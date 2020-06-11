做自己的醫生 高大成從病理看健康

【文．洪寶山】

聲音洪亮，一口流利的台語，可以感受到南台灣憨厚純樸的氣息，高大成出身台南世家，中山醫學院(現中山醫學大學)畢業後，因親家母的一席話，遠赴日本京都大學攻讀病理學博士，因為病理的解剖和法醫相關，「病理看裡面、法醫看外面」，無意間走上法醫這條路，並且用病理學的基礎知識，翻轉很多刑事案件，成為日後法官判決的參考依據。

體重減輕、貧血暈眩 要有警覺

高大成說：「病理學，其實就是探討『生病的原理』，臨床醫生看診時，會根據病理和病徵初步診斷病人並下藥」，譬如說，一個患者有胸痛，擔心自己是不是罹患心肌梗塞，根據病理來說，如果胸痛的位置在右邊，還不打緊，但如果胸痛位置在左邊，影響到肩部，穿透到背部也有疼痛感，就可能是罹患心肌梗塞的警示。

現代人身心壓力大，飲食和生活環境的污染，癌症成為十大死因之首，癌症有沒有初步的病徵呢？高大成毫不遲疑地回答：「肯定有」！如果體重突然間減輕，或突然的貧血，代表已經有癌細胞開始在吃你的紅血球。癌細胞很厲害，它在跟一般細胞爭營養時，吸收力是一般細胞的二百倍到五百倍，因此民眾如果突然感到體重減輕、貧血暈眩，就要有所警覺是不是有罹患癌症的可能性。

事實上，我們常聽到的「正子攝影」，就是利用癌細胞與正常細胞爭食營養的原理，來找出癌細胞病變的位置，「葡萄糖打進去，癌細胞感受到能量來了，一直不斷的吃，畫面上呈現黑影的地方，就是癌細胞聚集的地方」，高大成解釋。

早期發現 早期治療

高大成提醒民眾，如果要做健康檢查，最好還是到大醫院，很多大醫院的醫生醫術都很高明，一看就知道問題在哪，一般的健檢中心「看一看覺得沒什麼」，可能會忽略很細微的地方，日後很多的醫療糾紛都是這樣來的。現在的醫院醫療設備很發達、進步很快，如果在病徵很小的時候，早期發現、早期治療，就可以減少死亡的機率。

高大成透露，63歲那年罹患肝癌，初期只覺得一直想嘔吐，過去喝酒也沒有要嘔吐的感覺，自己是醫生，心知可能是肝臟出了問題，於是去做肝指數檢查，果然肝指數高了些，後來去做肝癌檢查，結果台灣每個醫生都說沒有問題，只是一小點纖維化而已，無傷大雅，可是他的嘔吐一直都沒有改善，後來到日本去做「血管造影」，發現不只是纖維化，肝臟藏有血管瘤，必須馬上開刀處理。

有些人也有類似的經驗，明明檢查報告數據一切正常，可是身體就是不舒服，醫生也檢查不出原因，高大成建議，「三個月或半年後再檢查一次」，三個月後，如果身體還是有症狀的話，數據可能就跑出來了。就好像騎摩托車一樣，騎的時候覺得怪怪的，機車師傅會跟你說不打緊、不用修，半年、一年過後，可能機件全壞必須大大修理。

健康檢查數據 搭配醫生判讀考量

既然健康檢查報告一切正常，不代表真正的健康，那如何知道自己身體是不是真正的健康？高大成認為，這是醫生判讀角度的問題，以肝臟來說，檢查出來GOT、GPT一切正常，可是血小板數卻不到二十萬，就知道這個人的肝臟可能有問題，或可能是罹患肝癌的族群。

他進一步解釋，因為血小板是在肝臟製造的，肝功能指數有一個Range(GOT、GPT的正常值─40U/L以下)，指數表面上很好，其實肝臟裡面已經產生變化，血小板開始做不出來了，只是還在肝指數範圍內，所以身體沒有感覺。

