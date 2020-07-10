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企業做好股權規劃 成為市場贏家

聯合新聞網 / 理財周刊

【文．洪寶山】

不論是創業者還是投資人，皆是站在同一陣線上，陪伴著公司一起茁壯成長。企業從新創公司到上市櫃是經過如此漫長的經營，從有效資產運用至股權規劃到進入資本市場，種種細節皆影響企業的生存，也影響投資人的獲利。萬騰會計師事務所莊世金會計師提到，「公司」是二十一世紀最偉大的發明，因為許多人無法透過固定的酬勞而致富，但藉由企業股票反而可增加投資價值。而股票的價值從何而定，又是創業者的另一個考驗。

創業者應有的新創思維

許多創業家在創業過程中，常常是自我摸索，因為多數人並非徹底了解財務法律等相關知識，失敗後東山再起，但創業不易可能來來回回好幾次，途中有許多資源就在不經意的過程中浪費掉了，其實是相當可惜的。因為有形或無形的資源，皆是在為下一次的開始作準備。

莊世金舉出真實案例，曾經某應用程式的開發者，初期創立商號來開發此APP，但沒有注意到商號是無限責任，無法透過股東來投資，整體業務拓展受到阻礙，因此將商號結算另開設公司，但APP的所有權起初就歸於商號所有，如今關閉商號等於是將這資產丟棄，經過了解商號其實一直在營運著他個人財產，而這段期間已經耗費五百萬資金，如今要再另開公司只剩二百萬，若此刻找他人入股，經營權之股權比重則有可能立刻失衡。

藉此，莊世金提醒，在創業之前必須先了解自身已有的所有資源，此案例最終是順利結案，將APP的所有權轉讓予新設立公司，並讓公司董事及股東們認可此APP的價值與價格，而透過股票的方式不是現金，仍可達到相對且適當的結果，這就是股票好用之處。

回頭來看，在早期台灣較少人針對發股求職，但在美國矽谷，若不找發股之企業，反而被人視為傻子，為何有地域上的差別呢？就在於台灣早期較無此工具觀念，

因為過去多數人對公司經營的認知，還是只能利用「金錢」，但國外早已有透過資源交互利用，讓公司的經營更多元化，以增加股本的方式來看，除了財產，勞務、技術、以債作股……等，皆是有利的運用價值，而適當運用股票才能真正成為資本市場的贏家。

在公司建立商業模式及獲利模式之前，通常是透過上述「資源」來投資，一旦公司進入正軌，所有資源才會逐步的轉換為由現金取代，因為現金還是最有效率且有效益。但莊世金提醒，創業者在經營過程中，應無時無刻地想辦法用股票去換取不同的資源，同時又能藉由股票換取員工的向心力。

企業股權規劃的重要性

他提到在創業期間，員工是一個非常重要的角色，原因在於不論投資者或經營者在投資公司，皆需要內部員工將公司所有工作項目妥善的執行完畢，種種累積才能創造出公司價值。但是從過去經驗，莊世金說：「台灣許多老闆不見得認同此方式，常常以公司經營不易為理由，減少受雇者薪水。但在國外企業老闆，會透過不同的方式留住人才，大部分現金，少部分換為股票，若長期下來，未來的股價漲幅對受雇者有利，藉此達到雙贏的局面。」

不僅如此，經營者的股權配置還是相當重要，若是兩位合夥人共同創立一間公司，其中一人必須掌控較多的股權，絕無各半平起平坐。原因在於一旦有狀況，當意見不合之時，其中一人必須主導一切，避免雙方發生爭執讓公司營運停擺，一動也不能動，才是讓創辦人最痛苦的事情。

然而，公司經營隨時間與投資人的加入逐漸讓企業成長，每次的增資皆是創辦人需要深思的一大項目，就是「股本」是否被稀釋？莊世金解釋，一旦企業規模越來越龐大，股權比例減少是正常現象，因為增資可帶進更多的資源，公司價值必然會是正向成長，而整體的股權比例正是經營者需妥善分配，也是掌控企業成敗的一項關鍵。

「作為開公車的經營者，以及搭公車的投資人，雙方有各自的目標及目的。」莊世金提到，經營者的誠信及經營策略非常重要，而身為投資人選擇適當的投資標的需要非常謹慎，可透過股東常會檢視公司營運績效進而了解營運狀況。但在何時下車，取決於投資者是長期持有或短進短出，但需留意公司上市前，大股東有兩年的閉鎖期，此刻又回歸到經營者在股權規劃上的安排與策略操作。

投資前 先判定企業是否有投資價值

在公司價格的衡量，從專業名詞上稱之為「估值」。莊世金提到，部分人認為這屬於假議題，但他解釋，這就是一種決定價格的方式。從過去在市場買賣的經驗來看，魚販當街叫賣：「一條魚一百。」但這條魚是否值得一百元？在不同消費者眼裡不盡相同。但在收攤前，老闆將三條魚擺一盤僅賣一百元不無可能。藉此發現同樣事物在不同時間點會產生不同的價格，並不是商品不良，而是取決於供給及需求的要素。

莊世金又以Uber為例，過去計程車是在路上招攬乘客，如今已發展成為線上系統經營，消費者不但可快速叫車，經營者又能更有效率且快速的拉攏生意，從中建立良好的商業模式及獲利模式，逐步拓展至世界各地，在短時間內進行所有產品的複製，就是所謂規模化的概念，方能加速企業成長達到有效的經營管理。

此外，在企業上市上櫃之餘，莊世金透露過去評估企業價值的三項重要關鍵。第一，企業在本業當中經營是否有成效；第二，企業是否針對題材趨勢發展，對公司進入資本市場也較有利；第三，企業老闆是否雇用一位比自己更有能力，讓他能盡情發揮，協助公司共同向前邁進。以上皆是評估一家企業價值有利的判斷方向。

企業邁入上市櫃的成功關鍵

長期以來，內部控制主要目的就是讓公司的制度健全，莊世金強調，「當管錢的人不要管帳，管帳的人不管錢，就可將公司財務精準的紀錄且確實」。但台灣企業較少人注重內控，而傾向節稅的記帳制度，這會導致企業發生什麼變化呢？他說，過去經營者每天進出銀行，就是因為財務調度的功能已經嚴重的失衡，原因就在於台灣一直以來有所謂兩套帳的制度。

但在這制度下，企業經營者永遠無法將事業規模化，假設經營者想將事業擴大甚至上市上櫃，勢必得讓股東們認同企業價值，且讓更多投資者擁有企業股份。藉此，企業若以節稅為原則經營，對於事業發展表現並不是好的開始，原因在於每次的交易，皆為是否開立發票而傷透腦筋，但節稅只是一個短暫結果，如果經營者想要創造企業價值，必然需要遵照體制走且合法合規，而不是在意是否要繳稅。

但當今環境還適合創業嗎？莊世金另有一番獨特見解，若從經濟變化的影響，只是考驗創業家如何應對此環境而創造機會。以近期因疫情影響來看，餐飲業備受打擊，相反的宅經濟快速成長。但疫情過了，不同業者是否還保有同樣的業務成長，就考驗經營者是否有居安思危的應變能力。

他建議，業者需建立消費者的消費習慣。再者，企業是否有周轉金以備不時之需。最後，企業經營者是否能拉攏員工一起努力，對企業經營者的眼界及考驗皆充滿挑戰。在任何時間點，都有創業的需求，環境只是影響企業運作，但不是成敗的關鍵，關鍵在於創業經營者如何運用手上資源，達到企業成就及巔峰。

【理財周刊第1037期】
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