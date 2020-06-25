多空雙向 郭子維教你如何成為期貨常勝軍

【文．洪寶山】

多數人聽到期貨，第一個感覺是「期貨好可怕！」、「玩期貨心臟要很強！」的確，期貨是放大槓桿操作，高獲利，必然帶來高風險，股市贏家不到20％，期貨更低，不到5％，但是期貨多空可做、變化靈活，還是有很多投資者搶進，要在期貨市場賺到錢，就更考驗投資者的自制力及控制風險的能力，要怎麼成為期貨常勝軍，《戰勝期貨》作者郭子維老師有解方。

很多人覺得期貨是一個很可怕的商品，因為每個月結算一次，還要被追繳保證金，郭子維提出不一樣的觀點，以光碟產業來說，現在市場上唯二兩家廠商，錸德、中環，30年前錸德股價三百元，現在三元(2020年3月19日最低到3.44元)，假設你從300元開始抱到現在，資產從30萬元變成三千元，其實也是面臨資產急遽縮水的狀況。

但是如果我們換成期貨，每個月結算一次，300元有可能跌到298、297元，無以為繼時，市場機制強迫你停損，資金隨時可以抽回，跟你從300元一路抱到3元，哪個比較划算？

固定時間停損停利 資金運用更靈活

「投資人有一個鴕鳥心態，覺得不賣就沒有賠，可是真的是這樣嗎？」郭子維繼續說明，這當中有一個問題，「投資人不習慣面對虧損」，不面對損益，並不代表損益就不會來。期貨跟股票一樣有賺有賠，但是期貨有一個好處，即可以在固定時間停損或停利出場，資金運用會更加靈活，所以期貨本身並不可怕，「可怕的是，逼你提早面對心魔、面對損益」，而當你誠實面對損益，不管做期貨、做股票，絕對是得心應手。

因此，在進入期貨市場之前，必須把心態先建立好，郭子維常跟學生說，「不要想『我要贏』，而是要想『我要怎麼贏』」，這當中有很大的差別：當你想「我要贏」時，沒有看帳面上賺錢，就不平倉、不處理，最後虧損不斷擴大。但是平心而論，並不是每一筆投資都會賺錢，想著「我要怎麼贏」，大賺小賠的情況下，勇敢抽離資金，對於後續的投資會比較順利。

期貨著重技術面、籌碼面分析 五項指標抓關鍵轉折點

期貨不像股票必須研究個股，最主要是判斷大盤多空，因此著重在技術面、籌碼面分析，對於關鍵轉折點，郭子維分享自己常用的方法，「先看Ｋ線、均線、下長影線，接下來看KD值，最後看跳空缺口」，以這五種指標下去做評分，就知道做空還是做多。

以Ｋ線來說，若是當根Ｋ線高低，比前一天的Ｋ線高低還要高，連續三天都是呈現同樣的走勢，就是一個多頭的趨勢；反之，當根Ｋ線高低比前一天Ｋ線高低還低，連續三天，很明顯就是一個下滑走勢，「一高還有一高高、一低還有一低低」，就可以很輕易判斷多空。

他提醒投資人，五種指標的訊號並不會一起出現，有可能當下Ａ指標沒有訊號，而Ｂ指標有出現訊號，「哪一個指標訊號最早發，就以它的多空做為進場依據」，事實上，指標就像一個濾網，指標放太多並不會更準確，反而讓你無法進場。

更何況有些指標有互斥性，譬如說，在一個上漲的多頭走勢，MACD值、KD值都會來到高檔，但是KD值高檔鈍化(KD值大於80，三天以上)，原則上股價仍會繼續漲，MACD值反應比較慢，是波段型的技術指標，這時若以MACD值認為KD超過80超漲而退場，很有可能會錯失掉一波上漲的機會。

