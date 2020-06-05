快訊

為何印度會出現鳳梨爆彈？悲憤的大象虐殺案

校園6月7日後要不要戴口罩？侯友宜：保持社交距離可不戴

綠電基建產業能見度最高

聯合新聞網 / 理財周刊

【文．馮泉富】

今年是特殊的一年，股市熔斷次數最多，全球封城限制人流案例最多，全球央行撒錢頻創紀錄，國際政治博弈沒有最嚴重只有更嚴重。

5月28日中國通過「港版國安法」決定草案，引發國際社會強烈反應。接著美國嗆聲取消香港特殊優惠待遇，並準備對在美國上市的陸企進行更嚴格審計，甚至計劃取消數千名與解放軍相關大學有關的大陸研究生、研究人員的簽證。

實體經濟跟不上股價指數腳步

繼美國之後，英國傳出規畫與其他G7國家(美國、加拿大、日本、法國、德國、義大利)，以及韓國、澳洲、印度等共十個民主國家組建「D10」聯盟，降低對中國的依賴，突破華為在5G領域的壟斷；同時也將減少對中國醫療、戰略物資的依賴。

逆全球化啟動，各個領域的矛盾、衝突持續增加，金融市場也不例外。全球主要股市已反彈了一大段，美國NASDAQ期貨於截稿前距離2020年2月19日的歷史高點僅差1.7％，隨時即將再度改寫紀錄；但實體經濟的修復速度卻步履蹣跚，套句連續劇的台詞，已經回不去了。因此，現階段投資人的錯亂其來有自，無可厚非。

從基本面的角度觀察，美國供應管理協會(ISM)公布的五月製造業PMI終值，雖從4月的41.5升至43.1，但距離50榮枯線依然遙遠。細項中的新訂單指數為31.8，仍躺在低檔徘徊。IHS Markit新公布的歐元區五月製造業PMI終值為39.4，儘管較四月終值歷史新低33.4有所回升，一樣遠低於50榮枯線，以歐洲最大經濟體為例，德國五月製造業PMI為36.6，於歐元區排倒數第二，感受不到明顯復甦。股價指數的上漲逐漸與實體經濟脫鉤。

美國消費呈髮夾彎 支出保守創新紀錄

除了美、歐實體經濟修復緩慢以外，亞洲除了中國以外也都表現不佳。日本新公布的五月製造業PMI，從四月的41.9降至38.4，不僅連續第四個月走低，也改寫2009年3月以來最低紀錄。受訪企業中約有55％表示，因生產受到擱置與需求出現崩跌，導致產能數量比前一個月加速下滑。

IHS Markit公布的韓國五月製造業採購經理人指數(PMI)，由四月的41.6下滑至41.3，創2009年1月以來最低，創逾十年來最快衰退速度，也是連續五個月低於五十景氣榮枯分水嶺。

也許部分投資人會認為製造業不夠重要，我們再來觀察對美國經濟十分重要的消費者支出數據。現階段即便美國政府支付紓困支票予民眾，讓四月個人所得增加10.5％，但美國新公布的四月個人支出年增率卻為衰退16.88％，創下跌幅新紀錄，而儲蓄率反向創新高達33％，跌破全球投資人眼鏡。

據調查發現，其中有超過四分之一的百萬富翁表示會暫延置產計畫，15％則說會延後購買新車。至於問到何時才會進行這些消費，約有37％受訪者表示要等到2021年或之後。

也許上次金融危機的經驗讓這些百萬富翁心有餘悸，對消費行為呈現更為審慎，且多數受訪者認為美股S&P500指數到年底仍將下跌，其中逾三分之一認為美股到年底至少跌10％。

當今朝有酒今朝醉的美國人都改變消費行為，開始積極儲蓄時，以消費成長力道為主要經濟擴張方式的美國，景氣何時才能復甦呢？

初領失業救濟人數雖降低 但二百餘萬人仍舊偏高

美國的消費保守有可能導致全球景氣恢復的速度降低，而這又與我們每周追蹤的就業市場概況息息相關。

美國勞工部新公布截至5月23日止的一周初領失業救濟金人數，較前周減少32.3萬，總數降至212萬人，雖低於前周的240萬，但仍高於市場預估值的205萬人。

至於連續請領失業救金人數，截至五月十六日當周為2110萬人，較前周減少390萬人，雖然遠高於先前2009年的歷史紀錄，也就是上次經濟衰退尾聲所創的650萬人，但總是好的開始，接下來就需追蹤下降的速度夠不夠快。

