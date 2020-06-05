快訊

為何印度會出現鳳梨爆彈？悲憤的大象虐殺案

校園6月7日後要不要戴口罩？侯友宜：保持社交距離可不戴

529台灣解放日

聯合新聞網 / 理財周刊

【文．洪寶山】

換言之，蔡英文提出的「和平、對等、民主、對話」，已經被全盤否決，和平被拿掉，對等是不可能，想對話就是在一中原則下。至於民主，當然有，但不是天賦人權的民主，是類似香港一樣的民主，也就是自由民主的尺度有多大，端看中共老子的心情給。

也就是說，2020年5月29日中共已經把台灣推向了美國，漸離漸遠。未來的歷史必然會記載「529台灣解放日」，因為這將是台灣人覺悟解放的一天，全民朝野再也不用為了「一國兩制，和平統一」找出路，因為中共給的路已經很明白了，要嘛，承認中華民國已經滅亡了，接受一個中國就是中華人民共和國，成為類似香港一樣的特區，將來言論自由受限；不接受，就不排除武力統一，簡單明瞭。

美台關係越來越緊密

試問，台灣人您願意當亡國奴嗎？在沒有尊嚴的統一條件下，將來會有好果子吃嗎？當然不願意，所以5月29日這一天已經為台灣做了選擇，親美是唯一的出路。

正好把中國大陸當作是假想敵的美國也需要台灣這個太平洋第一島鏈的重要夥伴，美台不僅一拍即合，而且更是繼一九七一年尼克森背叛中華民國，承認中華人民共和國以來，美台關係最親密的時候，這一點從美國國務卿蓬佩奧在蔡英文五二○的總統就職典禮上發表官方的祝賀詞，可以得到驗證。

在美國批評G7過時，有意邀請南韓、印度、澳洲等組成G11抗中聯盟，不排除將來台灣也有可能在美國力挺之下，用某種形式加入，可以說，美台之間的關係已經越來越緊密了。

不過，台灣是美國的第51州嗎？當然不是，老美知道就算心裡很想，但也不可能明著跟中共對幹，因為台灣真正的存在價值就是「永遠不統一，可反覆利用」，保持小三的現狀，最符合老美的利益。

台灣沒有討價還價的條件

要不是尼克森擺了老蔣一道，中華民國又怎麼會被迫退出聯合國呢？遠的不說，近的就是5月18日的WHO提案虛晃了一招，搞得現在台灣沒退路，只能抱緊老美的大腿，這就是老美的兩手策略，穩贏，把台灣當小三，需要的時候就來搞一下，氣氣中共；不需要的時候，就自愛點，別添亂。

就像日本號稱美國最親密的盟友，但是真的遇到日本跟南韓貿易戰對幹時，美國又做了些什麼努力，還不是在旁邊說風涼話，叫日、韓自己好好協調。

所以台灣要認清處境，別對美中兩強心存幻想，沒有核子彈的台灣，是不可能像北韓一樣，具有討價還價的條件，頂多就是替老美跑跑龍套，給點甜頭，千萬別指望老美真的出兵幫台灣打中共，資本主義的老美算盤可精的很。

兩強之間擺盪 也有經濟利益可圖

中美關係撕破臉，從貿易戰打到科技戰，再打到人權戰。中國大陸在兩會之後拋出香港國安法議題，無非就是為了轉移經濟衰退、失業人口高升的內部矛盾增加的壓力。但這還不是最壞的情況，因為川普的競選策略就是打中國牌，除了退出WHO、取消香港特殊地位、制裁中共與香港官員，近日川普升高民族主義，打算將數千名在美的中國留學生驅逐出境，並研究禁止中國大陸公司在美國上市。

兩隻大熊在打架，以政治來說，台灣自然是向美國靠攏；從經濟上來說，「一球兩制」正式形成，兩套規則、兩套標準，往好處想，台灣廠商至少可以擺盪在這兩者之間，坐收經濟利益。

悶太久 民眾期待重啟經濟

儘管美國川普總統因港版國安法取消香港特殊貿易地位，台股在防疫有成的歡慶下，絲毫不受影響，6月1日由傳產、電子股領軍，重新站上「萬一」的近日新高，顯示民眾對於重啟經濟的信心。不只台股，鄰近的日本也因為經濟復甦，日經指數從3月16日至6月2日已上漲36％，連香港恆生指數也擺脫日前美國對於港版國安法制裁的陰霾，盤中一度跳空高開逾五百點。

原因在於美國正面臨數十年來最嚴重的種族暴動，川普為內政焦頭爛額，只發表取消香港特殊地位及制裁中港官員，相關制裁措施未有詳細方案，市場反應還算平靜，觀望氣氛仍濃厚。

但是香港的命運還是牽繫著台股，美中關係越緊張，國安基金越是隨時場外待命護盤，可預期11000點以下終將成為新的底部區，在台灣防疫有成，全年GDP可望保1％的情況下，台股將提前展開第三季的科技股旺季。

【理財周刊第1032期】
【理財周刊第1032期】

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1032期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

