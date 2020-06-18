布萊恩：財商即生活 兒童須建立良好理財價值觀

【文．洪寶山】

想想看過去求學階段是否有過第一門的理財課，而指導老師又教了什麼呢？若無法回想起來也沒關係，因為當時接觸到的內容，或許也不是教導理財能力而是理論。當我們真正發展出自己的一套理財能力，反而是透過身旁親朋好友，甚至周遭廣告等，所建立出來的價值觀，但這些資訊是否都正確呢？

那就不一定了！身為五歲以及七歲孩子父親的張森凱(布萊恩院長)，同時也是布萊恩兒童商學院創辦人，希望透過直觀且能身歷其境的方式，引導五歲至十八歲的孩童正確了解財商觀念，藉此拓展孩子良好的品格力。

建立「制度」 讓孩子擁有三個幸福帳戶

從書店裡頭，不時能隱約聽見稚嫩又帶點撒嬌的語氣說著：「媽媽，我想要買這個！」這時掌控孩子是否擁有物品的家長，會替孩子購買想要的物品嗎？相信很多家長皆是心軟答應。但這其實就是典型的財商情境，因為孩子必須要先學習判斷這是「需要」還是「想要」。

然而，在與孩子溝通理財觀念時，一定要讓孩子親自執行。布萊恩在此提出一套「分離帳戶法」。言下之意，當歸類於不同帳戶的金錢，理當就是擁有特定的使用功能。而在開始執行儲蓄之前，需要先滿足以下三項條件：一、給予明確的目標，二、具體消費時間，三、從小額度開始練習。透過以上的條件灌輸完整的「制度」，才能順利且有效的將目標達成。

舉例來說，一支筆只要十元就可以入手，但孩子發現另一旁有支畫滿卡通人物的造型筆售價八十元並請求父母買單，父母可採取何種行動？這時，分離帳戶的好用之處就是，孩子可同時擁有兩個帳戶，一為儲蓄帳戶，二為消費帳戶。當孩子想要的價差七十元的造型筆就是一個目標，可從他的消費帳戶做支付，然而若孩子達成目標六次，可再給予第三個帳戶，叫做捐贈帳戶，亦為分享帳戶。但是這三種帳戶同時也保有5:4:1的分配比例，當然儲蓄帳戶一定是佔最大宗。

透過以上方式養成孩童判斷需要與想要以及培養儲蓄的習慣，布萊恩提醒，千萬別用孩子的表現來換取任何財物。因此，本制度套用在成人身上亦是如此，財商教育不分年齡，設想成人也需要資產配置亦是同樣概念，只是目標不同，但整體皆是從最初的成長背景影響後半人生。因此，培養孩子正確的價值觀非常重要。

從生活了解理財 從收入看見個人能力

循序漸進的理財觀念，是布萊恩所特別強調的，前期在孩童五至九歲前需建立基礎儲蓄觀念，否則在指導孩子創業投資的觀念上就會毫無頭緒，在孩子十歲後逐步跟他們談起投資觀念，而理財投資勢必會與創意發想攸關，但其實背後的含義就是教導孩子擁有解決問題的能力。

藉此，布萊恩提到「其實收入來源，就反應著個人解決問題的能力」，他分享過去出國的真實故事，某年與妻小至夏威夷遊玩，在入住民宿前，看見民宿老闆的兒子在外頭路旁賣酪梨，一顆一美元，想不到進去民宿後，發現原來酪梨是外牆旁酪梨樹已掉下來的果實，其實是免費可取的！

由此可見，民宿老闆的兒子就是靠著他的勞務以及創意賺取零用錢，而他僅僅是五歲的小男孩！因此布萊恩強調，這就是東西方不同的文化背景，東方人皆是以課業為重，且必須尊師重道，但其實父母親提早培養孩子解決問題的觀念，就有機會創造出更多的財富。

