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美中政治角力 台灣拚內需

聯合新聞網 / 理財周刊

【文．洪寶山】

2020年中國大陸通過港版國安法，年內恰巧適逢COVID-19疫情，情況類似1997年，唯一不同的是，國際政治局勢驟變，美中貿易戰升級到科技戰，並擴延到政治戰。

美退出WHO 世界分裂成兩大陣營

5月29日美國總統川普宣布退出WHO(世界衛生組織)，並取消香港特殊待遇，美國此舉正式宣告世界分裂成兩大陣營，一邊是以中國大陸(中華人民共和國)、俄羅斯為首的共產主義聯盟，搭配擁有核彈的北韓與石油的伊朗反美國家；另一邊是以美、英為首的五眼聯盟(加拿大、澳洲、紐西蘭)，結合太平洋第一島鏈的南韓、日本、台灣(中華民國)、菲律賓。

是的，沒錯，當今的局勢就是延續了二戰之後的殘局，1950年的韓戰，毛澤東出兵支援北韓，藉由韓戰趁機要求史達林協助建立中國大陸的軍工產業，同時抗美援朝的口號震天響，掩蓋了內部土改、訂愛國公約、搞生產競賽、鎮反等改革運動，結果當時武器數量與品質都遠不如美國的中共用百萬條人命，跟美國為首的聯合國軍打了個平手，造就了毛澤東的勢力空前擴大與歷史定位。

無獨有偶的，習近平正是毛澤東的崇拜者，抗美，根本就不在乎香港六百萬人的生命，習近平在乎的是，這次因COVID-19所造成疫情初期的隱匿錯誤，能不能成功的混水摸魚的瞞過世人的眼睛；甚至藉著對抗川普的帝國主義，統一台灣，比肩毛澤東的歷史地位。

香港恆生指數未來兩年探底 17000點以下或可危機入市

所以，恆生指數必然因為失去亞洲金融中心的特殊地位與街頭抗議事件頻傳的利空衝擊而下跌，在未來的18至24個月處在探底的過程，從波浪理論的角度，不排除下探17000點附近的超長期上升趨勢線。

但作為中共一國兩制的樣板，在台灣問題還沒解決之前，中國大陸一定會伺機炒底重新營造一片欣欣向榮的新中國夢，因此，如果將來看到17000點以下的恆生指數，可能又是另一次危機入市的機會。

川普呼風喚雨的做了三年美國總統，上任以來道瓊指數從18000點附近漲到近3萬點，正準備挾經濟改革的成果邁入連任之路，結果流年不利，先是對伊朗發動斬首行動，差一點引爆美伊大戰，結果美國還是躲不過血光之災，COVID-19疫情死了超過10萬人，說不定美伊開戰都死不了這麼多美國人。

更要命的是，一場防疫大作戰的指揮無方，錯失了三月初圍堵病毒擴散的時機，現在更賭氣的退出WHO，等於平白的把世界公衛的領導權讓給了中國大陸，無形中給了中國大陸更大的國際話語權。

華為戰備儲備計畫 兩年前就開始布局

回顧國民黨自李登輝當家以來，黨內菁英份子因意見不合而退黨出走，不管是新黨也好，親民黨也罷，那一個不是一時之選，結果呢，體制外的改革如果沒有流血犧牲的覺悟，那麼馬後炮的回顧，都是自殺式的選擇。從這個角度來看川普的退出WHO，可能就等同於1971年中華民國被迫退出自己創立的聯合國一樣，是個錯誤的決定，因為中國大陸最擅長的就是以時間換取空間。

既然國際政局已經回到一戰之後、二戰之前的分裂成兩大陣營，那麼美中撕破臉對決是難免的，所以華為早在2018年中興通訊被打壓之後，就積極地儲備賽靈思(Xilinx)的可程式化邏輯閘陣列(FPGA)晶片與英特爾(Intel)的伺服器晶片，採取終端需求一百個，則下訂一百五十個的戰備儲備計畫。

根據日經新聞的報導，華為的晶片現有庫存可維持十八個月到二年，從這個角度可解釋為什麼台積電過去兩年能夠不受美中貿易戰的影響，先進製程的訂單滿到排隊，原來就是華為預先把2020至2021年的訂單搞定，也等於宣告2021年之後將少了來自華為20％的訂單，或許這就可以解釋為什麼台積電之前的股價始終受制於季線的下彎壓力，三百元關卡站不上去。

在6月1日媒體揭露台積電的五奈米擴建與三奈米的設廠延遲兩個季度，隨後台積電澄清「目前一切按照計畫進行，三奈米工藝如期在2021年試產，2022年下半年正式量產。」看來只有等第二季法說會才能釐清市場的疑慮。

端午節之前多頭選股方向 投信鎖碼股

從5月29日川普召開針對中國記者會內容了無新意，費城半導體指數尾盤上漲，跟企業級以太網數據轉換有關的邁威爾科技(MRVL)，股價領先創今年新高32.96美元，就不難理解智邦股價為何能領先創歷史新高247元，投信雖然買的不多，但也是連續八天買超，由此可見，投信鎖碼股很有可能是六月端午節之前的多頭選股方向。

統計五月投信買超排行榜，台灣高鐵買超15379張奪得第一順位，華通15311張次之，臻鼎-KY買超11211張，但股價沒什麼動，或許可以留意。

此外，持續買超且股價技術面強勢的個股，還有廣達、GIS-KY、惠特、光寶科、頎邦、台肥、宣德、和碩、華擎、泰鼎-KY、瑞祺電通、雍智科技、嘉晶、新普、晶華、金像電、高力、譜瑞-KY、建準、寶齡富錦、喬山、力旺等。選股方向大抵是mini LED、伺服器、NB相關、防疫快篩、華為禁令升級受益的IP、氮化鎵、觀光等。

觀光類股暑假反彈好機會

觀光倒是可以聊一下，畢竟消費券與安心旅遊補助方案都將在暑假上路，比較基期低的優勢，可預期暑假將是反彈的好機會，不過由於入出境隔離14天的限制沒有取消，因此拚內需的重點必然是餐飲跟住宿。

以餐飲來說，晶華、王品、瓦城、美食-KY、六角、漢來美食、豆府、安心等的每股稅後盈餘都不錯，2019年瓦城15.51元、晶華10.58元、六角9.7元、漢來美食7.2元、豆府6.6元、安心5.02元、美食-KY 5.18元、王品4.77元。

而第一季在疫情的突然衝擊下，只有王品虧損，其餘都是賺錢，其中更以豆府(1.7元)、瓦城(1.25元)、晶華(1.16元)的每股稅後盈餘超過一元，就現金股利殖利率來看，晶華6.39％、豆府4.44％、瓦城3.91％，從技術面走勢來看，也都反彈到年線壓力附近，屬於相對強勢的個股，可留意追蹤。

此外，觀光類股當中還有其他業績股，例如柏文2019年EPS 7.15元，第一季EPS 1.68元，現金股利殖利率2.5％，雖然少了點，但是獲利穩定，配息逐漸增加，也是值得長期投資的標的。

雖然投信也買了不少的運輸股，例如華航與長榮，但在美中的航線還沒復航之前，運輸股的投資氣氛不容易樂觀，要觀察美中的政治角力何時舒緩，不排除中國大陸會在11月美國大選前後接受復航的談判。

【理財周刊第1032期】
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