復甦力道越弱 資金釋放越兇 股市矛盾元凶

現階段對股市最有利的背景條件就是資金，全球超低利率的環境，加上各大央行釋放的充沛流動性，使資金被迫持續湧進「有息資產」，因而推高股價指數。

重點是各大央行的資金水龍頭不僅短期內不會關閉，且越開越大，尤其是景氣復甦力道越弱的經濟體，撒錢力道就越大。

由於歐洲央行預測今年歐元區經濟的衰退幅度將介於8％到12％之間，因此，日前歐盟執委會就發布規模7500億歐元(約8270億美元)的復甦基金計畫，希望協助歐洲經濟能從肺炎疫情危機脫身。

這項7500億歐元的復甦基金，有五千億歐元將以現金方式發放給成員國家，另外二千五百億歐元則以貸款形式提供。

日本方面，由於日本陷入二戰後最嚴峻的衰退困境，因此，繼四月推出的117兆日圓振興方案後，安倍政府將再編列新的1.1兆美元(117兆日圓)振興方案，總額累計達到2.18兆美元(約234兆日圓)，約等於日本國內生產毛額的40％，已逼近美國的2.3兆美元經濟援助方案規模。

第二輪振興方案的重點將包括增加醫療支出、援助無法支付租金的公司、對失去兼職工作的學生提供支持，以及對銷售額銳減的企業給予更多補助等。

景氣金絲雀的韓國方面，四月出口較去年同期嚴重衰退達25.1％，其央行公布的經濟展望認為，2020年國內生產毛額(GDP)預估衰退0.2％，因此，雖然今年已推出245兆韓元(約1979億美元)振興方案規模，約合GDP的一二．八％，但仍繼續規劃今年第三筆追加預算，並於5月28日先行再度降息一碼至0.5％的歷史低點。

大陸有5G建設 台灣有電力基建

將焦點拉回台股，雖然台灣現階段景氣復甦的力道並不強，但台股有一個極大的優勢在於股息殖利率非常高。

今年上市櫃公司發放現金股利總金額約1.36兆元，雖低於去年的1.43兆元，但對照目前台股的總市值約三三．三兆元新台幣，整體現金股息殖利率約4.0％，遠優於台灣十年期公債殖利率0.47％左右。

充沛的資金加上利差的誘因，讓加權指數維持高檔的時間拉長。當然，下半年全球仍有諸多變數，這是主要困擾投資人的原因；因此，選股策略的方向，宜從眾多不確定因素中，尋找相對確定的族群。

眾所周知，中國大陸為了刺激經濟，政策上將大筆資源導入5G建設，這就是十分確定的事。台灣方面，電力系統的基建於眾多刺激政策中相對亮眼。

由於台灣核二廠之一號機即將於2021年除役，為補足供電缺口，及配合增氣減煤，台電將啟動協和、大潭、台中及興達電廠更新擴建案，預計至2027年，四大燃氣電廠總投資金額高達4671億元，今年起四大電廠將進入密集投資階段，今明兩年度預算編列高達九四五億餘元。

另外，行政院已指示各部會加速重大投資，如太陽光電、離岸風電等。台電台南七股光電將在今年八月完工併聯，年底台電一期離岸風場完工，再加上民間風場與太陽光電廠完工併網，今年綠電增加3210MW。

屆時周邊的輸配電等重電設備之建置商機將陸續釋放，士電(1503)、中興電(1513)、亞力(1514)、華城(1519)等設備商族群將明顯受惠，此基建內需族群不會受到全球景氣波動之干擾，進可攻退可守，值得持續追蹤。

【理財周刊第1032期】
【理財周刊第1032期】

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1032期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

延伸閱讀

歐盟失業率不到美國一半 原因是...

記者採訪示威遭警襲擊 土耳其向美國表達關切

NBA／波總投書要美國白人醒悟 柯爾感念恩師所給啟發

陸服務業PMI 重返擴張

相關新聞

青少年理財培訓營，為你啟動財商之門

有部微電影，畫面中一位小男孩用渴望的眼神凝視者櫥窗裏可口的蛋糕，用顫抖的語氣小聲的問媽媽：「我可以吃蛋糕嗎？今天是我生日！」媽媽為難的轉身用手探一下口袋裏的錢，然後蹲下來溫柔的對小孩說：「媽媽今天錢不夠，我們下次再買好嗎？」小孩頓時失望的淚眼汪汪對媽媽說：「妳總是這麼說，什麼時候錢才夠！」

