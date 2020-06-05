【文．洪寶山】

換言之，蔡英文提出的「和平、對等、民主、對話」，已經被全盤否決，和平被拿掉，對等是不可能，想對話就是在一中原則下。至於民主，當然有，但不是天賦人權的民主，是類似香港一樣的民主，也就是自由民主的尺度有多大，端看中共老子的心情給。

也就是說，2020年5月29日中共已經把台灣推向了美國，漸離漸遠。未來的歷史必然會記載「529台灣解放日」，因為這將是台灣人覺悟解放的一天，全民朝野再也不用為了「一國兩制，和平統一」找出路，因為中共給的路已經很明白了，要嘛，承認中華民國已經滅亡了，接受一個中國就是中華人民共和國，成為類似香港一樣的特區，將來言論自由受限；不接受，就不排除武力統一，簡單明瞭。

美台關係越來越緊密

試問，台灣人您願意當亡國奴嗎？在沒有尊嚴的統一條件下，將來會有好果子吃嗎？當然不願意，所以5月29日這一天已經為台灣做了選擇，親美是唯一的出路。

正好把中國大陸當作是假想敵的美國也需要台灣這個太平洋第一島鏈的重要夥伴，美台不僅一拍即合，而且更是繼一九七一年尼克森背叛中華民國，承認中華人民共和國以來，美台關係最親密的時候，這一點從美國國務卿蓬佩奧在蔡英文五二○的總統就職典禮上發表官方的祝賀詞，可以得到驗證。

在美國批評G7過時，有意邀請南韓、印度、澳洲等組成G11抗中聯盟，不排除將來台灣也有可能在美國力挺之下，用某種形式加入，可以說，美台之間的關係已經越來越緊密了。

不過，台灣是美國的第51州嗎？當然不是，老美知道就算心裡很想，但也不可能明著跟中共對幹，因為台灣真正的存在價值就是「永遠不統一，可反覆利用」，保持小三的現狀，最符合老美的利益。

台灣沒有討價還價的條件

要不是尼克森擺了老蔣一道，中華民國又怎麼會被迫退出聯合國呢？遠的不說，近的就是5月18日的WHO提案虛晃了一招，搞得現在台灣沒退路，只能抱緊老美的大腿，這就是老美的兩手策略，穩贏，把台灣當小三，需要的時候就來搞一下，氣氣中共；不需要的時候，就自愛點，別添亂。

就像日本號稱美國最親密的盟友，但是真的遇到日本跟南韓貿易戰對幹時，美國又做了些什麼努力，還不是在旁邊說風涼話，叫日、韓自己好好協調。

所以台灣要認清處境，別對美中兩強心存幻想，沒有核子彈的台灣，是不可能像北韓一樣，具有討價還價的條件，頂多就是替老美跑跑龍套，給點甜頭，千萬別指望老美真的出兵幫台灣打中共，資本主義的老美算盤可精的很。

兩強之間擺盪 也有經濟利益可圖

中美關係撕破臉，從貿易戰打到科技戰，再打到人權戰。中國大陸在兩會之後拋出香港國安法議題，無非就是為了轉移經濟衰退、失業人口高升的內部矛盾增加的壓力。但這還不是最壞的情況，因為川普的競選策略就是打中國牌，除了退出WHO、取消香港特殊地位、制裁中共與香港官員，近日川普升高民族主義，打算將數千名在美的中國留學生驅逐出境，並研究禁止中國大陸公司在美國上市。

兩隻大熊在打架，以政治來說，台灣自然是向美國靠攏；從經濟上來說，「一球兩制」正式形成，兩套規則、兩套標準，往好處想，台灣廠商至少可以擺盪在這兩者之間，坐收經濟利益。

悶太久 民眾期待重啟經濟

儘管美國川普總統因港版國安法取消香港特殊貿易地位，台股在防疫有成的歡慶下，絲毫不受影響，6月1日由傳產、電子股領軍，重新站上「萬一」的近日新高，顯示民眾對於重啟經濟的信心。不只台股，鄰近的日本也因為經濟復甦，日經指數從3月16日至6月2日已上漲36％，連香港恆生指數也擺脫日前美國對於港版國安法制裁的陰霾，盤中一度跳空高開逾五百點。

原因在於美國正面臨數十年來最嚴重的種族暴動，川普為內政焦頭爛額，只發表取消香港特殊地位及制裁中港官員，相關制裁措施未有詳細方案，市場反應還算平靜，觀望氣氛仍濃厚。

但是香港的命運還是牽繫著台股，美中關係越緊張，國安基金越是隨時場外待命護盤，可預期11000點以下終將成為新的底部區，在台灣防疫有成，全年GDP可望保1％的情況下，台股將提前展開第三季的科技股旺季。

【理財周刊第1032期】