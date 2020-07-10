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非農好數據 美元不樂觀

聯合新聞網 / 理財周刊

【文／理周教育學苑．方鈞】

Q：美國六月非農就業人口關鍵數據公布大大優於預期，對於市場而言，是極大的鼓舞士氣，顯示經濟活動已出現反彈，未來是否有機會加大QE，美元走勢又會如何？

A：美國六月非農就業人口數據公布大大優於預期，創歷史單月最大漲幅，美股四大指數全面上漲，那斯達克指數再刷歷史新高。

為了減緩疫情蔓延，施行防疫封鎖，勞動市場受衝擊，根據美國勞工統計局就業人口比例數據，可更廣泛瞭解整個就業景象，五月份就業人口下降到52.8%，表示美國有47.2%失業人口，但目前勞動力市場貢獻許多新增職位，休閒與住宿業增加最多，餐飲服務、零售、製造業、服飾與配件、博弈娛樂產業等皆新增職位。

報告指出，六月失業率下滑主因是臨時失業人口減少，但繼五月非農數據發布到六月數據發布，可以明顯看到經濟活動復甦，雖然疫情一度重創經濟，但六月非農就業數據反映市場樂觀情緒，人們對美國經濟前景仍深具信心。

非農數據公布後，美國總統川普表示：就業數據好到驚人，美國經濟已經強勢回歸。聯準會也相繼表示經濟活動已出現反彈，並指出美國經濟「已經進入重要的新階段」，來得比預期還快，然而對經濟前景仍須持謹慎態度，持續面臨「極大不確定性」，指出前景將取決於是否能有效控制疫情。

雖然美國數據顯示，景氣已經復甦，但新冠新增病例再創新高，卻也為市場帶來不確定因素，目前全美近二十州已暫停或取消重啟經濟計畫，面對現今喜憂參半的狀況，推估未來美國政府將會祭出更多寬鬆手段來達成景氣復甦。

換句話說，未來市場將會充斥更多美國撒出來的熱錢，美元有機會再走弱，想投資美元的朋友建議還是不要在此時進場，以免產生匯損。想知道更多外匯資訊，可加入理周教育學苑LINE@官方帳號 @moneyedu

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