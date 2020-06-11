快訊

告別高雄！ 韓國瑜：不會接受任何職務

民進黨中常會下周三徵召 陳其邁可望當天辭官投入補選

除權息旺季來襲 你能把握嗎？

聯合新聞網 / 理財周刊

【文／理周教育學苑．方鈞】

A:快速填息代表公司營運佳，高配息雖然很誘人，但如果沒有順利填權息，對參與除權息的股東來說，等於沒有實質獲利放進口袋，小心別看到高配息就跳進場買股。

選股觀點：將去年每股純益(EPS)、獲利成長、配息率加入選股考量，穩健獲利，願意大方配息給股東的好公司，2019年填息情況就是一個參考。參加除權息，最重要的是能「穩定」填息，所以選股時「穩定獲利成長」是必要的參考條件，並且法人大型投資機構願意持續將長線資金加碼於成長性大於市場成長的個股。

為什麼參加「除權息」後股價會降低？公司的財產都已經分配給股東，價值當然會跟著降低！除權除息的概念是發放股利後，股價要往下調整市值。假設今年發出五百萬元股利，股價要向下調整，減少五百萬市值。因為發放的五百萬是從公司內部營利轉移到股東身上。市值會用調降股價來減少，就是除權、除息。拿到多少股息，公司的市值就減少多少。除權息大多集中在六至八月，例如台灣證券交易所─除權息預告表，可以快速查到除權息日期。

除權息，其實就是從口袋右邊到左邊，領的都是自己的錢，因為除權後擁有的股數雖會增加，相對股價也因此降低，一加一減，實際擁有的價值不變。除息也是，雖然能領到現金紅利，股價卻會低於持有成本，除非這檔股票能百分之百填權息(要注意：不是任何股票都能百分之百填權息)。

附表整理高殖利率的股票，投資人可自行參考，是否在除權息之前參與，趁著除權除息日到來，為自己加薪！想學習更多股市操作技巧，可加入理周教育學苑LINE@官方帳號 @moneyedu

【理財周刊第1033期】
【理財周刊第1033期】

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1033期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

相關新聞

低基期營收亮眼股浮現

萬般利空不敵寬鬆，近期全球股市在各大央行持續向金融體系大量挹注資金之下，外溢效應逐步發酵，加上全球各地經濟活動陸續解封，市場風險偏好也隨之升高，於是股市呈現震盪盤堅之勢。

除權息旺季來襲 你能把握嗎？

Q:除權息旺季來襲，相信一定有很多投資者正在等著領今年的股利，常聽人說領股利，到底是什麼呢？配股配息概念清楚嗎？為什麼參加「除權息」後股價會下跌？

非農數據發布跌破眼鏡 美元將繼續升值

Q:美國經濟受新冠肺炎疫情影響，變動劇烈，相對於美聯儲Fed宣布無限量量化寬鬆發行，美股持續性大漲，這次非農就業數據對未來美元走勢是否有影響？

地攤經濟vs.航天事業

美國SpaceX公司的飛行船獵鷹9號火箭在5月30日下午3:22分成功發射，19個小時後，所搭載的飛行船及太空員成功抵達國際太空站，拉開美國商業載人的航天序幕。同一時間，美國經濟也在解封、重啟的氛圍下，失業率下降，道瓊、標普500指數連日飆漲，一如火箭快速升空，對比中國大陸過去一周以來，吵得沸沸揚揚的「地攤經濟」，簡直一個世界，兩樣情。

做自己的醫生 高大成從病理看健康

大家都知道高大成是台灣有名的法醫，偵辦過很多刑事案件，像是陳家烽案件、洪仲丘事件等，鮮少人知道他真正的身分是一位病理學博士，四十多年來醫治無數病患，更在大學裡任教，以病理學、法醫學結合臨床實際案例，作育英才啟發學生，2016年榮獲台灣醫療典範獎，他視病如親，常常與病患閒話家常，可說是台中市區街頭巷尾津津樂道的好醫生。

黃世聰談論 後疫情經濟散戶投資課

一轉眼二○二○年已過將近半載，歷經數個月台灣防疫被國外媒體看見成為全球表率，但在經濟成長的回升也能表現亮眼嗎？如何掌握全球經濟的脈動，以及後疫情時代的產業趨勢？其實也考驗著人民對整體環境的應變能力，尤其現階段更是挑戰股市投資客是否抓緊產業的投資動向。

青少年理財培訓營，為你啟動財商之門

有部微電影，畫面中一位小男孩用渴望的眼神凝視者櫥窗裏可口的蛋糕，用顫抖的語氣小聲的問媽媽：「我可以吃蛋糕嗎？今天是我生日！」媽媽為難的轉身用手探一下口袋裏的錢，然後蹲下來溫柔的對小孩說：「媽媽今天錢不夠，我們下次再買好嗎？」小孩頓時失望的淚眼汪汪對媽媽說：「妳總是這麼說，什麼時候錢才夠！」

529台灣解放日

港版國安法最快8月立法通過，「一國兩制」名存實亡進入倒數計時。這次的中國大陸兩會針對台灣問題，李克強拿掉了「和平」，只談及「統一」，等於否決了蔡英文520談話的「和平」訴求；並且「堅持」一個中國原則下的談判，變相回應蔡英文提出的「對等、對話」的原則。

美中政治角力 台灣拚內需

1997年香港回歸中國大陸，儘管當年有東南亞金融風暴，索羅斯橫掃東南亞金融市場，但到了最後一站─香港，靠著中國大陸撐腰硬是扭轉了頹勢，隔年6544.8點觸底反彈，1999年搭上世紀末的網路泡沫，中國大陸在世人緊盯著「馬照跑、舞照跳，香港50年不變」的承諾，維持了恆生指數21年牛市，在2018年創下33484.08點歷史新高，累積漲幅達四．一一倍。

綠電基建產業能見度最高

為了2025的非核家園政策目標，勢必加速推動綠電建設，提供相關設備的重電產業，未來成長可期，在經濟復甦混沌不明時，不失為最穩當的投資選項。

柴鼠兄弟：提升你的財務智商 做自己的提款機

無論薪資有多少，也無論工作內容是否乏味，大部分的人在職場待過一段時間後，難免面臨倦怠。要轉職？還是要為生活繼續適應大環境？計算自己的年資，離退休年限似乎遙遙無期…，只能在內心重複糾結。反觀近幾年歐美興起一股Fire運動，顛覆華人「做到老」才肯退休的觀念，不是要你開除自己，而是追求「財務自主，提早退休」(Financial Independence, Retired Early)的生活，「奪回」時間與生活的主導權！

一國兩制告終 台灣應有啟示

中國大陸5月21日在中國人大第三次會議發布港版的《國安法》，直接繞過基本法第23條，宣告必要時在香港設立國家安全機構，依法履行國安全的相關職責，比去年《逃犯條例》更強硬的掌控香港，限制港人的言論及政治自由，當初鄧小平允諾的「一國兩制，50年不變」也將宣告終結。

熱門新聞

不戀棧五星名廚光環 投身教職培育餐飲界的明日之星

中實控股董事長黃炳彰 不靠富爸爸迎戰疫情

謝金河：跟著錢的感覺走

郭董醉心研發智慧馬桶 豪擲10億也願意

COVID-19疫情 加速全球產業鏈區域化布局

習近平臉腫腫...李克強洩天機：中國6億低收入戶 每月僅賺千元人民幣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。