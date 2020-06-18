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促參立法20年啟動修法 促參2.0起飛

聯合新聞網 / 理財周刊

【文．許洛婕】

隨著中央流行疫情中心宣布國內於109年6月7日解封，配合院長振興產業之施政指示，財政部以「促進投資」做為整體目標，並積極推動相關振興措施，協助產業復甦及經濟發展。

財政部長蘇建榮於6/16主持財政部端午節記者會中提出十一項振興措施，其中「推動促參振興」措施，將修正促參法，擴大公共建設類別適用範圍，讓符合國家政策需求的建設，都能評估採促參方式辦理。

蘇建榮表示，促進民間參與公共建設法(下稱促參法)立法迄今已推動20年，針對過去促參案推動過程遭遇困難及課題，研議修正促參法規並建立配套機制，提出109年下半年推動法案及重要政策如下：

(一)擴大公共建設類別適用範圍：研議修法，使符合國家政策需求建設，如市區道路及路燈、共享經濟單車、高齡服務及綠能產業設施等，均得評估採促參方式辦理。

(二)評估政府購買公共服務機制納入促參之可行性：參照英國、日本採用民間融資提案制度(Private Finance Initiative, PFI)方式推動政府購買公共服務，評估促參案營運期間可由政府按民間機構營運績效成果給付費用，加速提供公共服務，提高品質及量能。

此外，甫新上任的促參司司長李建賢也於會中提出近期推動的重要政策，除建置促參溝通平台，邀集相關專業人士參與平台會議、排除促參案投資障礙、適時協助解決促參履約爭議，另外辦理「促參20年，促參2.0」系列座談，探討問題並凝聚促參推動方向與策略，用以建置配套機制。在啟發促參案源政策部份，結合新興計畫審議作業，從計畫源頭擇定適合促參計畫，如再生能源、公共污水下水道、鐵公路、衛生福利、環境保護及軌道等設施。

李建賢進一步補充，財政部將於109年8月7日招商會中，釋出67案高達1,320億元的基礎建設投資機會，其中含桃園北區水資源回收中心放流水回收再利用有償BOT案55.67億元、新北市銀新未來城及瑞芳長照醫療設施大樓BOT案55.67億元、台中市復健醫院及老人醫院BOT案84億元、基隆市長照福利園區BOT案11.76億元，將引進民間資金188億元投資循環經濟、充實長照資源，為共同振興經濟、改善我國基礎建設並實踐院長施政方針之最佳範例。

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