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青少年理財培訓營，為你啟動財商之門

聯合新聞網 / 理財周刊

【文．理周教育基金會】

貧窮不是宿命，財商知識為關鍵之一。有鑑於此，理周教育基金會自2015年起舉辦公益「青少年理財培訓學習營」今年邁入第10期了。針對清寒家庭或符合低收資格的國三到高三學子，自7/25起，只要參與三天的財商課程，學習『正確的理財知識與金錢觀念』、『夢想的建立與堅持』。課程全勤並符合研習規定者，每人還可獲贈獎學金2000元；同時舉辦理財寫作競賽，最高獎金5000元。

青少年理財培訓學習營舉辦幾期下來，學生的回饋總讓人動容。來自世展會所推薦的楊同學感謝的說，一開始她其實是抱著來賺錢的心態，出席三次就能拿到兩千塊，怎麼看都比在外面打工還賺。但真正上過第一堂課後才恍然大悟原來理財這麼重要。家庭的因素讓她總是害怕自己哪一天會跟父親一樣被貧窮改變，變得不再自信並且需要靠著菸酒來消除壓力與煩惱。而藉由參加這次的青少年理財活動，讓她發現要想突破馬太效應——貧者愈貧，富者愈富，除了要能妥善運用錢財之外，視界與恆心才是關鍵。

理財為何需要學習，如何運用工具也是一項課題，另一位程同學的心得是，

課程中讓他感受到高報酬的投資中有高風險，所以應該經過評估後，再決定是否投資，避免血本無歸，或是可以選擇風險較低的投資，雖然可能報酬少，但相對穩定。以及除了靠勞力賺，還能用時間或是金錢去幫助獲得收入，例如投資就是一種用錢滾錢的方式，如果能有效利用勞力、時間、金錢三種資源去賺錢，不只是安全，也有可能比單靠一種方式賺得多，所以在做任何投資前都要經過計畫，才能賺得安心且安穩。

理周教育基金會祈望透過培訓活動為學子們撒下理財種子並茁壯成長，未來幫助到家庭脫離經濟弱勢，翻轉人生不是夢。歡迎符合資格的清寒學子及社會福利機構等踴躍報名，報名自即日起至7月10日止，名額有限，詳細活動資訊至理周教育基金會官網查詢http://www.moneyedu.org.tw或電洽(02)77258588。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1032期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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