因此，這也是布萊恩兒童商學院的核心價值之一：「好情商＝好財商」。但如何教導十歲孩子認識「投資」呢？布萊恩引以自豪的表示並舉例，我們知道知名品牌可口可樂在全世界一天可售出一億八千萬瓶飲料，假設一瓶可口可樂可賺十美分，公司一日的現金流就有一千八百萬美元，如此龐大的商機不是人人皆可辦到的，這時可與孩子解釋何謂股東與消費者的區別。透過以上方式，讓孩子從最熟悉的事物直接學習投資觀念，每當孩子在賣場看見有人正在購買一箱可口可樂，便能立即反應出投資獲利的含義，思維也就變得不一樣。

不過，現在多數人的財商皆是自己靠著經驗摸索出來的，許多父母並不懂得如何教導孩子金錢觀，也無適當的對應方法。而布萊恩兒童商學院試圖用「財商即生活」、「體驗式教學」以及「教練式引導」三種教學系統，一步步挖掘孩子財商FQ(Financial Quotient)的學習及理解力。但布萊恩透露，其實「金錢」也可作為教育孩子財商的最佳工具之一，但家長需要先具備三種心態。

首先，不將金錢當作「錢」來看待，因為這時培養孩子價值觀的成本最低。其二，以玩樂的方式教育孩子，比如說，隨意取出十項商品，讓孩子猜價格，猜對就給予孩子獎勵，或讓孩子去學習付款，假設一頓飯是一千元，但孩子的零用金一次才五十元，就可逐步建立孩子對於金錢價值的認知。最後，掌控金錢的運用是必須練習，也需要慢慢培養的。

傳統觀念及迷思 需家長與孩童共同學習

創立兒童商學院五年多來，布萊恩看見多數家長與孩童相處的方式有一個致命傷，就是不知如何有效運用「孩子的零用錢」。然而，有兩件事絕對不能牽扯上零花錢分配：一、成績高低，二、主動做家事。

首先，成績優異並不代表未來是最富有的，因此無法將分數與金錢做結合。其次，做家務給予零用錢是必須避免的，因為這會讓孩子將事情和金錢產生對價關係而造成錯誤的觀念。

此外，時不時會聽見家長跟孩子說：「摸完鈔票記得洗手喔！」雖然這是不爭的事實，但是這會使孩子對於「錢」的感官產生負面的想法，認為錢好像就是不乾淨的東西。而另一種情境是，當他人在做資源回收等工作時，不免聯想到對方家庭環境狀況不佳，甚至將金錢的來源做區分。這時家長可以引導孩子正確的觀念，提供勞務就有報酬，但如此付出與分擔家務等付出截然不同。

在指導孩子正確的金錢觀時，父母適當的以身作則也能成為良好的典範，因為在與孩子溝通儲蓄目標之外，家長對於金錢的態度及消費習慣亦會影響孩子。比如說，在大賣場經過手扶梯旁擺放之商品，讓民眾隨手可得，但這樣的行為舉止，其實也凸顯出父母能否克制「想要」及「需要」的心理戰，孩子也會隨之模仿。

布萊恩分享自己的消費教養學就是「三思而後行」，每當自己有消費衝動時，皆會貨比三家做適當的購物行為。長期下來，不知不覺發現自己的孩子不必特地指導也逐步學習到如何比價，做個聰明的消費者。藉此孩子的價值觀一旦建立完全，家長及孩子未來就不用再憂慮金錢價值觀會有行為上的偏差及錯誤認知。利用體驗式教學灌輸孩子財商觀念，並舉辦超過千場的兒童理財夏令營http://bit.ly/2GoGUyQ

布萊恩

布萊恩兒童商學院、愛瑪尼財商教學系統創辦人。

擁有外商金融服務15年經驗，在金融生涯中看見許多成人在理財上犯錯，深深覺得財務智商與理財教育對於孩子成長、家庭規劃的重要性。在擁有兩個孩子後，於2014年開啟兒童商學院創辦之路，期盼在學校體制外提供活潑、有趣的教學系統，讓孩子從遊戲與生活中學習！

歷年來與相關教育單位合作，舉辦兒童財商營隊與進修推廣課程，引導5~18歲的孩子建立財商價值觀，目前已累積超過三萬人次。美國小學百萬富翁營中文版唯一授權。

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