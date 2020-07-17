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內循環經濟

聯合新聞網 / 理財周刊

【文．洪寶山】

具體來看，在積極探索線上服務新模式，啟動消費新市場方面提出四項，包括大力發展融合化線上教育、積極發展互聯網醫療、鼓勵發展便捷化線上辦公、不斷提升數位化治理水準。

在加快推進產業數位化轉型，壯大實體經濟新動能方面則提出四項，包括培育產業平台化發展生態、加快傳統企業數位化轉型步伐、打造跨越物理邊界的「虛擬」產業園和產業聚落、發展基於新技術的「無人經濟」。

簡單說，中國正在培育新的就業形態，帶動多元投資，十五種新業態新模式形成強大內需市場，以國內循環為主、國際國內互促的雙循環發展的新格局邁進。

加強虛擬經濟創造就業機會

在全球疫情持續擴散，入出境隔離十四天的政策無法解除的情況下，各國出口都受到影響，因此如何提振內需來彌補外銷，成為各國政府的施政方向，中國提出的版本就是延續新經濟的七大領域的進一步升級，包括5G、AI、大數據、工業互聯網、特高壓、城際軌道交通與新能源汽車充電樁，以領先全球的數字虛擬經濟創造就業機會，來彌補實體經濟受疫情而導致的失業人口。中國的作法能提供其他國家什麼樣的借鏡呢？

中國是內陸型國家，不同於台灣是海島型國家，中國地大物博，單靠內需市場的國產替代或許可以延緩經濟衰退一陣子，但台灣天然資源短缺，能否自絕於世界貿易體系之外，學中國搞起內循環經濟支撐出口，這就不一定了，這點可以參考一下同樣是海島型國家的英國的現況，對比台灣或許可以參考借鏡。

英國在脫歐前，沒有貿易關稅的問題，英國央行多次警告，如果無協議脫歐，則英國GDP衰退2%，有可能陷入負值，因為無協議退出歐盟後，將從根本上改變英國與歐盟之間的進出口規則，導致英國的產業獲利困難。雖然台灣目前沒有貿易關稅的問題，但是因疫情而實施的入出境十四天的隔離觀察政策，其殺傷力也不小，兩者都跟疫情前的自由貿易狀態大不相同，可以知道，合作還是好過單打獨鬥。

英國的苦日子恐怕才剛開始

如果英國單靠金融與服務業來支撐經濟，從上述的數據展望可知，民眾要過苦日子，而且可能還不止一至二年。同理，如果台灣只靠振興三倍券來活絡內需經濟，經濟要飛天遁地也很難，因為內需市場小，英國2019年的人口統計大約6636萬人，台灣2332萬人。

這次疫情已經造成許多科技公司改採遠距離辦公，這代表原先商業區的上班族不需要到辦公室，周邊的食衣育樂等服務業的需求大減，而這並不是短期的現象，例如Google已經表示疫情過後，仍會繼續採用遠距離辦公的模式。換言之，有些需求可能永久性的消失，但也有部分需求轉變了形式，例如透過外送。但這也不過是權宜應變，把原本餐飲業的服務人員，轉換為外送員，並沒有額外的創造新的需求出來，更何況基層的勞動者所付出的勞力，是無法用遠距辦公或外送取代的，這部分就得靠財政政策推動大型的基礎建設。

小標文字

問題是台灣需要什麼樣的基礎建設呢？正確的說法是，台灣需要引進什麼樣的內需服務產業呢？先前提到離島賭場是一個選項，畢竟好賭是人性的弱點，這點從疫情爆發之後的全球股市就可以得到驗證。如果考慮道德問題，可以轉念考慮引進他國的體育競技比賽，例如泰國的泰拳、香港的賽馬、東南亞盛行的鬥雞等，如果說台灣人的民族性比較崇尚和平友善的話，那麼環球影城、迪士尼、大型電競比賽等都是可以考慮的方向。

非常時期，政府更應該勇於花錢創造就業，扶植新產業，用更開放創新的思維，來做前人沒做過的事情，如果墨守成規的話，可能會錯過改革的時機。

【理財周刊第1038期】
【理財周刊第1038期】

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