期貨操作 看短期均線更重要

講到均線，郭子維頗有心得。他自己在做期貨時，比較重視五日線和月線。均線是平均成本價，代表的是壓力或支撐，多數老師喜歡看季線和年線，但郭子維認為，期貨都是短期操作，很少有投資人抱一檔期貨合約超過一季或一年，即便是如此，這當中也可能轉手好幾次，因此較長的季線、年線已不具壓力或支撐意義。「越短期的均線，重要性越高」，五日均線剛剛好，「設定太短，敏感度太高，會被扒來扒去，設定太長，訊號少，沒有出場的依據」，至於半年線比較特別，有死亡交叉的意味。

停損與否 要看口袋深淺

不管是股票還是期貨，設定停損點是相當重要的一環，郭子維駁斥突破某個關鍵點就停損的說法，「是否停損，要看你的口袋有多深！」他舉例，如果摜破某個關鍵點，你會損失一萬，可是你現在口袋只剩下三千，難道你真的要撐到關鍵點才停損，然後負債七千？如果你能承受一千萬的損失，那就損到一千萬，如果無法承受，硬逼自己承受一千萬損失，只會讓自己賠得更慘。他常告訴學生：進場要慢、出場要快，「當你陷入虧損狀態，而這虧損讓你睡不著覺時，就要趕快砍掉，不要猶豫觀望」。

籌碼分析方面，著重在外資現貨的買賣超、外資期貨的存量、外資期貨的流量三個面向來參考。外資現貨屬於長線布局，會有一個趨勢，如果外資一直買、一直買，呈現連續性的買超，這時就可以安心做多；相反的，如果外資一直賣，這時就要注意手中持有的部位，是不是要趕快賣出。存量則是看外資未平倉的量剩多少，通常收盤後公布的未平倉數字變動一定程度以上，通常隔天容易出現大行情，也可以用來判斷多空。

選擇權賣方 承受的風險更大

選擇權是操作期貨的一種方式，不管是買權或賣權，一定都有買方或賣方，從選擇權的特性來看，賣方的風險無限大，必須付保證金，成本比買方還高，那為何還有人趨之若鶩做賣方？

郭子維說，其實賣方也不是傻子，因為賣方是跟時間站在同一陣線，只要時間一到，賣方就贏。投資人必須了解，賣方要承受更大的風險，就必須對盤勢更加清楚，對台指期要有深入的研究，選擇權會影響台指期的走勢，甚至可以從選擇權未平倉的變化來判斷多空。

郭子維進一步說明，外資常會用選擇權來操作台指期，當某個部位的買權未平倉量特別高，就代表賣買權賣壓很重，就是做空；反之，賣賣權就是一個支撐，是看多的市場。另外，前一陣子流行恐慌指數(VIX)，也叫做隱含波動率，隱含波動率拉高，代表市場恐慌，投資人願意去追價，短期內將呈現賣超性的反彈。

後疫情時代大盤不漲不跌 做好資金控管

另外，有些投資人習慣以前一天晚上美股的動向來預測隔日台股走向，郭子維認為，美股對台股的影響，只有開盤前的五分鐘到十五分鐘，十五分鐘以後，台股還是會走自己的路，他以前就常常看到美股大跌，台股開低走高收最高的情況發生。

其實，最重要的還是要探求美股下跌或上漲的原因，而這原因有沒有影響台股，舉例來說，新冠肺炎影響美股大跌，而新冠肺炎同樣影響台灣，所以台股大跌，並非美股跌，所以台股跟著跌的因果律。同樣的，美國失業率提高，造成美國道瓊、標普500指數重挫，美國是世界第一大經濟體，當然影響台灣的廠商進出口，因此台股大跌。

最後，郭子維提醒投資人，「作期貨，不怕跌、不怕漲，就怕不跌不漲」，上半年因疫情影響，台股波動較大，投資人只要嚴守紀律，確實做好停利停損，應該會有很好的發揮。但是在後疫情時代，籌碼該丟的都丟了，該出場的也出場了，大盤會陷入一個不漲不跌的橫盤態勢，不是緩步盤漲，就是緩步盤跌，投資人要特別留意資金控管。想向郭子維老師學習更多台指期及海外期貨操作SOP，可鎖定理周教育學苑 www.moneyedu.org.tw 。

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