529台灣解放日

港版國安法最快8月立法通過，「一國兩制」名存實亡進入倒數計時。這次的中國大陸兩會針對台灣問題，李克強拿掉了「和平」，只談及「統一」，等於否決了蔡英文520談話的「和平」訴求；並且「堅持」一個中國原則下的談判，變相回應蔡英文提出的「對等、對話」的原則。

美中政治角力 台灣拚內需

1997年香港回歸中國大陸，儘管當年有東南亞金融風暴，索羅斯橫掃東南亞金融市場，但到了最後一站─香港，靠著中國大陸撐腰硬是扭轉了頹勢，隔年6544.8點觸底反彈，1999年搭上世紀末的網路泡沫，中國大陸在世人緊盯著「馬照跑、舞照跳，香港50年不變」的承諾，維持了恆生指數21年牛市，在2018年創下33484.08點歷史新高，累積漲幅達四．一一倍。

綠電基建產業能見度最高

為了2025的非核家園政策目標，勢必加速推動綠電建設，提供相關設備的重電產業，未來成長可期，在經濟復甦混沌不明時，不失為最穩當的投資選項。

柴鼠兄弟：提升你的財務智商 做自己的提款機

無論薪資有多少，也無論工作內容是否乏味，大部分的人在職場待過一段時間後，難免面臨倦怠。要轉職？還是要為生活繼續適應大環境？計算自己的年資，離退休年限似乎遙遙無期…，只能在內心重複糾結。反觀近幾年歐美興起一股Fire運動，顛覆華人「做到老」才肯退休的觀念，不是要你開除自己，而是追求「財務自主，提早退休」(Financial Independence, Retired Early)的生活，「奪回」時間與生活的主導權！

一國兩制告終 台灣應有啟示

中國大陸5月21日在中國人大第三次會議發布港版的《國安法》，直接繞過基本法第23條，宣告必要時在香港設立國家安全機構，依法履行國安全的相關職責，比去年《逃犯條例》更強硬的掌控香港，限制港人的言論及政治自由，當初鄧小平允諾的「一國兩制，50年不變」也將宣告終結。

台股四攻萬一關卡 多空即將表態

Q:前陣子全球股災，台股也慘遭波及，近日因封城解禁及新冠疫苗研發有望等利多消息刺激，各國股市漸漸回穩。台股自4月30日截至5月26日以來，已經第四次挑戰11000點大關，雖無法順利站穩，但攻擊意象明顯，未來台股能夠順利上攻嗎？

華為限令 香港變局 美中爭霸白熱化

面對只剩五個月就是美國總統大選，川普已經決定把選戰定調在美中貿易戰PART Ⅱ─跟中國大陸討公道。在11月投票之前，迫使中國大陸簽署美中貿易二階段協議，趁勝問鼎白宮。

嚴選趨勢向上個股操作

美股強漲挑戰前高，尖牙股出盡鋒頭，台股再戰「萬一」等待外資認錯回補，產業透明度高的低基期趨勢股，是換股操作，持盈保泰的首選。

從首季營益率找口袋名單

美股本益比偏高、華為新禁令衝擊供應鏈、台股面臨變數不少，從第一季財報中嚴選營益率較去年同期更優的個股，作為拉回布局的參考。

今年下半年值得期待的主機板產業

主機板(Motherboard, Mainboard，簡稱MB)是指具有擴充能力的PCB，又稱為主板、系統板、母板或是底板。簡單的說，主機板是所有連接組件的平台，典型的主機板提供一系列電子零件的接合點。這些電子元件包括：處理器CPU、顯示卡GPU、介面卡、音效卡、硬碟機SSD、記憶體DRAM FLASH、被動元件、主動元件和保護元件等，主機板提供對外裝置的接合，連接方式通常直接插入相關的插槽，或用線路連接。

提升國際觀 張真卿教你聰明賺外匯

相較於股票，投資者不易接觸外匯，認為外匯市場遙遠又難懂，必須熟悉總體經濟才能操作外匯。事實上，外匯比股市更容易了解及操作，對於有在操作股票的投資者而言，若能了解外匯市場的變化，更能洞悉股市漲跌背後的原因及外資的動向，本期理財我最大邀請到股市專家，同時也是外匯操盤高手張真卿以深入淺出的方式，帶領大家進入外匯市場。

熱門新聞

庫存去化不易 油價顛簸

筆電零組件迎來大成長

誰掌6月說話權?

GIS-KY營運重返榮耀

美中政治角力 台灣拚內需

綠電基建產業能見度最高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。