小百合：夢想在飛 自己要先做好準備

【文．洪寶山】

六、七年級生聽到「百合二重唱」一定不陌生，八○年代，校園民歌進入流行尾聲，大小百合天籟般的嗓音陪伴許多人度過青春歲月。沉寂多年，民眾熟悉的二重唱雖然不常出現在螢光幕前，卻也默默在相關領域耕耘。其中，小百合周月綺在近年積極投身音樂教學，並於二○一九年獲聘為南台科技大學「流行音樂產業系」專技教授，藉由多年在舞台上的實戰經驗，小百合希望能夠引領更多青年學子朝自己的夢想邁進。

想要成功 先打好你的基本功

雖然條條道路通羅馬，但不是人人都能一步登天。網路無遠弗屆，讓學習管道變得多元，對於許多年輕人而言，想要學習任何風格的音樂與表演，隨時可從網路上獲取上千條資訊，「然而，我總覺得他們缺少點基本功，如果基本功不扎實，想要唱好任何風格，都會有點困難」，小百合語重心長的點出教學過程中，最常反映在學生身上的問題，這也是她嘗試在教學中導正的觀念之一。

出道早期，小百合除了歌手身分，也積極進行音樂教學，當時的教學對象主要是企業家夫人，當教學對象轉換成學生後，她坦言壓力很大，畢竟，選擇將「流行音樂」做為本科系的學生，都是對人生有所憧憬，並不像過去課堂上的婆婆媽媽，只要學會唱一首歌就心滿意足。

「可是，要有深厚的基本功，你的表演才能更好的去運用」，小百合指出，許多學生在過去並不是音樂科班出身，沒有什麼基礎，尤其有部分學生可能連樂譜都看不懂，「在學習態度上相對沒有這麼積極，這樣很可惜，我們的宗旨就是要栽培未來的明星，如果有機會，一定要好好把握」。

也許，很多東西來得太容易，讓現代人往往失去努力的決心。回首百合二重唱發跡的年代，兩人從西餐廳駐唱開始表演生涯，即便比起其他歌手而言，已算是平步青雲，卻也從未抱持著僥倖的心態。小百合深知，在演藝這條路，如果一鬆懈，隨時會被取代。

能屈能伸 才能走得又長又遠

從一代歌壇巨星轉為教師的過程中，小百合深刻體會到做為一個明星，站在舞台上，你會是所有人矚目的焦點，萬千民眾會投以羨慕的眼光。化身為老師的時候，不但要面臨這個年紀的孩子根本不知道你是誰的窘境，還要承受「等學生上課」的情況，完全是不同的待遇，「雖然起初衝擊很大，後來也慢慢習慣，只是，更希望學生們可以好好珍惜在課堂上學習的機會」，舞台是留給準備好的人。

「我最遺憾的就是在唱片逐漸式微的階段，錯過轉型時機」，談到近年作品較少的原因，小百合表示，一方面是因為將重心回歸到家庭、小孩身上；另一方面則是在大環境轉變的過程中，錯過轉型的先機，等到發現的時候已經太晚。

演藝圈的汰換率非常快，只要一不注意，聚光燈隨時會打在其他人身上，小百合笑說：「當我們還沉浸在過去的光環中，其實，觀眾早就漸漸把我們遺忘了」。即便如此，她還是保持一貫樂觀態度去看待這個舞台，透過教學、新形態的表演合作，重新找尋自己在歌壇的定位。

教學以外，小百合也計畫與台灣本土詩人合作，透過其優美的聲線，搭配詩人的情懷，共譜屬於台灣的故事。或許，大部分的人會覺得「詩」本身就是很難理解的文學題材，更別說體會其中的意境，「它是有深度，有些文字我們平常也不太使用，但是當詩文與音樂搭配在一起，就是非常文雅與舒服的作品」。

與詩結合的音樂雖非主流，仔細聆聽，你絕對可以感受到詩詞裡的風雅，以及不同於流行音樂的平靜與感動。如果音樂是日常生活中帶動情緒的橋梁，小百合接下來要呈現給大家的作品，絕對會讓你意猶未盡。

閒不下來 那就繼續開創新的可能

走過大紅大紫的日子，也度過平淡卻豐富的家庭生活，再度回到自己最愛的事業，小百合期許自己唱到不能唱的時候。「不是沒想過要退休，可是一閒下來就很容易會頹廢」，她自嘲只要幾天不工作，生活就會變得不正常，晚睡晚起、穿著一整天的睡衣，「我不能允許自己這樣虛度光陰！只要能唱我就繼續唱，直到我不能掌控時，才會退休」。

小百合侃侃而談對於退休時機的看法，怎麼樣的情形會讓女人不能掌控？做為一名表演者，最在意的無非是自己的外表，「女人多少還是會被年紀限制，我不希望自己蒼老的樣子，呈現在觀眾面前，當我覺得自己不再好看、歌聲不好，我就要離開這個舞台」。

退休之前，「人不能沒事做，會讓自己變得沒有用」。小百合時刻警惕自己，想要在這個舞台持久，就要積極的往前走。不只要與時俱進，更要保養好自己的喉嚨，「最佳的籌碼，當然要好好保養」，不菸不酒，還要保持鍛鍊身體的習慣，「天籟之聲」不只是老天爺賞飯吃，自己也要做足功課。

「演藝圈真的是一條不好走的路」，小百合提醒所有莘莘學子們，如果抱持著一個「明星夢」，要記得「走進來了，就真的是一條不歸路」。要準備好強而有力的心臟，告訴自己：「不可能一下就紅起來」，必須抱持著「戲棚下站久了就是你的」的心態，這是一場持久戰。

萬事俱備 不欠東風

也就是說，如果不是含著金湯匙出生，經濟上可能會遭遇困難，此時，適當的理財技能，就是保命的關鍵。「演藝圈收入很不穩定，紅的時候可以賺很多，而且也花很快，如果突然沒有這麼紅，有可能一下子適應不過來」，小百合認為，收入好容易大手大腳把錢花掉，如果完全沒有理財儲蓄，當你的機會一下子都沒有的時候，很難從過去奢靡的生活中跳脫出來。

經歷大起大落，小百合養成固定的投資習慣，同時也將自己的興趣融入其中。除房地產投資外，由於喜歡古物、沉香，意外發現原來這些項目都是有增值空間，「剛開始買沉香的時候，覺得就是塊木頭，挺不起眼的，直到有人跟我說，沉香也是有投資學問，才恍然大悟」，原來，行家都知道不同的味道、大小，由於沉香是難以再生的自然資源，優質沉香的再生速度非常緩慢。

沉香的搶手在於多功能用途，以及文化附加價值，在聖經裡更被視為一種聖物，可做為藥材，也可做為薰香材料，有極高的收藏價值，對於沉香收藏者而言，價格可是非常可觀。

沉香收藏只是小百合的理財方法之一，透過理財支撐在演藝圈的夢想也只是輔佐，並不是永遠。如果執意走演藝這條路，做一些別的事情來維持基本生活，會有成功的一天，「但請切記，成功的要件還是要回歸到自己是否做好準備，只有把實力扎根扎好，機會才會屬於你。」

【理財周刊第1040期】