因此，民眾或醫師在下判斷時，不能只看GOT、GPT，還必須參看其他的選項，包括：是不是Ｂ肝帶原、Ｃ肝帶原、有無家族史、最近是否想嘔吐、紅血球數有沒有降低、體重是否有減少，都必須綜合考量在內。另外，台灣肝癌好發年齡在55歲，55歲以上Ｂ肝帶原者，就必須時常注意自己身體的狀況。

對於肝癌，高大成有切身之痛，尤其有家族遺傳病史者，更是不能忽視。他的父親、伯父都罹患肝癌，家裡面四個小孩，有三個得到肝癌，他說，肝臟本身沒有癌症，都是RNA在控制，RNA一隻從父親來，另一隻從母親來，假設父親有肝癌基因、母親沒有，RNA比較活潑的五十歲發作，不活潑的七十幾歲發作，但如果這個人再去跟一個有肝癌家族史的人結婚，隱性基因變為顯性，下一代罹患肝癌的機率就會很大。

小病不注意 容易釀成大病

國內癌症前三名，肺癌、肝癌、大腸癌，如何提前得知可能罹患癌症？高大成指出，觀察是否得到大腸癌，得特別注意大便習慣的改變，「本來一天大便一次，變成二、三天一次，反反覆覆拉肚子或便秘」，即可能是大腸癌的徵兆；聞到腐臭味、血的味道或化膿的味道，則可能是鼻咽癌的前兆；卵巢癌好發在四、五十歲、內分泌有問題的女性，如果月經來特別痛，不一定是卵巢出問題，但一定要趕快處理；手掌、腳掌突然長出黑黑的色塊，而且不斷變大，有可能是皮膚癌。其他像是視力模糊，可能視神經、視網膜發生問題，胸痛、心悸、呼吸困難等，有可能是心血管疾病的警示。

高大成建議，超過50歲，一定要做癌症檢查，即使初次檢查沒問題，往後每三年也得檢查一次，因為癌症不會一年就跑出來，就算是抽血，腫瘤沒有分泌出酵素，也檢查不出來，但不必過於恐慌，至於價格昂貴精密健檢，他認為可有可無，大醫院健檢就很足夠。

突如其來的大病，伴隨而來的是恐懼、恐慌心情，打亂自己及家人的生活步調，該到哪一間醫院就診，找哪一位醫生成為最急迫的問題，高大成坦言，這問題真的很難回答！但他還是透露：「風評」很重要，例如心臟科，假設很多病患在這一間醫院都有看好，就會比較安全，在日本「東京女子大學心臟科就比東大還強」，所以並無絕對標準。

「如果要開刀，至少要找二、三個醫生來評估」，第一位醫生說必須開刀，不要馬上開，再去找第二位，如果第二位醫生說還是要開，就可能真的要開，如果還是害怕，再找第三位，如果第三位醫生說不用開，你就要考慮看看，這很難下定論。

高大成認為，「一位醫生的好壞要看他有沒有耐心」，反倒是很多很厲害的醫生，病患很多，「一般的小病，他覺得沒什麼，看一看就結束了」，結果釀成大病，如果是大病面臨開刀，像是脊椎、鼻竇炎動刀，還是找兩三位醫師評估較為妥當。

健康自己顧 保持規律運動

一度罹患肝癌，在偵辦刑事案件時敢怒敢言、有大砲性格的高醫師，當然面臨很多社會壓力，今年他已屆滿70歲，聲音仍然洪亮清朗，被問到養生的祕訣，他說，自己家裡有跑步機，早上看診前和晚上看診後都會上跑步機慢跑、快走，跑的時候有一個規律，「三分鐘4公里，三分鐘4.5公里，三分鐘5公里，最後三分鐘5.5公里」，12分鐘一個循環，總共五個循環，快走一個小時，呼吸跟心跳在5.5公里會變得很快，心跳大概會在110下左右，如果每天練習，罹患心臟病的機率會減少，持續跑一年，體能、肺活量會回復到20幾歲的水準，食物則不忌口，想吃就吃。

63歲肝癌手術前開始跑步，高大成打趣的說，跑步、快走對肝指數有效，但無法治療肝癌，民眾若罹患肝癌，還是要趕快到大醫院處理。

【理財周刊第1033期】