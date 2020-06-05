黃世聰談論 後疫情經濟散戶投資課

【文．洪寶山】

後疫情時代全球經濟局勢

世紀投機家安德烈．科斯托蘭尼說過，「人心＋資金」決定所有市場起落。此話可套用於任何時刻，特別是今年受疫情影響，更是重重的打擊全球經濟。財經專家黃世聰提出見解，隨著疫情的趨緩，各國為重振經濟實施量化寬鬆政策，不論美國聯準會或歐洲央行，甚至中國大陸的定向降準，皆是為了將資金釋放試圖走回錢淹腳目的美好。其二，是由政府增加預算，提供紓困或擴大內需的方式，相輔相成讓經濟逐步回升。

就此，從資金的觀點來看，全世界政府透過相似的手法釋放資金，為了就是挽回人民對於未來經濟的信心，若有信心及資金的加持，整體股市一定會被帶動起來，因此，黃世聰說明，現今趨勢走的是資金行情，而不是單一的基本面走向。

舉例來說，各國股市中的指標皆靠大型權值股撐腰，產生產業中大者恆大的局面，如：台積電在這波疫情影響相對小，業績並無影響，但有部分產業並不是如此，在內需市場依舊表現得慘不忍睹，但在台股指數上並不會特別展現出來，因此出現社會經濟兩極化的局面。

回到整體經濟面，由各國政府帶領之下，若疫情不再是影響經濟的唯一主因，中美雙方誰會先回穩經濟成長呢？黃世聰淡然表示，當然是中國，因為先解封的國家經濟成長相對會較快，但是論起股市重回高點，可能是美國恢復速度較快。

其原因有二，首先美股距離股市高點比陸股差距小，目前那斯達克綜合指數已來到歷史最高點只差6％的距離左右。再者今年逢美國總統大選，大選年政府更是加強整體經濟回升的力道，因此，經濟趨勢的好轉會比預期來得強烈，投資客也可以適當觀察並等待時機！

國內產業將面臨的困境及挑戰

當各國都在實施量化寬鬆的政策來重整經濟局勢，反觀我國政府無法透過印製鈔票，但可透過降息的方式來增加市場的流動性，相對的也降低民眾將資金存入銀行的意願，銀行貸款利率降低，整體間接可增加股票市場中的流通性或消費意願。

審視國外金融市場，今年表現皆不佳，因為許多企業接二連三的倒閉，投資部位也被套牢，就此業績表現亦不看好。但在國內金融市場，投資海外部位其實較少，所以受到國際金融的影響不大，而大部分還是留在國內市場，因此許多股票股價還能再創新高，疫情雖然影響民心，但對於直接性投資影響相對小。

而企業經營就因產業不同而有好有壞，以出口外銷導向的科技公司為例，如：5G、LED、IC等產業今年獲利還有望。但以內需產業，如：觀光旅遊、餐飲及航運等相關產業皆是虧損甚至破產，差異如此之大，就是深受本次疫情的影響，它從中改變人類的生活方式，藉此，高科技產業成為這一波疫情下的大贏家。

原因在於，無論封城與否，民眾少出門，最常使用的就是電子產品，在家看電影、使用社交軟體……等，特別是未來5G產業的興盛，人們將會有更多的娛樂，讓「宅經濟」快速竄起，因此更多新型技術或光通訊元件，將是未來值得關注的產業及議題方向。

另外，黃世聰透露目前國內值得關注的兩大題材，一、「國防產業」，目前台灣與美國的國防方面是越來越緊密，可留意一些航太或國艦國造相關概念股。二、「風力發電」，綠能產業也是政府主打的政策之一。以上是未來可期待的，但防疫概念股以現階段來看漲幅比較大，就需要稍微停看聽觀察一下。

現階段成為「散戶」的投資課

話說回來，未來台灣是否會來到零利率的時代？黃世聰站在客觀角度解釋，目前歐洲已是零利率，甚至出現負利率，而美國幾乎是零利率的局面。以台灣來說，若持續經濟不振，或是疫情長期拖延，經濟無法回穩，會一直出現降息的壓力與空間，但是短期央行依舊保持不宜零利率的心態，民眾也不須過度擔憂。

但在經過這次大規模的經濟震盪，黃世聰鼓勵民眾「懂得投資才是決勝關鍵」。況且在低利率的社會環境下，利率以約1.2％左右計算，加上台灣通膨估計約2％上下，如此一來一往，定存利息永遠跑不贏通膨，現金存入銀行反而越存越少。但投資一次就可能有10％的獲利，短期內就可抵過銀行十年的定存。因此，學習投資理財成為人們生活中的一門必修課。

藉此黃世聰針對不同族群提出建議，對上班族來說，他不建議防禦型產品，反而可投資被動式基金，但對國際局勢了解的散戶可投資高收益債，以目前殖利率約四％至五％左右，盡量挑選少賠本金的標的。

同時，若要選擇中長期投資標的，在資金過剩時國內房地產會是首選之一，雖然短期內無法看見投資效益，但將時間成本拉長來看，房地產會是抵抗通膨的投資標的之一。而針對屆臨退休族群來看，可投保有固定收益之年金險，或相對安全之大型龍頭股，以上皆可作為參考。

黃世聰個人投資經驗大公開

隨著後疫情時代來臨，台股大盤指數也隨著疫情趨緩而逐漸回升，股民們的投資信心也站了起來。黃世聰分享自己過去投資的操作法則。首先，從股價來看，需站穩在季線(60日線)及年線(240日線)之上。主要原因是，股價若站回季線或年線之上且迅速往上，表示未來走勢的表現並不差。他提醒，任何一檔股票若有大行情將出現，股價一定會站在季線或年線之上。

接著，須詳細觀察從上述挑選的股票中是否有族群性，這很重要。因為任何一次的大行情，很少單一個股獨自有漲幅。如同前陣子，被動元件是相關產業同時大漲。因此不同時期皆有某一特定族群在成長，鎖定題材跟著主流股操作，往往能挑選出適合進場的投資標的。

除此之外，黃世聰更深入說出自己的操作技巧，一旦挑選出適當題材，即可篩選出二十檔相關個股，作為這段期間主要的操作標的。但一段期間後，又竄出新族群，就要無時無刻的更改標的，挑選條件同上。而買點就會設在大盤回檔時，股價隨之回到季線之上，且針對個股操作投資兩至三個月即可。因為最佳的行情通常持續短短幾個月就結束了，因此題材股不宜長抱。

但假設題材股不建議長期持有，還有哪些適合的投資標的可選擇呢？黃世聰說道，台灣本身就是一個淺碟市場，股票市值不高又易受外界經濟而影響，除了台積電這類大型龍頭股，基本上都不適合長期投資。

真要長期投資個股，還是美股的產業個股較適當，畢竟選擇經濟產業的源頭或龍頭企業較能順著市場趨勢，雖然漲幅獲利與台股個股相較之下來得緩慢，卻是穩健且持續成長的投資標的。

最後，判斷投資市場資訊的真假，亦是投資人必須學習的能力之一。除了透析企業基本消息面，更要蒐集整體產業的市場趨勢，不能只靠單一消息下定投資決策。此外，黃世聰強調「市場有變化才有商機」，找出未來產業的脈動，才能坐穩在股市的浪頭上。

【理財周刊第1032期】