延伸閱讀

川普為何怒掀中美民航戰 美媒揭內幕

川普規畫G7峰會 反中親中國際角力

停推川普貼文 Snapchat：種族暴力沒有灰色地帶

擺拍惹議 川普撇責：我沒下令清場

相關新聞

青少年理財培訓營，為你啟動財商之門

有部微電影，畫面中一位小男孩用渴望的眼神凝視者櫥窗裏可口的蛋糕，用顫抖的語氣小聲的問媽媽：「我可以吃蛋糕嗎？今天是我生日！」媽媽為難的轉身用手探一下口袋裏的錢，然後蹲下來溫柔的對小孩說：「媽媽今天錢不夠，我們下次再買好嗎？」小孩頓時失望的淚眼汪汪對媽媽說：「妳總是這麼說，什麼時候錢才夠！」

529台灣解放日

港版國安法最快8月立法通過，「一國兩制」名存實亡進入倒數計時。這次的中國大陸兩會針對台灣問題，李克強拿掉了「和平」，只談及「統一」，等於否決了蔡英文520談話的「和平」訴求；並且「堅持」一個中國原則下的談判，變相回應蔡英文提出的「對等、對話」的原則。

美中政治角力 台灣拚內需

1997年香港回歸中國大陸，儘管當年有東南亞金融風暴，索羅斯橫掃東南亞金融市場，但到了最後一站─香港，靠著中國大陸撐腰硬是扭轉了頹勢，隔年6544.8點觸底反彈，1999年搭上世紀末的網路泡沫，中國大陸在世人緊盯著「馬照跑、舞照跳，香港50年不變」的承諾，維持了恆生指數21年牛市，在2018年創下33484.08點歷史新高，累積漲幅達四．一一倍。

綠電基建產業能見度最高

為了2025的非核家園政策目標，勢必加速推動綠電建設，提供相關設備的重電產業，未來成長可期，在經濟復甦混沌不明時，不失為最穩當的投資選項。

柴鼠兄弟：提升你的財務智商 做自己的提款機

無論薪資有多少，也無論工作內容是否乏味，大部分的人在職場待過一段時間後，難免面臨倦怠。要轉職？還是要為生活繼續適應大環境？計算自己的年資，離退休年限似乎遙遙無期…，只能在內心重複糾結。反觀近幾年歐美興起一股Fire運動，顛覆華人「做到老」才肯退休的觀念，不是要你開除自己，而是追求「財務自主，提早退休」(Financial Independence, Retired Early)的生活，「奪回」時間與生活的主導權！

一國兩制告終 台灣應有啟示

中國大陸5月21日在中國人大第三次會議發布港版的《國安法》，直接繞過基本法第23條，宣告必要時在香港設立國家安全機構，依法履行國安全的相關職責，比去年《逃犯條例》更強硬的掌控香港，限制港人的言論及政治自由，當初鄧小平允諾的「一國兩制，50年不變」也將宣告終結。

台股四攻萬一關卡 多空即將表態

Q:前陣子全球股災，台股也慘遭波及，近日因封城解禁及新冠疫苗研發有望等利多消息刺激，各國股市漸漸回穩。台股自4月30日截至5月26日以來，已經第四次挑戰11000點大關，雖無法順利站穩，但攻擊意象明顯，未來台股能夠順利上攻嗎？

華為限令 香港變局 美中爭霸白熱化

面對只剩五個月就是美國總統大選，川普已經決定把選戰定調在美中貿易戰PART Ⅱ─跟中國大陸討公道。在11月投票之前，迫使中國大陸簽署美中貿易二階段協議，趁勝問鼎白宮。

嚴選趨勢向上個股操作

美股強漲挑戰前高，尖牙股出盡鋒頭，台股再戰「萬一」等待外資認錯回補，產業透明度高的低基期趨勢股，是換股操作，持盈保泰的首選。

從首季營益率找口袋名單

美股本益比偏高、華為新禁令衝擊供應鏈、台股面臨變數不少，從第一季財報中嚴選營益率較去年同期更優的個股，作為拉回布局的參考。

今年下半年值得期待的主機板產業

主機板(Motherboard, Mainboard，簡稱MB)是指具有擴充能力的PCB，又稱為主板、系統板、母板或是底板。簡單的說，主機板是所有連接組件的平台，典型的主機板提供一系列電子零件的接合點。這些電子元件包括：處理器CPU、顯示卡GPU、介面卡、音效卡、硬碟機SSD、記憶體DRAM FLASH、被動元件、主動元件和保護元件等，主機板提供對外裝置的接合，連接方式通常直接插入相關的插槽，或用線路連接。

提升國際觀 張真卿教你聰明賺外匯

相較於股票，投資者不易接觸外匯，認為外匯市場遙遠又難懂，必須熟悉總體經濟才能操作外匯。事實上，外匯比股市更容易了解及操作，對於有在操作股票的投資者而言，若能了解外匯市場的變化，更能洞悉股市漲跌背後的原因及外資的動向，本期理財我最大邀請到股市專家，同時也是外匯操盤高手張真卿以深入淺出的方式，帶領大家進入外匯市場。

熱門新聞

庫存去化不易 油價顛簸

筆電零組件迎來大成長

誰掌6月說話權?

GIS-KY營運重返榮耀

美中政治角力 台灣拚內需

綠電基建產業能見度最高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。