快訊

登山失聯11天獲救...楊欣正曾絕望 鞭炮、獵槍聲燃起希望

防疫拚經濟 變通拚轉型

聯合新聞網 / 理財周刊

【文．洪寶山】

防疫模式 終結許多工作機會

越來越多的證據顯示，COVID-19新冠病毒很有可能會流感化，永遠的存在這世間，當然隨著時間的累積，毒性會漸漸降低到與人類共存，但八百萬以上的確診，超過四十四萬人死亡，在瑞德西韋解盲失敗後，確認這世間沒有特效藥，表示防疫措施徹底改變了人類的生活習慣與方式，這種破壞性的創新，將是造成失業率居高不下的關鍵。

過去一位難求的米其林餐廳，經常是高朋滿座，但在入出境隔離十四天的防疫新制後，歐美商務人士大減，四月來店用餐掛零比比皆是，為了求生存，過去根本想都別想的外賣模式，如今成為活下去的不二法門，可想而知的是，現場的服務人員將來一定會減少，而增加的是電商外送與餐盒製作等工作機會。

這就好比以前的公車有車掌小姐人工驗票，但「後門上車、前門驗票」，再到上下車悠遊卡刷卡，習慣的改變與科技自動化創新，勢必造成疫情下人類生活習慣的徹底改變，有些工作機會的消失是永久性的，如同聯準會主席鮑爾所說的：「這些失業的人將會經過很多年後，才重新找到合適的工作，甚至是永遠的離開職場。」

靈活變通 防疫生活商機爆發

窮則變、變則通，生命自然會找到出口，正如雄獅旅行社王董事長所言：「今年是最具挑戰的一年，也是最有機會轉型的一年」。中華電信七月就準備5G開台，如果能夠結合宏達電的虛擬實境VR，讓想出國看北極光的旅客，能夠透過VR感受到極光之美，或許會意外的開發出想去又沒閒的潛在客戶，甚至是小情侶在夏日浪漫氛圍時的隨口承諾，也有兌現的機會，商機或許就在轉彎之處。

疫情嚴峻期間，大家減少出門，百貨公司門可羅雀，櫃姐充當網路主播賣起自家產品，「疫」外開發出一群網路客戶；喜來登飯店將以往的五星級套房改為商務型日租辦公室來刺激住房率。還有房仲業者推出防疫宅，強調陽光、空氣、水、自然的居住環境，姑且不論是不是真的能防疫，但應景推出的防疫宅確實達到吸睛的效果。

雖然各國陸續解封拚經濟，在疫苗還沒問世之前，開放外國人赴本國本地經商、學習、旅遊趨於保守，新一波非接觸商機趁勢崛起。非接觸商機是以物聯、AI、各種數位的商業平台為基礎，串接人和人、人和物的交流活動，可想而知，未來數位經濟、遠距教學、視訊會議、AI防疫及智慧醫療將成為市場的主流。

除了食物外送之外，人們的消費方式也從實體門市轉向電商，過去物流、宅配，因為疫情而更加興旺，同樣的，為了避免境外感染，各國減少航班的起降，視訊會議成為商務談判必要的手段，而過去被忽視的遠距教學也正式浮上檯面。

數位轉型 最壞時代最好機會

「疫情影響下，各產業都要進行數位轉型！」疫情讓全球數位轉型加速五至十年，數位化已成不可避免的趨勢，但是坦白說，「數位化」不等同於「數位轉型」，數位化僅在於軟硬體方面的提升，目前多數中小企業尚可做到，難就難在「轉型」，不但包含整個商業模式、企業價值的重新打造，員工心態是否能接受挑戰及消費者認同都必須考量進去。

儘管防疫搞得大家像是個大悶鍋，就連大甲媽祖遶境都打破零暴力，可是換個角度想，如果大甲媽祖有靈，也許也會贊成數位化遶境儀式，不僅全台人人可參與，甚至還可以擴及到全世界華人圈同步遶境，相信一定可以創造龐大的媽祖周邊商品的線上購物商機，只要保持著積極樂觀的人生觀，相信最壞的時代，就是最好的時代。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1034期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

延伸閱讀

陸十足目虹彩病毒攻台 農委會籲養殖業者配合防疫

邱文達談台灣防疫成功6關鍵 登美國公衛期刊

境外生防疫旅館優先 莊人祥：部分學校無法一人一室

永大通過配息2.2元 董座：依舊看好中國電梯銷售

相關新聞

防疫拚經濟 變通拚轉型

上周末傳出北京新發地批發市場爆發新冠病毒傳染，七天破百確診，六月十五日小道瓊期指在亞洲盤時間一度重挫九百餘點，反映市場對於COVID-19疫情二次爆發的恐懼。不過美中兩國都已經表態，不會再因疫情而封城停擺經濟，所以全球進入台灣防疫模式，一邊拚經濟，一邊局部防疫。時序進入到端午節前後，相信大家已經認清新冠病毒並不會因天熱而自動消失，想要正常過日子，唯有戴口罩、勤洗手、保持社交距離。

