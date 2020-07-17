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股市Ｖ彈以來最關鍵轉折 沙盤推演

聯合新聞網 / 理財周刊

【文．洪寶山】

就在波頓開第一槍，出書反川普後，共和黨內部也開始出現反川普的聲音，就在反川普的勢力集結之際，中國外交部長王毅竟然出現伸出援手來救選情，表示中美雙方可以坐下來把問題列清單好好談一談。此舉無疑是公開收買川普，雖然川普隔天就表示中美關係嚴重破壞，此時無意開啟美中貿易第二階段協議談判，但是不按牌理出牌的川普真的能夠在選情落後的情況下，抗拒誘惑？還得觀察。

下半年股市最大變數 美大選結果

畢竟曾經嘗過通俄門甜頭的川普，在僅剩的三個月的民調落後11%，又遇到法院通過調查他私人財務情況，川普會不會改變立場，跟中國握手言和，用美中貿易第二階段協議作為逆轉勝的王牌？

這場選戰即將進入高潮，選舉的結果將是今年下半年股市最大的變數，華爾街已經開始為拜登逆襲當選做超前部署，大打預防針，相信這將是今年三月股市Ｖ型反彈以來最關鍵的轉折，本欄將領先沙盤推演，為粉絲們趨吉避凶。

眾所周知，川普的施政團隊來自華爾街的高層，所以視股市表現為施政表現，因此在三月美國開始爆發COVID-19疫情，道瓊指數從29568高點直接下跌到18213低點，剛好把川普上任三年累積的漲幅一口氣抹平，當時覺得十天之內四次熔斷太誇張，如今看看川普防疫的表現，自然恍然大悟，川普如果落選，對股市來說，應該是利空。

因為拜登對股市最大的利空因素之一是，2017年12月22日出台的《減稅和就業法案，Tax Cuts and Jobs Act》可能會被完全或部分撤銷。拜登的經濟政策主張包括將企業稅率從21%上調到28%，這項選舉政見是在美國疫情爆發之前所推出的，或許拜登當選之後，會根據情況而調整。

不過重點是，市場覺得拜登對華爾街的友好度，一定不會比川普來得高，在市場刻板的印象不容易改變的情況下，拜登入主白宮，則道瓊指數可能要把2017年大減稅的利多回吐，打回到二○一六年底的19762點收盤價到2017年中的21349點之間。

11月3日 股市重要轉折日

不過這還不是最大的利空，高盛認為由於疫情的緣故，今年選擇通信投票的比例可能大幅提高，而且通信投票的統計時間費時較久，萬一遇上開票數十分接近的膠著緊張情況，說不定，輸的一方會要求驗票，甚至提出選舉無效，那就陷入混亂了。而這種情況在台灣的「兩顆子彈」事件曾經發生過，所以今年的11月3日是股市重要的轉折日。

失業率高掛 短期美元指數不容易走強

從這個角度來看避險資產，首先看看美元指數，六月美元指數期貨在波段的低位完成最後結算後，轉倉至今多空都沒有討到便宜，處在97點±0.5點震盪，尤其在港版國安法上路後，美國釋出削弱港元聯繫匯率，美國可藉由改變《美國─香港政策法》，禁止美國銀行把美元換成港幣，從而限制香港銀行能買進美元的能力，當時曾經引起美元可能走強的反彈。

但香港與中國人民銀行有貨幣互換協議，內容包括港元跟美元互換，換句話說，如果香港需要美元，中國會給香港支持，不必擔心美國限制香港銀行購買美元的能力。

截至2019年底，國際業務規模最大的中國銀行的美元約有4330億元，於是美元的反彈短暫結束，短期來說，美國目前將近二千萬人沒有工作，美元指數不容易走強。

中期而言，觀察點在美國參眾兩院已通過一項法案，聲稱要制裁破壞香港自治的中國官員及其他人員，以及與之有業務往來的銀行。該法案已遞交白宮，等川普簽署。

避險資金湧向黃金 中國增持動作最積極

所以避險資金大多湧向黃金，推升COMEX黃金突破1800美元，來到1829美元，不僅聯準會持續寬鬆貨幣政策的背景，有利黃金，尤其美中關係嚴重惡化，中國積極減倉美國國債，增持黃金，並考慮萬一美元來源被切斷或無法進行美元清算的最壞情況發生，中國銀行香港分行可能發生擠兌。

增持黃金短期可穩定金融系統，長期可拉攏一帶一路的周邊國家另外建立以人民幣為主的清算系統，就類似川普制裁華為，卻催生華為的鴻蒙操作系統生態。當前最佳的避險工具首推黃金，或許今年的美國大選之後，黃金就有機會挑戰二千美元的歷史新高。

強勢台幣短期難再見 電子股匯損大考驗

美中關係惡化、聯準會大放水、港人移民、台商鮭魚返鄉、台灣防疫優異等因素，第二季受惠於外資卡位高殖利率的台股，推升台幣強勢，30元以上的台幣恐怕不容易再見，將來匯損恐怕是所有電子股的一大考驗，大立光第二季匯損吃掉每股盈餘6.7元，股價近跌停板。

雲端領域大展拳腳 蘋果軟硬通吃

對照蘋果股價截至7月13日創399.82美元歷史新高，表示iPhone雖然重要，但蘋果iPhone、iPad、iMac等載具打造蘋果生態圈逐漸普遍，藉由Card、TV+、Arcade等服務事業的營收比重越來越高，有機會在雲端領域獲利，軟硬通吃，而且進入5G時代，蘋果手錶結合AirPods，可滿足健康管理的需求，使用者增加，開始擴展廣告市場。

這更凸顯出台灣缺乏強力品牌當出海口，不管是三星的手機、電視消化面板、記憶體等零組件的模式，或是蘋果的軟硬通吃，還是微軟的PC作業系統的寡占，擴展到雲端服務，上中下游的一條龍生態鏈才是最終的科技贏家，綜觀台灣科技廠，鴻海八屏一雲算是試圖轉型的先驅者，但最為成功且被市場認同的還是台積電。

這次台積電赴美設廠宣布了將會帶著台灣相關協力廠商一起打拚，話才講完，精材就從84元漲到145元，累積漲幅達72.6%，家登從236.5元漲到339元，漲幅達43.34%，弘塑從235.5元漲到384元，漲幅達63%。

台積電母雞帶小雞 資金持續挖掘先進製程受惠股

而且台積電六月趕工給華為，營收創1208億元歷史新高，加上二奈米研發有重大突破，台積電股價截至7月15日盤中最高370元也來到歷史新高，讓資金持續挖掘先進製程相關受惠股，受惠台積電與台灣美光持續擴產，漢唐接單暢旺，漢唐六月營收月增率79.51%，年增率102.34%，累積年增率34.71%，股價突破盤整區，或有補漲機會。

7月24日之前的加權指數的季線可維持快速上揚，保護中多，但面對12682歷史高點魔咒，顯然不是輕易過關的快速上漲，因此如果7月24日之前多頭還沒有擺脫11910~12250點的整理格局的話，則須提防八月的半年報效應。

【理財周刊第1038期】
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