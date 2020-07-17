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自行車熱銷 歐美掀風潮

聯合新聞網 / 理財周刊

【文．馮泉富】

熱錢出閘猶如猛獸，短時間要煞住亦非易事。因此，全球股市雖處高位，卻仍維持震盪盤堅之慣性，除了屢創新高的美國NASDAQ指數以外，S&P500指數距離去年底的位階也僅一步之遙。

熱錢推動的慣性不變 但波動風險可能放大

台股加權指數也不惶多讓，7月14日台積電市值已攀上9.42兆新台幣，也順勢把台股市值推升達37.1兆，創歷史新高。不過，我們的應對態度，仍舊如上周所言，資金行情可以樂觀以待，但不宜失去戒心。尤其美股本周正式進入超級財報週，市場的波動風險不宜小覷。

根據Bloomberg七月十日的最新預測，S&P500指數整體成分股第二季之獲利較去年同期衰退約44％，將創下全球金融危機以來最差季度表現。展望第三季整體獲利預估仍衰退約25％，第四季則收斂至年衰退11％。

依照慣例，美股財報由銀行股打頭陣揭曉業績，由於市場預期銀行類股第二季提列的呆帳準備金會比第一季多，因此皆看衰銀行業第二季獲利表現。美股整體獲利的衰退也直接導致配息能力的下降，S&P500大企業裡有41家企業因疫情而宣布今年暫停配發股息，以保留更多現金來因應前景不明的情況。

標準普爾指數公司表示，第二季美國普通股宣布減少配息的總額較去年暴增1156％至492億美元，顯然，目前推升市場估值純粹是熱錢的力量，而這也是容易受市場情緒干擾的力量，雖說多方趨勢仍未扭轉，但波動風險易放大。

失業數據為景氣復甦關鍵因素 就業市場不佳影響消費擴張力道

由於資金行情領先反應至明年GDP的修復狀況，未來股市繼續推升的壓力將越來越大。實體經濟修復的力道是股市托底的力量，因此，後勢發展大概率會出現兩種走勢：一是實體經濟修復力道強，則股市呈現區間整理，以時間取代空間的修正，等待實體經濟跟上腳步；二是實體經濟修復力道較弱，股市則拉回修正，向實體經濟狀況作收斂。

若要觀察實體經濟修復的概況，目前最主要的項目為就業市場，就業市場不佳將直接影響未來消費擴張力道。

根據美國勞工部數據，截至七月四日止當周，初領失業救濟人數持續下滑至131萬人，低於前一周的141萬人，也低於路透調查分析師預期的一三八萬人。

不過，雖然數據優於預期，但依舊為2008年經濟衰退期間的兩倍之多；且連續申請失業救濟人數(請領失業救濟超過一周)為1806萬人，與前一周的數據1876萬人相比沒有太大改變，下降速度不夠快。

現階段較大的變數仍在「疫情」遲遲高燒不退，美國各地二次疫情爆發此起彼落，使佛羅里達州、加州、德州等人口密集地區的確診病例再度暴增，害地方政府不得不暫停或放緩經濟重啟計畫。

另一方面，聯邦政府先前推出的「薪資保護貸款計畫」(PPP)資金即將用盡，也讓市場擔憂可能爆發新一波裁員潮。按照經濟合作暨發展組織(OECD)的預測，全球先進國家失業率到年底預料將升抵九．四％，創下經濟大蕭條以來新高，而且最快要等到2022年，失業率才有可能降回到新冠病毒疫情前的水平。因此，投資人在資金行情進行式的過程，仍需持續追蹤「連續申請失業救濟人數」之變化。

先建立標的口袋名單 耐心等待回檔切入點

近期推動全球股市估值上升，主因為資金流動性過剩；事實上大部分企業的獲利預估並未變動，卻因為市場利率過低，倒逼資金回頭追逐「有息資產」，進而推升整體股市的本益比。

目前美國十年期公債殖利率約0.61％，台灣十年期公債殖利率約為0.4％，導致股市各族群的評等因市場本益比提高，股價目標區紛紛被法人上修。由於低利率環境可能持續延長，擁有高殖利率基礎的台股，下檔支撐相對其他股市較強，族群輪漲態勢可望持續。

現階段的交易策略方面，投資人需留意的事為優先建立口袋名單，但不建議立即進場建立部位，而是耐心等待拉回修正，或技術面正乖離收斂後，再作建立部位的動作，避開個股技術性修正之風險。

選股方向，則由產業透明度相對高為主要條件，搭配營收作篩選。例如本波新冠疫情在歐美國家已掀起「自行車」熱銷風潮，無論是傳統或電動自行車均熱賣，新增客群來自於以自行車代步、通勤或透過自行車進行戶外運動的消費者，短期來說，熱賣風潮使得通路端庫存水位降低，自行車上下游業者將持續一段時間提高產能利用率、拉高出貨，預計這段時間至少可延續至年底，甚或更久，長期而言，新增的自行車騎乘人口，部分將轉為長期的基本客群，成為剛性需求，可望帶動消費人口的擴大。

歐美疫情掀自行車熱銷風潮 巨大、美利達業績成長看得見

目前巨大的產品在全球各地，包括歐洲、美國、中國、日本、韓國、澳洲等地十分熱銷，在美國銷售成長超過四○％，歐洲則成長140％，中國市場成長43％，銷售佳績使得台灣與大陸工廠產能利用率提升，交期拉長。

目前巨大無論是自有品牌或代工接單同步大幅成長，高產能利用率將使得毛利率回溫。現階段巨大的庫存水準降低，北美市場庫存不足一個月、歐洲市場二個月，均低於正常庫存水準，這些因素皆有利於下半年業績。

法人預估巨大2020年營收約689.5億元，年增8.67％，稅後淨利41.9億元，年增24.2％，EPS估為11.2元；預估2021年營收約764.5億元，稅後淨利估約46.7億元，EPS預估約為12.5元，產業透明度高，值得追蹤。

另一家自行車廠美利達，一樣是全球熱銷使得通路庫存降低，製造端補貨將使營運熱度升高，由於終端消費市場需求熱絡，帶動銷售子公司(中國與歐洲)營收攀升，六月中國內銷市場銷售3.8萬台，累計第二季銷售十二萬台，年增率達100％；六月電動自行車出貨量達2.18萬台，累計第二季出貨5.3萬台。

法人預估美利達2020年下半年與2021年上半年營運持續揚升，預估2020年營收約284.1億元，稅後淨利32.5億元，年增約二九．八％，EPS預估為10.86元；預估2021年營收約320.5億元，稅後淨利約34.6億元，EPS預估約11.6元，產業透明度高。

【理財周刊第1038期】
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