促參立法20年啟動修法 促參2.0起飛

隨著中央流行疫情中心宣布國內於109年6月7日解封，配合院長振興產業之施政指示，財政部以「促進投資」做為整體目標，並積極推動相關振興措施，協助產業復甦及經濟發展。

景氣不明 美元貶值趨勢升高

六月十一日的FOMC利率決策會議，聯準會主席鮑爾在疫情之後，首次針對美國的經濟做了全面的展望，GDP方面，預估2020年GDP將萎縮6.5%，低於先前2%的成長預期，換言之，美國第一季是衰退4.8%，第二季是鎖國，申請失業金人數超過三千萬人，推測第二季GDP將進一步衰退30%。

布萊恩：財商即生活 兒童須建立良好理財價值觀

想想看過去求學階段是否有過第一門的理財課，而指導老師又教了什麼呢？若無法回想起來也沒關係，因為當時接觸到的內容，或許也不是教導理財能力而是理論。當我們真正發展出自己的一套理財能力，反而是透過身旁親朋好友，甚至周遭廣告等，所建立出來的價值觀，但這些資訊是否都正確呢？

內需基建 按進度獲利入袋

兩韓情勢緊張、疫情可能再起等不確定因素影響股市震盪，漲多個股需要時間整理，但內需基建預算已編列，相關概念股未來成長可期。

低基期營收亮眼股浮現

萬般利空不敵寬鬆，近期全球股市在各大央行持續向金融體系大量挹注資金之下，外溢效應逐步發酵，加上全球各地經濟活動陸續解封，市場風險偏好也隨之升高，於是股市呈現震盪盤堅之勢。

除權息旺季來襲 你能把握嗎？

Q:除權息旺季來襲，相信一定有很多投資者正在等著領今年的股利，常聽人說領股利，到底是什麼呢？配股配息概念清楚嗎？為什麼參加「除權息」後股價會下跌？

非農數據發布跌破眼鏡 美元將繼續升值

Q:美國經濟受新冠肺炎疫情影響，變動劇烈，相對於美聯儲Fed宣布無限量量化寬鬆發行，美股持續性大漲，這次非農就業數據對未來美元走勢是否有影響？

地攤經濟vs.航天事業

美國SpaceX公司的飛行船獵鷹9號火箭在5月30日下午3:22分成功發射，19個小時後，所搭載的飛行船及太空員成功抵達國際太空站，拉開美國商業載人的航天序幕。同一時間，美國經濟也在解封、重啟的氛圍下，失業率下降，道瓊、標普500指數連日飆漲，一如火箭快速升空，對比中國大陸過去一周以來，吵得沸沸揚揚的「地攤經濟」，簡直一個世界，兩樣情。

做自己的醫生 高大成從病理看健康

大家都知道高大成是台灣有名的法醫，偵辦過很多刑事案件，像是陳家烽案件、洪仲丘事件等，鮮少人知道他真正的身分是一位病理學博士，四十多年來醫治無數病患，更在大學裡任教，以病理學、法醫學結合臨床實際案例，作育英才啟發學生，2016年榮獲台灣醫療典範獎，他視病如親，常常與病患閒話家常，可說是台中市區街頭巷尾津津樂道的好醫生。

黃世聰談論 後疫情經濟散戶投資課

一轉眼二○二○年已過將近半載，歷經數個月台灣防疫被國外媒體看見成為全球表率，但在經濟成長的回升也能表現亮眼嗎？如何掌握全球經濟的脈動，以及後疫情時代的產業趨勢？其實也考驗著人民對整體環境的應變能力，尤其現階段更是挑戰股市投資客是否抓緊產業的投資動向。

青少年理財培訓營，為你啟動財商之門

有部微電影，畫面中一位小男孩用渴望的眼神凝視者櫥窗裏可口的蛋糕，用顫抖的語氣小聲的問媽媽：「我可以吃蛋糕嗎？今天是我生日！」媽媽為難的轉身用手探一下口袋裏的錢，然後蹲下來溫柔的對小孩說：「媽媽今天錢不夠，我們下次再買好嗎？」小孩頓時失望的淚眼汪汪對媽媽說：「妳總是這麼說，什麼時候錢才夠！」

熱門新聞

謝金河：資金行情的全境擴散

利率調降為何會讓保費變貴？

顏炳立：房市下半年的4大發展

PS5拉貨潮 供應鏈曝光

特斯拉的汽車革命

資金開趴 台股嗨翻天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。