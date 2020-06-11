快訊

告別高雄！ 韓國瑜：不會接受任何職務

民進黨中常會下周三徵召 陳其邁可望當天辭官投入補選

非農數據發布跌破眼鏡 美元將繼續升值

聯合新聞網 / 理財周刊

【文／理周教育學苑．方鈞】

A:2020上半年，肺炎疫情來勢洶洶，美聯儲Fed主席鮑威爾稱，新冠疫情對經濟有深刻影響，美聯儲還啟動七千億美元量化寬鬆計畫。

2008年金融危機之後，美聯儲第一次使出「零利率與量化寬鬆」成為解救市場一劑藥方，這方法也被稱為「危機模式」，在全球疫情重創生產製造與經濟未見緩和下，真的有辦法拯救市場？

非農業就業數據受上一個月受聘人數(不含農業)變化影響，如果指標比預期高，則視為美元強勢(上漲)，相反，則應視為美元弱勢(走跌)。美國6月5日公布非農數據，5月新增就業250.9萬人，失業率下滑至13.3％，兩項指標皆遠超過市場預期，雖然美國勞工部資料統計事後證實有誤，5月失業率真實數字可能落在16.4％，但仍遠優於預期，激勵美股四大指數收紅，美元氣勢目前強勁。

新冠肺炎疫情爆發後，美國眾多企業開始紛紛裁員或使用無薪假刪減人事支出成本，但依據經濟學家分析，等到公司營運好轉後，可能也不會那麼快就召員工回來上班，復甦過程可能還需要一陣子，這些勞工也許會面臨更長時間的失業。

這樣非農數據的鼓舞下，顯示Fed量化寬鬆政策的好效果，真的有挽救市場，但也加深投資人對於美國QE預期，未來美國可能增加更多款項等加大QE，市場會預期美元再次走弱，不過從這次非農開始到下次宣布新政策前，美元都呈現一個強勢狀態。想知道更多外匯資訊，可加入理周教育學苑LINE@官方帳號 @moneyedu

【理財周刊第1033期】
【理財周刊第1033期】

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1033期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

相關新聞

低基期營收亮眼股浮現

萬般利空不敵寬鬆，近期全球股市在各大央行持續向金融體系大量挹注資金之下，外溢效應逐步發酵，加上全球各地經濟活動陸續解封，市場風險偏好也隨之升高，於是股市呈現震盪盤堅之勢。

除權息旺季來襲 你能把握嗎？

Q:除權息旺季來襲，相信一定有很多投資者正在等著領今年的股利，常聽人說領股利，到底是什麼呢？配股配息概念清楚嗎？為什麼參加「除權息」後股價會下跌？

非農數據發布跌破眼鏡 美元將繼續升值

Q:美國經濟受新冠肺炎疫情影響，變動劇烈，相對於美聯儲Fed宣布無限量量化寬鬆發行，美股持續性大漲，這次非農就業數據對未來美元走勢是否有影響？

地攤經濟vs.航天事業

美國SpaceX公司的飛行船獵鷹9號火箭在5月30日下午3:22分成功發射，19個小時後，所搭載的飛行船及太空員成功抵達國際太空站，拉開美國商業載人的航天序幕。同一時間，美國經濟也在解封、重啟的氛圍下，失業率下降，道瓊、標普500指數連日飆漲，一如火箭快速升空，對比中國大陸過去一周以來，吵得沸沸揚揚的「地攤經濟」，簡直一個世界，兩樣情。

做自己的醫生 高大成從病理看健康

大家都知道高大成是台灣有名的法醫，偵辦過很多刑事案件，像是陳家烽案件、洪仲丘事件等，鮮少人知道他真正的身分是一位病理學博士，四十多年來醫治無數病患，更在大學裡任教，以病理學、法醫學結合臨床實際案例，作育英才啟發學生，2016年榮獲台灣醫療典範獎，他視病如親，常常與病患閒話家常，可說是台中市區街頭巷尾津津樂道的好醫生。

黃世聰談論 後疫情經濟散戶投資課

一轉眼二○二○年已過將近半載，歷經數個月台灣防疫被國外媒體看見成為全球表率，但在經濟成長的回升也能表現亮眼嗎？如何掌握全球經濟的脈動，以及後疫情時代的產業趨勢？其實也考驗著人民對整體環境的應變能力，尤其現階段更是挑戰股市投資客是否抓緊產業的投資動向。

青少年理財培訓營，為你啟動財商之門

有部微電影，畫面中一位小男孩用渴望的眼神凝視者櫥窗裏可口的蛋糕，用顫抖的語氣小聲的問媽媽：「我可以吃蛋糕嗎？今天是我生日！」媽媽為難的轉身用手探一下口袋裏的錢，然後蹲下來溫柔的對小孩說：「媽媽今天錢不夠，我們下次再買好嗎？」小孩頓時失望的淚眼汪汪對媽媽說：「妳總是這麼說，什麼時候錢才夠！」

529台灣解放日

港版國安法最快8月立法通過，「一國兩制」名存實亡進入倒數計時。這次的中國大陸兩會針對台灣問題，李克強拿掉了「和平」，只談及「統一」，等於否決了蔡英文520談話的「和平」訴求；並且「堅持」一個中國原則下的談判，變相回應蔡英文提出的「對等、對話」的原則。

美中政治角力 台灣拚內需

1997年香港回歸中國大陸，儘管當年有東南亞金融風暴，索羅斯橫掃東南亞金融市場，但到了最後一站─香港，靠著中國大陸撐腰硬是扭轉了頹勢，隔年6544.8點觸底反彈，1999年搭上世紀末的網路泡沫，中國大陸在世人緊盯著「馬照跑、舞照跳，香港50年不變」的承諾，維持了恆生指數21年牛市，在2018年創下33484.08點歷史新高，累積漲幅達四．一一倍。

綠電基建產業能見度最高

為了2025的非核家園政策目標，勢必加速推動綠電建設，提供相關設備的重電產業，未來成長可期，在經濟復甦混沌不明時，不失為最穩當的投資選項。

柴鼠兄弟：提升你的財務智商 做自己的提款機

無論薪資有多少，也無論工作內容是否乏味，大部分的人在職場待過一段時間後，難免面臨倦怠。要轉職？還是要為生活繼續適應大環境？計算自己的年資，離退休年限似乎遙遙無期…，只能在內心重複糾結。反觀近幾年歐美興起一股Fire運動，顛覆華人「做到老」才肯退休的觀念，不是要你開除自己，而是追求「財務自主，提早退休」(Financial Independence, Retired Early)的生活，「奪回」時間與生活的主導權！

一國兩制告終 台灣應有啟示

中國大陸5月21日在中國人大第三次會議發布港版的《國安法》，直接繞過基本法第23條，宣告必要時在香港設立國家安全機構，依法履行國安全的相關職責，比去年《逃犯條例》更強硬的掌控香港，限制港人的言論及政治自由，當初鄧小平允諾的「一國兩制，50年不變」也將宣告終結。

熱門新聞

不戀棧五星名廚光環 投身教職培育餐飲界的明日之星

中實控股董事長黃炳彰 不靠富爸爸迎戰疫情

謝金河：跟著錢的感覺走

郭董醉心研發智慧馬桶 豪擲10億也願意

COVID-19疫情 加速全球產業鏈區域化布局

習近平臉腫腫...李克強洩天機：中國6億低收入戶 每月僅賺千元人民幣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。