湧入，未來評價仍有調升空間。

科技股營運展望佳，供應鏈也不會差到哪，尤其是關鍵硬體元件的晶片。因此，可以看到半導體族群財報及財測也同樣交出好成績，AMD第二季財報、第三季財測優於預期，並上修全年營收預測。高通第二季財報優於預期，第三季財測優於預期。身為上述幾家財報優於預期企業代工廠的台積電(2330)，先前能交出第三季及全年優於預期的財測，似乎就非常合理了。

台積電一夫當關 其他股票遭資金冷落

美股八月持續創高，不僅拉升自身評價，所帶動的全球股市評價調升效應也將進一步向上調整。根據美國經濟分析局(BEA)初步數據顯示，第二季度美國企業市值增加七兆美元，名義GDP下降了約五千億美元。伯恩斯坦聯盟前首席經濟學家約瑟夫•卡森，估算截至第二季度末，美股市值與美國名義GDP的比值為二倍，超過2000年第一季度科技股泡沫結束時的1.87倍的歷史前高。在全球熱錢水龍頭關掉前，歷史高點恐將見高不是高。

截至八月四日，今年來台股加權指數漲幅達五．九％，位居全球股市的前段班。但扣除噴出大漲的護國神山台積電(2330)後，指數仍下跌一．二％，退居全球股市中後段班。台股會出現如此的差異，主要在反映獲利的此消彼漲變化，凱基投顧預估今年整體台股獲利將較去年成長二％，但扣除台積電後的台股，今年獲利卻是衰退七％，因傳產股及金融股明顯受創新冠疫情，導致今年獲利分別衰退30％及9％。

一家烤肉萬家香 台股啟動補漲行情

反觀科技股，除了預估台積電今年獲利大幅成長41％外，受惠5G升級及中國去美化趨勢，預估二線晶圓代工、IC設計、雲端資料中心、蘋果零組件等次族群，今年獲利也將有九~五八％的逆勢成長幅度。因此，可發現八月台股盤面資金仍持續圍繞在這幾個族群打轉，在台積電率先將評價拉升至新高水準後，這些獲利動能強勁的科技族群，近期將會跟上腳步，啟動新一波股價的漲升行情。

在基期效應下，凱基投顧預估台積電以外的台股(低基期)明年獲利將成長22％，不僅大勝台積電(高基期)獲利成長的六％，也優於整個台股獲利成長的18％。考量預估獲利轉強時間點落在第四季及股價提前反應預期的特性，台積電以外的台股，有望在今年底展開補漲行情。

台積電股價大漲帶動台股評價持續走高，目前台股整體的本淨比(PB)已達一．九倍，扣除台積電後的台股的PB約一．四倍。台積電長期基本面前景明確，且獲利動能強勁，帶動本身評價重估行情持續發酵，為帶動整體台股評價往上走高的關鍵。考量獲利成長動能的差異，凱基投顧看好扣除台積電後的台股，其評價調升的邏輯，應有機會獲得市場資金的認同，投資人可從此角度切入，布局卡位台股新一波行情。

IC設計的獲利暴衝小奇兵 虹冠電營收有望逐月創高

若從第三季獲利成長性的角度，首推的當然是二線晶圓代工，但根據聯電(2303)法說會所釋出的財測，整體產能利用率將從第二季的九八％下滑至九五％，八吋廠維持滿載，十二吋廠產能利用率將下降至九○％左右，加上報價持平，第三季獲利將較第二季滑落。相較以八吋為主的世界(5347)，受惠電源管理IC及面板驅動IC訂單需求強勁，下半年持續滿載，第三季整體營運自然會優於聯電，營收及獲利均將呈現季增表現，股價走勢相對穩健。

若從第四季獲利成長的角度，首選就是最受惠全球股市評價調升的IC設計，指標股除了市值衝上兆元的聯發科(2454)外，與高速傳輸相關的祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)、世芯-KY(3661)、創意(3443)、力旺(3529)、M31(6643)也是資金聚焦所在，股價創高之路尚未見到盡頭。

除了上述市場所熟知的IC設計股外，較為冷門的電源管理IC設計廠虹冠電(3257)，或許有機會成為族群中獲利暴衝的小奇兵。繼六月營收創下單月新高後，第三季受惠微軟新遊戲機Xbox Series X上市備貨需求，月營收有望逐月創高，朝億元關卡邁進。近期已打入中國面板大廠供應鏈，搭上中國去美化商機，在小股本優勢下，明年EPS成長具有不小的想像空間。

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